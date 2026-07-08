México registra la segunda tasa de desempleo más baja, se ubica solo un puesto debajo de Japón, según la OCDE

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de México destacó los avances en economía en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y, entre los puntos más relevantes, se destacó que el país ha registrado la tasa de desempleo más baja, de acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora destacó el desempeño del mercado laboral mexicano al subrayar que las cifras más recientes, ajustadas por estacionalidad y validadas tanto por la OCDE como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que México mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo desarrollado. Solo Japón supera los niveles de empleo registrados en el país.

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