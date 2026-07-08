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Tras otra muerte de migrante a manos de ICE, México prepara acciones jurídicas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que las nuevas medidas serán explicadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores

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(Presidencia)

La muerte de un migrante mexicano bajo custodia de ICE, el gobierno de México anunció la preparación de nuevas acciones jurídicas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que instruyó a Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), para que las gestiones superen el ámbito de las notas diplomáticas y las presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sheinbaum Pardo afirmó: “No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”.

La titular del Ejecutivo señaló que, aunque el gobierno estadounidense responde a los requerimientos jurídicos, persisten casos de fallecimientos de connacionales en custodia, cuya única falta es la carencia de documentos migratorios, incluso cuando han sido contratados por empresas estadounidenses. Sheinbaum Pardo cuestionó que estas personas sean enviadas a centros de detención o sean víctimas de violencia.

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El Ejecutivo federal detalló que las nuevas medidas tendrán carácter jurídico y adelantó que mañana, el secretario de Relaciones Exteriores presentará un informe preliminar sobre los avances y acciones a implementar.

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