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¿Por qué todavía no sale el calendario del Apertura 2026 en la Liga Mx Femenil? Esta es la razón

Los clubes y directivos aún no se ponen de acuerdo en cómo funcionará el nuevo formato de competencia

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Las Semifinales de la Liga MX Femenil quedaron definidas (X@LigaBBVAFemenil)
Los clubes y directivos aún no se ponen de acuerdo en cómo funcionará el nuevo formato de competencia. (X@LigaBBVAFemenil)

La Liga Mx Femenil aún no da a conocer cuál será el calendario para el Apertura 2026, lo cual ha causado incertidumbre entre la afición y molestia debido a que a pesar de que se acerca el comienzo del torneo, aún no pueden hacer planes para ver a sus equipos.

Motivos del retraso en la publicación del calendario

Aún no hay acuerdo sobre cómo será el nuevo formato de competencia. (EFE/Miguel Sierra)
Aún no hay acuerdo sobre cómo será el nuevo formato de competencia. (EFE/Miguel Sierra)

El motivo del retraso está relacionado con las inconformidades que han surgido respecto al nuevo formato de competencia. La Liga MX Femenil continúa analizando distintas opciones para definir un esquema que garantice la equidad deportiva entre los 18 equipos participantes.

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Hasta ahora, no se ha presentado de manera oficial las bases detalladas del renovado formato, lo que deja a los clubes sin información clara sobre los lineamientos bajo los cuales se jugará el torneo.

Durante las reuniones de trabajo, incluso se planteó la posibilidad de posponer el inicio del Apertura 2026, con el fin de contar con más tiempo para afinar el formato y ajustar el calendario a los criterios de competitividad y equilibrio.

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A pesar de estas discusiones, la fecha de arranque del campeonato se mantiene sin cambios oficiales. Los equipos, cuerpos técnicos y jugadoras siguen a la expectativa de que la Liga MX Femenil publique tanto el nuevo formato como el calendario definitivo, a pocos días de que comience la temporada.

Nuevo formato de la Liga Mx Femenil

Jennifer Hermoso de Tigres femenil reacciona en un partido del Torneo Apertura 2025 de la Liga Femenil MX en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/Miguel Sierra
Jennifer Hermoso de Tigres femenil reacciona en un partido del Torneo Apertura 2025 de la Liga Femenil MX en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/Miguel Sierra

Aunque no se ha dado a conocer oficialmente, los reportes indican que la Liga Mx Femenil cambiará su formato para la próxima temporada y volverá a los tradicionales grupos, dejando atrás la tabla general.

El nuevo formato establece que cada club jugaría 14 partidos en la fase regular. Ocho de esos encuentros serían ante rivales del mismo grupo y los seis restantes frente a equipos del grupo opuesto.

La modificación busca adaptar el calendario de la Liga MX Femenil a las fechas internacionales de FIFA. De esta manera, se pretende evitar que los partidos locales coincidan con concentraciones o torneos de selecciones nacionales, lo cual toma especial relevancia en un año con eliminatorias rumbo al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Como parte de la propuesta, avanzarían a la liguilla los cuatro mejores equipos de cada sector. Aunque el total de clasificados se mantendría en ocho, aún no se define el formato para los cuartos de final.

Existen dos opciones sobre la mesa: ordenar a los equipos del primero al octavo lugar en una tabla general o implementar un sistema en el que los cruces privilegien los enfrentamientos entre grupos, similar al que utiliza la Major League Soccer.

A continuación, te presentamos cómo quedarían conformados los grupos:

Grupo A

  • Tigres
  • Rayadas
  • Cruz Azul
  • Toluca
  • Juárez
  • León
  • Atlante
  • Santos
  • Querétaro

Grupo B

  • América
  • Chivas
  • Pumas
  • Pachuca
  • Atlas
  • Xolos
  • San Luis
  • Necaxa
  • Puebla

La Liga MX Femenil aún debe afinar detalles y hacer oficial la manera en que se organizarán estos duelos, pero el objetivo principal es darle mayor dinamismo al torneo y responder a las necesidades de las jugadoras.

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