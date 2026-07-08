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Qué hacer si te pica un alacrán: el experto de la UNAM advierte que ningún remedio casero funciona

Un especialista responde a los mitos más comunes sobre los alacranes y las lluvias

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Primer plano de un alacrán claro sobre un antebrazo humano. Se observa enrojecimiento alrededor del punto de la picadura y gotas de líquido.
Un experto de la UNAM aclara creencias populares sobre estos animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los encuentros entre humanos y alacranes con la llegada de las lluvias suele reactivar preguntas comunes sobre cómo actuar ante una picadura.

El doctor Edmundo González Santillán, curador de la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM, advierte que ningún remedio casero puede neutralizar el veneno.

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La única respuesta eficaz es buscar atención médica inmediata, según explicó a UNAM Global.

En México, donde existen más de 322 especies de estos arácnidos y unas 20 a 25 con importancia médica significativa, la preocupación por los accidentes crece en regiones con mayor presencia de especies peligrosas, como las del género Centruroides.

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El dato clave: el antiveneno constituye el único tratamiento probado para contrarrestar los efectos de la picadura.

No existe una “temporada” de alacranes, pero las lluvias intensifican los encuentros

Las lluvias modifican el comportamiento y la visibilidad de los alacranes.

El especialista del Instituto de Biología aclaró que, aunque estos animales pueden aparecer todo el año, las condiciones ambientales propias de la temporada de lluvias incrementan su actividad superficial y, por ende, los contactos con humanos.

Este fenómeno no implica que existan épocas exclusivas de peligro, sino que ciertas condiciones —como refugios inundados o aumento de alimento— hacen que los arácnidos salgan más de sus escondites.

Esto aumenta la probabilidad de accidentes y aviva los mitos sobre supuestas “temporadas”.

Un alacrán oscuro se encuentra en el suelo de piedra, junto a un marco de madera de una puerta. El exterior está mojado por la lluvia y hay una ventana con gotas.
Las lluvias modifican el comportamiento y la visibilidad de los alacranes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La picadura de alacrán: síntomas y riesgos reales

La reacción ante una picadura depende de la especie responsable, la cantidad de veneno y la condición de la persona afectada.

Las especies del género Centruroides, distribuidas en regiones cálidas y templadas, concentran la mayoría de los casos graves en el país.

El veneno de estos arácnidos, cuyo principal componente son proteínas neurotóxicas, puede desencadenar síntomas como dolor intenso, adormecimiento, dificultad para tragar, sensación de obstrucción en la garganta, salivación excesiva y, en situaciones graves, complicaciones respiratorias o alteraciones cardiovasculares.

Los niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas constituyen los grupos de mayor vulnerabilidad.

Ante estos síntomas, el doctor González Santillán subraya la importancia de no perder tiempo y acudir al centro de salud más cercano.

Un párrafo fundamental para entender el tema es el siguiente: Si una persona sufre una picadura de alacrán en México, lo más importante es buscar atención médica de inmediato.

No existe ningún remedio casero capaz de detener el avance del veneno ni de neutralizar sus efectos. El tratamiento adecuado es la administración de antiveneno realizado bajo supervisión médica.

Remedios caseros: mitos sin respaldo científico

El especialista de la UNAM enfatiza que las creencias populares —como chupar la herida, aplicar hielo, torniquetes, cortes o ungüentos caseros— no solo resultan ineficaces, sino que pueden agravar la situación.

“Una vez que el veneno entra al organismo, no existe ningún método casero capaz de detener su acción”, puntualizó el doctor González Santillán en entrevista para UNAM Global.

Tampoco hay pruebas científicas sólidas sobre la eficacia de supuestos repelentes naturales a base de lavanda, canela o cítricos, ni sobre el uso indiscriminado de insecticidas.

Esta última práctica, advirtió el experto, puede dañar a otros organismos beneficiosos, como abejas y escarabajos, esenciales para los ecosistemas urbanos.

Un alacrán Centruroides marrón claro con manchas oscuras y cola levantada se posa sobre una roca texturizada, con un fondo desértico difuso.
Las especies del género Centruroides, distribuidas en regiones cálidas y templadas, concentran la mayoría de los casos graves en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de prevención y convivencia segura

La mejor estrategia para evitar accidentes es reducir los encuentros con estos animales.

El especialista recomienda mantener los espacios limpios, inspeccionar rincones oscuros, sellar grietas en muros y pisos, y evitar acumulaciones de hojas o escombros donde los alacranes puedan refugiarse.

Ante la presencia del animal, lo aconsejable no es matarlo, sino capturarlo con precaución y entregarlo a personal capacitado.

Los alacranes cumplen funciones ecológicas relevantes al controlar poblaciones de insectos y otros pequeños invertebrados.

Diversidad de especies y peligrosidad variable

México encabeza el listado global de diversidad de alacranes, con más de 322 especies identificadas, aunque solo una veintena representan un riesgo médico considerable.

En la Ciudad de México, por ejemplo, predominan especies como Vaejovis mexicanus y Vaejovis granulatus, consideradas de baja peligrosidad para la mayoría de la población.

En otras regiones, sobre todo en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como Zacatecas y Guanajuato, las especies del género Centruroides pueden causar cuadros de intoxicación graves.

Entre las especies más frecuentes se citan Centruroides limpidus, Centruroides elegans, Centruroides infamatus y Centruroides noxius.

Infografía con un alacrán y una mano, que detalla la prevención y primeros auxilios ante picaduras. Incluye imágenes de ambulancia, hogar, limpieza, sellado.
Medidas de prevención y primeros pasos a seguir ante una picadura de alacrán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función ecológica de los alacranes y la importancia de la información

Más allá del temor y los mitos, los arácnidos cumplen roles esenciales para los ecosistemas, ya que contribuyen al equilibrio natural al depredar insectos y otros artrópodos.

El doctor Edmundo González Santillán recomienda enfocar el esfuerzo en comprender su comportamiento y adoptar medidas preventivas basadas en conocimiento científico, no en creencias infundadas.

Con información adecuada y acciones responsables, es posible disminuir los riesgos, evitar accidentes graves y convivir de manera más segura con estos organismos.

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