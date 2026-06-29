México

La planta más eficaz para alejar a los alacranes de tu casa y que se consigue fácilmente

Investigaciones en salud pública promueven el uso de barreras vegetales y acciones de exclusión arquitectónica para disminuir el contacto con alacranes

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Un alacrán sobre un suelo de tablones de madera, una planta de lavanda en maceta de terracota en un alféizar de ventana con marco de madera.
Investigaciones científicas en México validan la eficacia de la lavanda como barrera natural contra alacranes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas tropicales y subtropicales, la convivencia entre humanos, alacranes y asentamientos urbanos ha convertido el alacranismo en un problema de salud pública de alta prevalencia, con riesgo agravado en temporadas de calor, según la Secretaría de Salud federal.

El avance de ciudades hacia áreas antes silvestres favorece que especies como Centruroides encuentren refugio en viviendas, lo que eleva la probabilidad de encuentros y accidentes.

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De acuerdo con datos oficiales para 2023, México registra más de 100,000 incidentes anuales relacionados con picaduras de alacrán.

Investigaciones coordinadas por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Querétaro demuestran que el uso de plantas aromáticas, en particular la lavanda (Lavandula angustifolia), es considerado el método más eficaz y seguro para repeler alacranes en espacios domésticos.

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La lavanda, opción con mayor respaldo científico

El mecanismo de defensa de la lavanda radica en la emisión de linalol y acetato de linalilo, compuestos que saturan el ambiente y bloquean los receptores químicos de los alacranes, localizados en las pectinas de su abdomen.

El linalol altera la permeabilidad de las membranas sensoriales, generando desorientación y rechazo inmediato en el arácnido, según estudios de la UNAM, IPN y UAQ publicados en 2023.

La revisión toxicológica indica que la lavanda no presenta riesgos documentados para niños ni mascotas.

El aroma, además de su efecto repelente, aporta beneficios secundarios como propiedades relajantes en humanos y la capacidad de repeler otros insectos.

Su adaptación a climas áridos y semiáridos la hace viable para regiones endémicas de escorpiones.

Primer plano de una lavanda dentada en maceta de terracota sobre un alféizar de madera, con una ventana y cortina oscura al fondo.
El mecanismo de defensa de la lavanda radica en la emisión de linalol y acetato de linalilo, compuestos que saturan el ambiente y bloquean los receptores químicos de los alacranes, localizados en las pectinas de su abdomen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menta y ruda: alternativas con usos y limitaciones definidos

Otras especies vegetales con respaldo científico son la menta (Mentha piperita) y la ruda (Ruta graveolens).

La menta, por su alta concentración de mentol y mentona, genera un entorno hostil para los alacranes y es útil en baños, cocinas y áreas húmedas.

Su cultivo debe limitarse a macetas debido a la naturaleza invasiva de sus raíces.

La ruda contiene furanocumarinas y alcaloides con alto poder repelente, pero su manipulación puede provocar fitofotodermatitis.

Por este motivo, la Secretaría de Salud y la literatura médica recomiendan su uso solo en exteriores y lejos de zonas de juego infantil.

Tres plantas en macetas se exhiben en el alféizar de una ventana: lavanda con flores moradas, menta de hojas verdes y ruda con flores amarillas.
Otras especies vegetales con respaldo científico son la menta (Mentha piperita) y la ruda (Ruta graveolens). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponibilidad y costo de las barreras vegetales

Los factores económicos y de acceso son decisivos para la adopción de cualquier método preventivo.

La lavanda, la menta y la ruda se comercializan todo el año en mercados y viveros de la Ciudad de México y otras regiones.

El costo de una maceta de lavanda o ruda oscila entre 40 y 45 pesos mexicanos, y la menta puede encontrarse desde 20 pesos, según un sondeo en mercados de la capital realizado en 2026.

Las plantas cultivadas localmente muestran mayor resistencia y adaptabilidad urbana.

Integración en protocolos estructurales y sanitarios

Las plantas por sí solas no garantizan protección total.

Especialistas de la UNAM y la Secretaría de Salud señalan que su efectividad se incrementa al integrarlas en un protocolo de bioseguridad estructural, que incluye sellado de grietas, instalación de mallas en ventanas y desagües, y eliminación de escombros y leña.

La reducción de insectos que sirven de alimento a los alacranes y la colocación estratégica de macetas con lavanda y menta en accesos y áreas húmedas forman parte de este enfoque integral.

Beneficio ecológico y prevención de resistencia química

El reemplazo de plaguicidas neurotóxicos por métodos botánicos protege a polinizadores y depredadores naturales, esenciales para el equilibrio ecológico, y previene la selección de cepas resistentes a sustancias químicas.

El alacranismo puede causar cuadros graves, desde dolor intenso hasta afectaciones sistémicas potencialmente mortales, especialmente en niños y adultos mayores, según la Secretaría de Salud.

Infografía sobre lavanda contra alacranes con ilustraciones de plantas de lavanda, un alacrán, una casa, una persona con lavanda y una abeja. Incluye texto informativo.
Lavanda como repelente natural contra alacranes en el hogar: beneficios, riesgos y limitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consenso científico: la lavanda es la opción preferida

La lavanda es considerada la planta más eficaz, segura y accesible para repeler alacranes en viviendas, según la convergencia de estudios de la UNAM, IPN, UAQ y la Secretaría de Salud.

Su bajo costo, fácil adquisición y perfil fitoquímico la convierten en la mejor opción para la prevención del alacranismo cuando se integra a programas de bioseguridad estructural tanto en áreas urbanas como rurales.

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