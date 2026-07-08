México

La lujosa vida de Julián Quiñones y Ana Gabriela: de bolsos de más de 1 millón de pesos y hasta más de 80 mil perfumes

El futbolista de la Selección Mexicana y su esposa gozan de una lujosa vida en Arabia Saudita

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Un hombre con traje claro y una mujer con vestido beige caminan tomados de la mano sobre una azotea. Al fondo se observan montañas y un cielo gris.
La pareja formada por Julián Quiñones y Ana Gabriela camina tomada de la mano sobre una azotea, con montañas de fondo bajo un cielo gris. (Instagram/@julianquinones33)

El nombre de Julián Quiñones ha cobrado relevancia en las últimas semanas a nivel internacional, debido a su destacada participación en la Copa Mundial de Futbol 2026 con la Selección Mexicana, donde alcanzó la cima de máximos goleadores del Tri en Mundiales.

Este buen momento del colombiano naturalizado mexicano ha colocado también atención sobre su vida personal y los lujos que ostenta junto con su familia en Arabia Saudita, donde juega actualmente vistiendo la camiseta del Al-Qadisiyah.

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Igual que otros futbolistas, Quiñones goza de ciertos lujos fuera de la cancha, tanto así que posee una exclusiva colección de perfumes y otras posesiones que comparte principalmente con su esposa, Ana Gabriela.

Primer plano de un hombre y una mujer tomándose una selfie con un teléfono móvil; el hombre besa la mejilla de la mujer.
Foto de Julián Quiñones junto con su esposa, Ana Gabriela (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exclusiva colección de perfumes de Julián Quiñones

El delantero mexicano tiene un lujoso hobby, el cual es coleccionar perfumes, de acuerdo con declaraciones hechas por su esposa en un live de su cuenta de Tik Tok, “Mi esposo es el más experto en perfumes, es un enfermo en los perfumes, tiene 80 mil perfumes; uno le dura como una semana”, señaló Ana Gabriela.

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El futbolista se encontraba en ese momento en su casa y al escuchar las palabras de su esposa, intentó defenderse señalando “Soy experto, pero no uso tanto”; aunque la influencer recalcó el tamaño de la colección: “Si vieran todos los botes y las cajas que tira”.

Julián Quiñones no ha mostrado públicamente marcas o aromas específicos de su colección, aunque en un video de interacción con su esposa probando perfumes de mujer se inclina por olores dulces y cítricos.

Julián Quiñones en Dubai (Instagram/@julianquinones33)
Julián Quiñones en Dubai (Instagram/@julianquinones33)

¿Cuántos años llevan juntos Julián Quiñones y su esposa?

Julián Quiñones y Ana Gabriela se conocieron en 2020, cuando el delantero jugaba con Tigres de la UANL en la Liga MX. Dos años después, el futbolista le pidió matrimonio y la boda se celebró en diciembre de 2022.

Desde entonces, ella lo ha acompañado en sus cambios de residencia por motivos de carrera. La familia se mudó a GuadalajaraCiudad de México y actualmente a Arabia Saudita, donde juega el seleccionado mexicano.

En el terreno familiar, la pareja tuvo a su primera hija en común en 2023. La niña lleva por nombre Alana.

Quiñones además tiene otra hija de una relación anterior, Brianna, quien vive en Colombia. Ana Gabriela, por su parte, tiene un hijo de una relación previa: Lionel.

El interior de un avión comercial muestra a múltiples pasajeros de pie en el pasillo. Varias personas sostienen teléfonos móviles para grabar a un hombre en una chaqueta blanca con rayas rojas y negras, identificado como Julián Quiñones, delantero de la selección mexicana. Los pasajeros se agrupan alrededor del deportista, capturando su presencia durante el vuelo. El video documenta un encuentro público y espontáneo en un transporte aéreo.

El delantero mantiene una buena relación con Lionel y suele compartir momentos con él en redes sociales. Así, la familia está integrada por la hija en común de la pareja y por los dos hijos que ambos tuvieron en relaciones anteriores.

El salario de Julián Quiñones en Arabia Saudita

El colombiano naturalizado mexicano era una de las estrellas mejor pagadas de la Liga MX con el Club América, por lo que sorprendió su salida al futbol de Arabia Saudita en un gran momento de su carrera.

Una de las principales razones por las que Quiñones emigró al futbol árabe fue por el tema económico, ya que la Saudi Pro League es una de las ligas que mejor paga; de acuerdo con diferentes rumores, Julián Quiñones percibe un salario anual aproximado de 4.5 a 4.6 millones de dólares.

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