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Yolanda Andrade alarma con desgarrador video tras recaída de salud: “Lo que queda de mí”

Una nueva publicación desató preocupación entre sus seguidores por el deterioro que ella misma describió

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Yolanda Andrade vive momentos complicados de salud (Infobae México - Jovani Pérez)
Yolanda Andrade vive momentos complicados de salud (Infobae México - Jovani Pérez)

Yolanda Andrade volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de compartir un video en sus redes sociales en el que reveló que atraviesa un nuevo episodio complicado relacionado con su estado de salud. La publicación encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes reaccionaron de inmediato con mensajes de apoyo y solidaridad.

La conductora ya había reaparecido días antes para enviar un mensaje de aliento a la Selección Mexicana de futbol antes del encuentro frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. En aquella ocasión apareció sosteniendo una réplica de la Copa del Mundo y transmitiendo optimismo, una imagen que fue celebrada por sus seguidores.

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En diciembre de 2025 Yolanda Andrade reveló que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Desde entonces, cada una de sus publicaciones ha sido seguida de cerca por sus admiradores, quienes permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado.

Yolanda Andrade revela que sufrió una nueva recaída

Yolanda Andrade, figura pública, aparece recostada en una cama con un parche ocular blanco en su ojo derecho. Viste una camiseta clara y auriculares. La persona mira directamente a la cámara mientras se dirige a la audiencia. Las imágenes corresponden a una actualización personal de salud publicada en redes sociales.

La preocupación creció después de que la presentadora compartiera un nuevo video en Instagram, donde habló abiertamente sobre el fuerte malestar físico que enfrenta. Sus palabras reflejaron el difícil momento que atraviesa y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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"Aquí estoy, hermana, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor. Hoy sí me tumbó el dolor. Lo peor es que ahora es el otro ojo. Muy cabrón. Mi cabeza está sufriendo mucho dolor. Bueno, mi cabeza, mis costillas, mi todo, la carrocería. Así es, hermana querida. Te mando besos“, expresó la conductora.

La frase “lo que queda de mí” impactó especialmente entre los usuarios, quienes interpretaron el mensaje como una muestra de la complicada etapa que enfrenta. A pesar del dolor que describió, también dejó ver su esperanza al asegurar que espera sentirse mejor al día siguiente.

Su aspecto preocupa y las redes se llenan de mensajes de apoyo

Yolanda Andrade -México- 26 diciembre
La conductora reveló que padece ELA (Gemini)

Además de las palabras que compartió, el aspecto de Yolanda Andrade llamó la atención de quienes vieron el video. Diversos usuarios comentaron que la conductora luce visiblemente decaída, lo que incrementó la preocupación por su estado de salud.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Decenas de seguidores utilizaron las redes sociales para enviarle mensajes de cariño, fortaleza y buenos deseos, expresando su deseo de que pueda recuperarse pronto y continúe enfrentando este proceso con el mismo ánimo que ha mostrado en otras ocasiones.

La publicación volvió a evidenciar el fuerte vínculo que mantiene con su público, que ha seguido de cerca cada actualización desde que hizo público su diagnóstico y continúa acompañándola con muestras constantes de apoyo.

De un mensaje de esperanza para México a un video que encendió las alarmas

En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe.
Un mensaje que preocupa a sus fans - (Montse & Joe / YouTube)

La diferencia entre ambas publicaciones llamó la atención de sus seguidores. Mientras que en su anterior aparición se mostró entusiasta al apoyar a la Selección Mexicana rumbo al duelo contra Inglaterra, esta vez compartió un momento marcado por el dolor físico.

El contraste hizo que la preocupación creciera aún más entre quienes siguen de cerca su evolución, ya que apenas unos días antes había transmitido un mensaje lleno de optimismo y buena energía para el combinado nacional.

Aunque la conductora reconoció que el dolor fue intenso, también dejó un mensaje esperanzador al afirmar: "Mañana voy a amanecer mejor“, una frase que sus seguidores retomaron con el deseo de verla recuperarse y volver a compartir noticias alentadoras.

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