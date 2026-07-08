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Detienen a cuatro miembros de “Los Malcriados 3AD” en CDMX: rondan los 20 años de edad y están relacionados a extorsión y homicidio

El operativo en Álvaro Obregón reunió a fuerzas federales y capitalinas, que ubicaron un vehículo con droga, un arma, cartuchos y celulares

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Cuatro hombres, presuntos integrantes de la célula delictiva "Los Malcriados 3AD", fueron detenidos. Crédito: SSP
Cuatro hombres, presuntos integrantes de la célula delictiva "Los Malcriados 3AD", fueron detenidos. Crédito: SSP

Cuatro hombres, presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Malcriados 3AD”, fueron detenidos este martes por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Álvaro Obregón.

La detención se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, tras trabajos de inteligencia que vincularon al grupo con extorsión, cobro de piso y venta de droga en la zona poniente de la capital.

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Quiénes son los cuatro detenidos

Osvaldo Aldair “N”, de 21 años, y Maximiliano Farid “N”, de 20, cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Los otros dos capturados son Joaquín Ramos “N”, de 27 años, y Ángel Eduardo “N”, también de 20.

Cómo se realizó la detención de los implicados

Agentes de las tres instituciones dieron seguimiento a personas vinculadas con actividades delictivas en esa zona de la capital. En la alcaldía Álvaro Obregón, identificaron un vehículo en el que se desplazaban los cuatro hombres.

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Manos de una persona con piel oscura, esposadas con cadenas metálicas detrás de su espalda. Viste chaqueta de jean oscura y camiseta gris.
Agentes de las tres instituciones dieron seguimiento a personas vinculadas con actividades delictivas en esa zona de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al detener la marcha para una inspección de seguridad, los elementos hallaron 106 dosis y un paquete con marihuana, dosis de metanfetamina, un arma corta, un cargador, 11 cartuchos y dos teléfonos celulares.

Qué se aseguró y cuál es su situación legal

Junto con la droga y el armamento, las autoridades aseguraron el vehículo en que se transportaban los detenidos. Los cuatro hombres fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Alcalde de Álvaro Obregón celebra el operativo

Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, celebró el operativo en redes sociales.

“Un resultado importante que informa el secretario Pablo Vázquez para seguir fortaleciendo la seguridad en Álvaro Obregón”, escribió en X el funcionario, quien extendió su reconocimiento “a todo el equipo que participó en esta acción”.

Quiénes son “Los Malcriados 3AD”

La célula detenida opera bajo ese nombre desde hace varios años en el poniente de la Ciudad de México. Sus siglas corresponden a “Tercera Acción Destructiva”.

El grupo fue fundado por Lenin Jonathan Canchola Martínez, alias “El Carnal”, “El General” o “El Señor de la L”. En junio de 2025, un Tribunal de Enjuiciamiento del Reclusorio Oriente lo sentenció a 50 años de prisión por secuestro agravado y asociación delictuosa.

Los Malcriados 3AD se encuentra entre las 10 organizaciones criminales que controlan la extorsión en la Ciudad de México, con dominio territorial en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Golpes previos a la organización

Las autoridades capitalinas han dado varios golpes a la estructura desde la captura de su líder en Monterrey, en julio de 2022.

En febrero de ese mismo año cayó Jorge Jonathan “N”, alias “El Johnny”, identificado como segundo al mando. En febrero de 2023, seis integrantes fueron detenidos y cuatro víctimas de secuestro fueron liberadas en colonias de Álvaro Obregón.

En enero de 2024 se capturó a otros seis presuntos integrantes acusados de extorsión y secuestro. El golpe más reciente antes del operativo del 7 de julio ocurrió en mayo de 2026, cuando autoridades federales y capitalinas decomisaron en Lomas de Plateros más de una tonelada de marihuana valuada en aproximadamente $15 millones de pesos y detuvieron a cuatro personas vinculadas al grupo.

La organización sostiene además una rivalidad territorial activa con el grupo Los Chacales o Los Cuervos por el control de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

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