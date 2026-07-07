¿Cuánto cuesta mantener un pato doméstico? UNAM advierte sobre incremento en la venta de esta especie

Un pato doméstico blanco bebe agua de un pequeño estanque circular en un patio de césped verde, con un comedero lleno de granos y vegetales al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la creciente euforia por el pato Merlín ha comenzado a ocurrir el llamado “efecto Nemo” nombre que se da al aumento en la compra-venta de una especie animal cuando esta cobra fama por algún suceso.

Un efecto similar ocurrió con el aumento en la compra de los peces Payaso después del estreno de Buscando a Nemo o de los perros dálmatas tras la película 101 Dálmatas.

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Como muchos advirtieron dicho efecto ha comenzado a ocurrir con los patos domésticos, los cuáles han registrado un aumento en sus ventas en días recientes, según alertó en la Gaceta UNAM especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es por ello que expertos advierten sobre el hecho de que un pato no es un animal fácil de cuidar y que requiere una gran inversión de tiempo y dinero para poder tenerlo con una buena calidad de vida, tal como aquí te contamos.

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El Pato Merlín se convirtió en el amuleto de la Selección Mexicana y en la mascota no oficial del Mundial 2026, su popularidad ha causado revuelo en redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto puede costar mantener un pato doméstico?

El mantenimiento de un pato doméstico implica gastos regulares en alimentación, atención veterinaria, insumos para la higiene y adecuación del espacio.

El alimento balanceado específico para patos puede costar entre $200 y $400 mensuales, dependiendo de la calidad y la cantidad requerida.

Las consultas veterinarias, al menos una revisión anual, oscilan entre $300 y $600 por visita, aunque pueden aumentar si se presentan enfermedades o emergencias.

A esto se suma la compra de material para lechos, como viruta o paja, que representa un gasto aproximado de $100 a $200 mensuales.

Por su parte, la instalación o mantenimiento de un espacio adecuado, como un pequeño estanque y cercado, puede requerir una inversión inicial variable según el tamaño y los materiales utilizados, partiendo de $1.500.

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Es importante recordar que también se deben considerar gastos ocasionales en vitaminas, desparasitantes y limpieza, que podrían sumar entre $100 y $200 al mes.

Un comedero de metal contiene una mezcla de pienso específico para patos, granos y trozos de zanahoria y hojas verdes, junto a un recipiente de agua limpia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los cuidados que requiere un pato domestico para tener una buena vida

De acuerdo el doctor Oscar Daniel González Santana, académico especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, un pato doméstico necesita un espacio amplio y seguro, preferentemente al aire libre, con acceso constante a agua limpia para beber y nadar.

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Es fundamental proporcionarle un estanque o recipiente donde pueda sumergirse y mantener su plumaje en buen estado. La alimentación debe incluir pienso específico para patos, vegetales frescos y granos, evitando pan y alimentos procesados.

El área donde viva debe mantenerse limpia y seca, con lecho de viruta o paja que se renueve con frecuencia para prevenir infecciones.

Es importante proteger al animal de depredadores y del clima extremo, asegurando sombra en días calurosos y refugio durante el frío. La socialización favorece su bienestar, por lo que conviene que conviva con otros patos o, en su defecto, reciba suficiente interacción humana.

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Las visitas periódicas al veterinario especializado en aves permiten detectar enfermedades y mantener el calendario de desparasitaciones y vacunaciones al día.

También se recomienda revisar el estado de sus patas y pico, vigilar que no presenten heridas ni infecciones, y proporcionarle actividades para estimular su comportamiento natural, como buscar alimento en el suelo o explorar el entorno.

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Un pato doméstico blanco y amarillo bebe agua de un pequeño estanque circular en un patio de césped verde, con un comedero lleno de granos y vegetales cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es recomendable tener un pato de mascota?

De acuerdo con el especialista, el bienestar de los patos domésticos depende de que quienes los adopten asuman el compromiso de proporcionarles una vida digna, saludable y libre de acciones que pongan en riesgo su integridad física o emocional.

Resulta fundamental garantizar instalaciones apropiadas, alimentación equilibrada, atención veterinaria y un entorno seguro donde puedan desarrollar sus comportamientos naturales.

El Dr. Oscar Daniel subraya la importancia de reflexionar antes de tomar la decisión de incorporar un pato al hogar. Recuerda que estos animales pueden vivir más de diez años, lo que implica dedicar recursos económicos, tiempo y atención especializada durante toda su vida.

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Cuidar un pato requiere espacio suficiente para su movilidad, tiempo para labores de limpieza, alimentación y convivencia, y recursos económicos para cubrir gastos veterinarios y de manutención.