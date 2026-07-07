Ernesto Laguardia revela el premio y número de integrantes de La Casa de los Famosos México 4

Televisa comparte los primeros promos oficiales de La Casa de los Famosos México 3: “¿Están listos?” (Televisa)

El lunes 6 de julio se reveló al primer integrante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, se trata del conductor y actor mexicano Ernesto Laguardia, un veterano de los espectáculos en la televisión mexicana.

El actor reveló en Todo para la mujer con Maxine Woodside que la cuarta temporada aumentó su elenco a 18 habitantes, una cifra que, no había ocurrido antes en la edición mexicana del reality.

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El actor también precisó que entró al proyecto con información limitada sobre sus compañeros: dijo que solo supo de tres integrantes del total que conviviría dentro de la casa.

La temporada subió a 18 habitantes y Laguardia dijo que solo ubicó a tres

El presentador Ernesto Laguardia posa sonriente junto al logo del programa La Casa de los Famosos México, sobre un fondo de luces de neón azules y rosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la charla con Woodside en Todo para la mujer, Laguardia sostuvo que conoció poco sobre el reparto que lo acompañó. “Sé muy poco de las personas que van a entrar; de tres nada más, de los dieciocho que vamos a estar ahí adentro”, dijo el conductor.

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La conductora retomó al aire el dato y remarcó que Laguardia “sabe de tres de dieciocho” que estarían dentro del formato, en el contexto del anuncio del actor como primer revelado de la temporada.

Premio y calendario de revelaciones: 4 millones y Karina Torres como segunda anunciada

En la misma emisión, se afirmó que el premio para el primer lugar se mantuvo en 4 millones de pesos. Woodside comentó que el propio Laguardia confesó que esa cantidad se entregaría al ganador “de nueva cuenta”.

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Ya se acerca la nueva temporada de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa también adelantó el ritmo de confirmaciones: este martes, Karina Torres sería presentada como la segunda habitante revelada de la cuarta temporada de La casa de los famosos México.

La producción revelará hoy al segundo habitante a las 20:28 horas

La respuesta central a la pregunta sobre quién sería la segunda habitante apunta, por ahora, a Karina Torres, pero solo como una lectura de los indicios hecha por internautas. La confirmación oficial se conocerá este martes 7 de julio en la transmisión programada a las 20:28 horas.

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La transmisión del anuncio podrá seguirse por Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, ViX, el sitio oficial de Las Estrellas y las redes oficiales.

El anuncio de Ernesto Laguardia como primer habitante marcó el arranque formal de la cuarta temporada del reality. El actor se suma a una dinámica de convivencia diaria con cámaras activas las 24 horas.

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Este video promocional presenta fragmentos visuales de la serie "La Casa de los Famosos". Muestra a varias figuras humanas interactuando en habitaciones con decoraciones futuristas y colores vibrantes, como azul, púrpura y amarillo, iluminadas con luces de neón. Se observan personas de tamaño real y otras en formato de muñeco, algunas siendo manipuladas por una mano grande. Un escenario con pantalla circular y cámaras de televisión indica un formato de programa. El título del programa y la fecha de estreno son mostrados al final.

La estrategia de la producción consiste en revelar los nombres de manera progresiva. Con eso, el programa busca sostener el interés del público con un elenco que mezcla figuras consolidadas y personajes que ya generan conversación en redes sociales, mientras la atención se concentra en la segunda habitante que será anunciada hoy.

Las pistas apuntan a una estética y al perfil público de Karina Torres

La asociación más repetida entre los internautas parte del escenario montado como una estética. Ese espacio incluye herramientas y símbolos que el público vinculó con la posible participante por su formación y su actividad cotidiana.

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Karina Torres estudió estilismo y maneja una estética en León, Guanajuato. En ese contexto, las tijeras, el maquillaje y la secadora fueron leídos como señales directas de su especialización profesional.

El cuadro mostrado en el promocional también alimentó las versiones. De acuerdo con lo difundido, coincide con la decoración de su salón, donde destaca un dibujo similar y un degradado tipo arcoíris.

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Filtran detalles de la revelación de Karina Torres como habitante de La Casa de los Famosos México a horas de su estreno (Foto: RS)

El vestido rojo-naranja reforzó la sospecha porque esa prenda ha sido recurrente en la imagen pública de Torres. La presencia de la bandera trans en una máquina fue otro de los elementos que los usuarios tomaron como una referencia visible.

El taconcito abrió una línea adicional de especulación. Algunos lo relacionaron con la licenciatura de Karina y otros con un posible dúo con Paola Suárez, también identificada por usar ese tipo de calzado.

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