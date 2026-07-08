México

Karina Torres revela la poderosa razón por la que aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 4: “Van a conocerme sin filtros”

La creadora de contenido compartió el verdadero motivo detrás de su decisión y confesó que el reality la enfrentará a sus mayores temores

Guardar
Google icon
Filtran detalles de la revelación de Karina Torres como habitante de La Casa de los Famosos México a horas de su estreno (Foto: RS)
Filtran detalles de la revelación de Karina Torres como habitante de La Casa de los Famosos México a horas de su estreno (Foto: RS)

Karina Torres continúa dando de qué hablar tras ser confirmada como la segunda participante de La Casa de los Famosos México 4. Su ingreso al reality llega después de una historia de vida marcada por desafíos personales que logró superar y que la convirtieron en una figura cercana para miles de seguidores.

Antes de anunciar su participación, Karina había compartido públicamente el proceso que vivió para dejar atrás una adicción que se prolongó durante 14 años. También habló de las dificultades que enfrentó como mujer trans, experiencias que hoy forman parte del mensaje que busca transmitir a través de sus plataformas.

PUBLICIDAD

Ahora, la creadora de contenido aseguró que este nuevo proyecto representa una oportunidad para seguir creciendo, aunque reconoció que exponerse las 24 horas del día también implica enfrentar aspectos muy personales de su vida.

Karina Torres explica por qué aceptó entrar al reality

Karina Torres -México- 14 agosto
El ingreso de Karina Torres al reality ocurre tras compartir que superó una adicción que se prolongó durante 14 años. (YT/El Mich Tv)

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Karina Torres explicó que la decisión no fue sencilla, pero finalmente encontró razones suficientes para aceptar el reto.

PUBLICIDAD

“Acepté este proyecto porque para mí es un impulso para poder salir adelante y seguir creciendo, para seguir saliendo adelante en todos los aspectos”, expresó. Sin embargo, reconoció que también tuvo dudas porque el programa mostrará una faceta que pocas personas conocen.

“Van a conocerme realmente como soy, hermanas. Van a conocerme sin filtros, van a conocer la persona que realmente soy. No me da miedo que conozcan de repente que tengo un carácter medio fuerte, ni me da miedo que de repente me vean enojada o de repente que me divague mi cabeza y de repente que empiece a pensar cosas que ni existen”, confesó.

Confiesa que enfrentará sus propios miedos dentro de la casa

La casa de los famosos méxico 2024
Karina Torres reconoce que exponerse 24 horas al día en el reality implica mostrar aspectos personales que pocas personas conocen. (Captura de pantalla X/@LaCasaFamososUS)

Karina explicó que durante mucho tiempo procuró mantener separada su vida privada de la imagen que mostraba en redes sociales, por lo que considera que esta experiencia marcará un antes y un después.

“Mucho tiempo siempre estuve como que teniendo esa línea con ustedes en redes sociales y dividir mi vida personal. Pero también viene esta parte positiva donde también voy a empezar a enfrentar muchos miedos que tenía, voy a empezar a enfrentar muchas cosas, pero sobre todo a mí misma”, afirmó.

La influencer dejó claro que su participación no solo representa un desafío profesional, sino también una oportunidad para conocerse mejor y demostrar quién es cuando las cámaras permanezcan encendidas en todo momento.

La emoción se apodera de Karina tras ser confirmada

Karina Torres no ha confirmado su ingreso a La Casa de los Famosos
Karina Torres comparte su emoción tras la confirmación en el reality e imagina que la gente la reconocerá en la calle. X/@LaCasaFamososUS

La noticia también desató una evidente emoción en Karina Torres, quien no pudo ocultar la felicidad que sintió al compartir con sus seguidores que formará parte de la nueva temporada del reality.

“¡Estoy muy emocionada, hermanas, estoy muy emocionada!... No sé ni qué hacer”, dijo entre risas. Incluso imaginó cómo sería el momento en que la gente comenzara a reconocerla por la calle tras el anuncio oficial.

“Voy a estar en la segunda Casa de los Famosos, soy la segunda confirmada de La Casa de los Famosos 4. Sí, ¿quieres una foto?... Ay, mi amor, claro. Tu loba, cuerpo y rostro", comentó entre bromas, dejando ver la ilusión con la que espera comenzar esta nueva etapa de su carrera.

Temas Relacionados

Karina TorresLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 4Televisamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a implicado en el robo de placas y esculturas de una Iglesia de San Cosme en CDMX: una era inspirada en Remedios Varo

Fue el sacerdote José de Jesús Aguilar quien denunció el ingreso de varios sujetos para llevarse los objetos de bronce

Detienen a implicado en el robo de placas y esculturas de una Iglesia de San Cosme en CDMX: una era inspirada en Remedios Varo

México registra la segunda tasa de desempleo más baja, se ubica solo un puesto debajo de Japón, según la OCDE

Claudia Sheinbaum destacó los avances en economía en el país durante su primer año de gobierno

México registra la segunda tasa de desempleo más baja, se ubica solo un puesto debajo de Japón, según la OCDE

México aún espera acercamiento de Keiko Fujimori para reanudar relación con Perú, Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castilo

La mandataria argumentó que el gobierno peruano fue el que decidió romper la relación diplomática

México aún espera acercamiento de Keiko Fujimori para reanudar relación con Perú, Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castilo

Cerebro resiliente: estas son las maneras sencillas de reducir el riesgo de demencia

El riesgo de desarrollar demencia puede reducirse de manera significativa con cambios sencillos en el estilo de vida

Cerebro resiliente: estas son las maneras sencillas de reducir el riesgo de demencia

Observatorio ciudadano alerta por aumento de adolescentes feminicidas: la sanción máxima para menores es de cinco años

La organización urgió al Estado a documentar los feminicidios cometidos por menores y fortalecer las políticas de prevención de la violencia de género desde edades tempranas

Observatorio ciudadano alerta por aumento de adolescentes feminicidas: la sanción máxima para menores es de cinco años
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

Una madre y sus tres hijos desaparecen en Sinaloa desde febrero: denuncian el caso cinco meses después

El video que revive la versión de Ken Salazar: “No fue nuestro avión, ni nuestra gente”

Tres integrantes de Los Rusos, brazo armado de La Mayiza, son detenidos en Mexicali: tenían armas de fuego en su poder

Más allá del decomiso: la nueva estrategia de la FGR para desmantelar estructuras criminales de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Qué cirugías plásticas o tratamientos estéticos se habría realizado Galilea Montijo: “Se le va el labio de lado”

Qué cirugías plásticas o tratamientos estéticos se habría realizado Galilea Montijo: “Se le va el labio de lado”

La cuenta de 40 mil pesos: Doña Alegría rompe el silencio sobre la polémica de Aldo de Nigris

Yolanda Andrade alarma con desgarrador video tras recaída de salud: “Lo que queda de mí”

Piden a la producción de ¿Apostarías por Mí? quitarle título de ganadora a Alejandra Jaramillo tras ofensas a México

“No hay punto de comparación”: Violeta Isfel habla de su supuesto parecido con Emma Stone tras críticas

DEPORTES

¿Más oportunidad para los atletas mexicanos de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno? Habrá igualdad de género en 2030

¿Más oportunidad para los atletas mexicanos de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno? Habrá igualdad de género en 2030

Exárbitros mexicanos explotan contra el VAR por el gol anulado a Egipto ante Argentina en el Mundial 2026

Estos son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 que se transmitirán por TV Abierta en México

El Estadio Azteca no descansa: estos son los partidos que recibirá tras el Mundial 2026

Los partidos que convirtieron al Estadio Ciudad de México en templo eterno de los Mundiales