Tres integrantes de Los Rusos, brazo armado de La Mayiza, son detenidos en Mexicali: tenían armas de fuego en su poder

La detenciones ocurrieron en Mexicali, capital de Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres presuntos delincuentes, integrantes de Los Rusos, fueron detenidos el pasado martes luego de una persecución al oriente de la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California.

De acuerdo con un comunicado, los sujetos fueron detenidos como resultado de labores de inteligencia y trabajos de las Fuerzas de Coordinación Institucional de Baja California durante operativos implementados en diferentes puntos de la capital del estado durante la tarde del martes.

PUBLICIDAD

La primera intervención se dio tras el seguimiento de un vehículo Chevrolet Impala que circulaba a exceso de velocidad sobre avenida Paseos del Pedregal y la calzada Rosa del Desierto, en Valle del Pedregal, representando un riesgo para la seguridad vial de transeúntes.

Al dar alcance al conductor, este hizo caso omiso a las autoridades e intentó huir del lugar, por lo que se inició una persecución que concluyó cuando el sujeto perdió el control de la unidad e impactó otros vehículos sobre calle Tierra Cálida y Paseo Florida, en Villa Florida.

PUBLICIDAD

Agentes aseguraron en el lugar a dos de los tripulantes del vehículo, identificados como Armando Alonso “N”, de 33 años, y Fernando Emanuel “N”, de 20 años, y al interior del auto se encontraron dos armas de fuego cortas.

Tres sujetros fueron detenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se localizó al interior del vehículo a un hombre que manifestó haber sido privado de la libertad por quienes viajaban en la unidad.

Como parte de las acciones de seguimiento derivadas de trabajos de inteligencia y análisis de información, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la zona de Valle de Puebla, donde fue detenido Víctor Ramón N de 34 años de edad, y originario de Mexicali.

PUBLICIDAD

Información de inteligencia señala que el detenido fue identificado como presunto integrante del grupo delictivo mencionado, con presencia en la región y que era considerado un objetivo prioritario dentro de las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades.

“Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica conforme a derecho”, concluye el comunicado.

PUBLICIDAD

Detienen a ex policía de Mexicali presuntamente ligado a Los Rusos

Apenas el pasado jueves 2 de julio por la noche, un ex policía municipal de Mexicali fue detenido en posesión de un arma de fuego tras un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el fraccionamiento Quintas del Rey.

(Cortesía)

El sujeto fue identificado como Juan Israel N, de 41 años de edad, quien cuenta con historial delictivo y su nombre figura en diversas investigaciones por su presunta relación con el crimen organizado.

PUBLICIDAD

Fuentes estatales señalaron a Infobae México que el detenido estaría relacionado con el grupo delictivo Los Rusos, una estructura criminal ligada al Cártel de Sinaloa, específicamente a La Mayiza.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, la captura se llevó a cabo en la calzada Anáhuac, entre las calles Fonemas y Colmenar, donde el sujeto circulaba en un vehículo Jeep Compass modelo 2017.

PUBLICIDAD

Al revisar los antecedentes del detenido se descubrió que, estando activo en la corporación municipal, fue investigado por delitos de daño en propiedad ajena en 2016, detenido por impedir actuar a la autoridad.

Un año después, en 2017, fue ligado a un delincuente apodado El Chito, quien se encuentra cumpliendo una condena por diversos ilícitos relacionados al crimen organizado.

PUBLICIDAD

Juan Israel N fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posesión de arma y para investigaciones correspondientes.