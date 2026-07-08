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Detienen a implicado en el robo de placas y esculturas de una Iglesia de San Cosme en CDMX: una era inspirada en Remedios Varo

Fue el sacerdote José de Jesús Aguilar quien denunció el ingreso de varios sujetos para llevarse los objetos de bronce

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Detenido por robo en iglesia de CDMX
Foto: SSC-CDMX / Captura de pantalla

Un hombre de 26 años fue detenido por estar presuntamente implicado en el robo de placas y esculturas de bronce de la Parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Luego de que el padre José de Jesús Aguilar denunció el ingreso de varios sujetos a la iglesia en dos días distintos para llevarse placas conmemorativas y esculturas, entre las que se encontraban algunas inspiradas en las artistas plásticas Remedios Varo y Leonora Carrington, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detuvieron a uno de los probables responsables.

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Su captura se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación y mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, luego de que los responsables fueron captados en imágenes durante el saqueo.

Fue ubicado con dosis de droga

Durante recorridos de vigilancia en la demarcación, los elementos ubicaron en el cruce de la calle Serapio Rendón y la avenida San Cosme, en la colonia San Rafael, a un hombre que actuaba de manera inusual y que cumplía con las características de uno de los sujetos que estaría implicado en el robo.

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Debido a lo anterior, se aproximaron y llevaron a cabo una revisión preventiva en la le aseguraron 19 bolsitas de plástico color rojo que contenían hierba verde y seca con características de la marihuana, así como 5 cigarrillos de elaboración artesanal con el mismo vegetal.

Detenido robo iglesia de San Cosme
Foto: SSC-CDMX

El sujeto, del que no se informó su identidad, fue detenido y puesto junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación legal, así como para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

La SSC informó que se encuentran en coordinación con autoridades ministeriales para la realización de las indagatorias del caso e identificar a todos los involucrados.

¿Cómo ocurrió el robo?

De acuerdo con el padre José de Jesús Aguilar, cinco placas y tres esculturas fueron robadas del atrio de la Parroquia de San Cosme y San Damián durante la madrugada del martes.

A través del análisis de las cámaras de vigilancia fue que pudieron identificar que los responsables saltaron la reja exterior que impedía el paso al pequeño jardín con el que cuenta la iglesia, donde tienen cerca de 15 esculturas dedicadas a artistas, al cuidado animal y a la labor de las madres buscadoras, entre otros.

Imágenes de videovigilancia nocturna capturaron a una persona mientras robaba las esculturas y placas de la iglesia. Video: X/@PadreJosedeJes

Al ingresar al sitio, los responsables comenzaron a retirar las placas que estaban colocadas en distintos espacios del jardín, así como una escultura inspirada en la obra de Remedios Varo y dos más de ángeles que tenían el tamaño de una persona.

Para sacarlos del lugar, los sujetos rompieron la cadena que se encontraba en la reja exterior. En entrevista con N+, el padre explicó que las esculturas estaban ancladas a una varilla, además de tener una mezcla de cemento y espuma para asegurar su permanencia en columnas.

El padre Aguilar también dijo que el costo de las esculturas sería de más de 150 mil pesos debido a que son de bronce, por lo que pidió a la ciudadanía no comprarlas, y en caso de verlas a la venta, que denuncien.

“Si alguien se las ofrece o quiere vender, sepan que son robados y comuníquense a: santoscosmeydamian@yahoo.com.mx”, escribió el padre en un video en el que denunció el robo de los objetos.

Robo de placas y esculturas en Iglesia de San Cosme
Foto: Captura de pantalla / X-@PadreJosedeJes

Ante las investigaciones, se espera que en las próximas horas sean detenidas más personas relacionadas con el robo de las esculturas y las placas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han dado mayores datos sobre la posible ubicación de los objetos saqueados.

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