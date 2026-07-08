Karina Torres revela la poderosa razón por la que aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 4: “Van a conocerme sin filtros”

Filtran detalles de la revelación de Karina Torres como habitante de La Casa de los Famosos México a horas de su estreno (Foto: RS)

Karina Torres continúa dando de qué hablar tras ser confirmada como la segunda participante de La Casa de los Famosos México 4. Su ingreso al reality llega después de una historia de vida marcada por desafíos personales que logró superar y que la convirtieron en una figura cercana para miles de seguidores.

Antes de anunciar su participación, Karina había compartido públicamente el proceso que vivió para dejar atrás una adicción que se prolongó durante 14 años. También habló de las dificultades que enfrentó como mujer trans, experiencias que hoy forman parte del mensaje que busca transmitir a través de sus plataformas.

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Ahora, la creadora de contenido aseguró que este nuevo proyecto representa una oportunidad para seguir creciendo, aunque reconoció que exponerse las 24 horas del día también implica enfrentar aspectos muy personales de su vida.

Karina Torres explica por qué aceptó entrar al reality

El ingreso de Karina Torres al reality ocurre tras compartir que superó una adicción que se prolongó durante 14 años. (YT/El Mich Tv)

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Karina Torres explicó que la decisión no fue sencilla, pero finalmente encontró razones suficientes para aceptar el reto.

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“Acepté este proyecto porque para mí es un impulso para poder salir adelante y seguir creciendo, para seguir saliendo adelante en todos los aspectos”, expresó. Sin embargo, reconoció que también tuvo dudas porque el programa mostrará una faceta que pocas personas conocen.

“Van a conocerme realmente como soy, hermanas. Van a conocerme sin filtros, van a conocer la persona que realmente soy. No me da miedo que conozcan de repente que tengo un carácter medio fuerte, ni me da miedo que de repente me vean enojada o de repente que me divague mi cabeza y de repente que empiece a pensar cosas que ni existen”, confesó.

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Confiesa que enfrentará sus propios miedos dentro de la casa

Karina Torres reconoce que exponerse 24 horas al día en el reality implica mostrar aspectos personales que pocas personas conocen. (Captura de pantalla X/@LaCasaFamososUS)

Karina explicó que durante mucho tiempo procuró mantener separada su vida privada de la imagen que mostraba en redes sociales, por lo que considera que esta experiencia marcará un antes y un después.

“Mucho tiempo siempre estuve como que teniendo esa línea con ustedes en redes sociales y dividir mi vida personal. Pero también viene esta parte positiva donde también voy a empezar a enfrentar muchos miedos que tenía, voy a empezar a enfrentar muchas cosas, pero sobre todo a mí misma”, afirmó.

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La influencer dejó claro que su participación no solo representa un desafío profesional, sino también una oportunidad para conocerse mejor y demostrar quién es cuando las cámaras permanezcan encendidas en todo momento.

La emoción se apodera de Karina tras ser confirmada

Karina Torres comparte su emoción tras la confirmación en el reality e imagina que la gente la reconocerá en la calle. X/@LaCasaFamososUS

La noticia también desató una evidente emoción en Karina Torres, quien no pudo ocultar la felicidad que sintió al compartir con sus seguidores que formará parte de la nueva temporada del reality.

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“¡Estoy muy emocionada, hermanas, estoy muy emocionada!... No sé ni qué hacer”, dijo entre risas. Incluso imaginó cómo sería el momento en que la gente comenzara a reconocerla por la calle tras el anuncio oficial.

“Voy a estar en la segunda Casa de los Famosos, soy la segunda confirmada de La Casa de los Famosos 4. Sí, ¿quieres una foto?... Ay, mi amor, claro. Tu loba, cuerpo y rostro", comentó entre bromas, dejando ver la ilusión con la que espera comenzar esta nueva etapa de su carrera.

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