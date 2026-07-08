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La cuenta de 40 mil pesos: Doña Alegría rompe el silencio sobre la polémica de Aldo de Nigris

El exganador de ‘La Casa de los Famosos México’ha estado en el ojo del huracán

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Pese a que son sus fanáticas las que han mantenido a su nieto en La Casa de los Famosos México 3, la mujer no dudó en burlarse de ellas.
Pese a que son sus fanáticas las que han mantenido a su nieto en La Casa de los Famosos México 3, la mujer no dudó en burlarse de ellas. (Especial)

El caso de Aldo de Nigris y la cuenta de 40 mil pesos en un restaurante de escaló en redes tras la reacción de su abuela, Lety Guajardo, conocida como doña Alegría, quien habló este 7 de julio en el programa De primera mano sobre la polémica y reveló cómo vivió la familia el episodio y sus consecuencias.

En la transmisión, Guajardo confirmó que su nieto le explicó la situación tras la difusión del ticket que generó críticas y burlas:

“Él entendía que le iban a regalar todas las carnes”, dijo doña Alegría al programa de Imagen Televisión. Añadió que solo planeaban pagar las bebidas, pero el chef “se desapareció” al momento de la cuenta.

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Para la familia, pagar la cifra fue obligado por las circunstancias, aunque “son experiencias para que no le vuelva a pasar”, expresó Guajardo.

Aldo de Nigris expone abuso en famoso restaurante
Aldo de Nigris expone abuso en famoso restaurante

La abuela defendió a Aldo y criticó el desperdicio

Posterior a dicho escándalo, Aldo de Nigris organizó una carne asada en Monterrey con la intención de regalar tacos a cientos de asistentes.

Según la abuela, el evento fue multitudinario y muchos aprovecharon para pedirle fotos a Aldo y a la familia. “Estaba impresionante de gente enamorada de Aldito… la gente bien feliz por estar con él ahí degustando la vaca”, relató doña Alegría al aire.

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La polémica aumentó en redes tras la aparición de videos que mostraban tacos aparentemente tirados a la basura tras el evento.

Guajardo descalificó el desperdicio y sugirió que “alguien quería hacer show… la comida no se tira, es un pecado, porque ahorita tenemos, mañana quién sabe”. Subrayó que la vida es incierta y que “jamás se debe de tirar” la comida, en especial cuando la carne fue preparada para compartir con la comunidad.

Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)
Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)

El episodio de la carne asada y el contexto familiar

La reunión masiva en el Barrio Antiguo de Monterrey reunió a 800 personas que recibieron tacos de carne asada de parte de Aldo de Nigris, quien buscó transformar la polémica en un acto social tras el gasto en el restaurante.

El exfutbolista declaró que prefería invertir los mismos 40 mil pesos “en regalar tacos” a la gente que en una comida exclusiva.

Durante la charla en De primera mano, Lety Guajardo también abordó las relaciones dentro de la familia De Nigris, desde la convivencia con sus nueras hasta los rumores sobre su participación en el reality La casa de los famosos.

Negó estar vetada del programa y aclaró que mantiene buena relación con sus hijos y nietos. “Yo soy feliz sola… si me habla, voy. Si no, no voy”, dijo sobre la convivencia familiar y los altibajos con su nuera Marcela.

La abuela remató con humor sobre las finanzas del clan, confirmando que a pesar de los ingresos de sus hijos, ella sigue activa con proyectos propios: “Dijeron: ‘Mejor ya no te damos’. Y le digo: ‘No importa’”, relató en el programa, en referencia a la autonomía económica que mantiene a sus 74 años.

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