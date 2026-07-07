México

¿Cuánto cuesta mantener un pato doméstico? UNAM advierte sobre incremento en la venta de esta especie

Como muchos advirtieron el “efecto Nemo” ha comenzado a ocurrir con los patos domésticos, los cuáles han registrado un aumento en sus ventas en días recientes

Guardar
Google icon
Pato blanco y amarillo bebiendo de un estanque circular. Comedero de madera con granos y vegetales en césped verde. Al fondo, bebedero metálico.
Un pato doméstico blanco bebe agua de un pequeño estanque circular en un patio de césped verde, con un comedero lleno de granos y vegetales al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la creciente euforia por el pato Merlín ha comenzado a ocurrir el llamado “efecto Nemo” nombre que se da al aumento en la compra-venta de una especie animal cuando esta cobra fama por algún suceso.

Un efecto similar ocurrió con el aumento en la compra de los peces Payaso después del estreno de Buscando a Nemo o de los perros dálmatas tras la película 101 Dálmatas.

PUBLICIDAD

Como muchos advirtieron dicho efecto ha comenzado a ocurrir con los patos domésticos, los cuáles han registrado un aumento en sus ventas en días recientes, según alertó en la Gaceta UNAM especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es por ello que expertos advierten sobre el hecho de que un pato no es un animal fácil de cuidar y que requiere una gran inversión de tiempo y dinero para poder tenerlo con una buena calidad de vida, tal como aquí te contamos.

PUBLICIDAD

Pato blanco con pico amarillo y patas anaranjadas, vestido con camiseta verde con rayas blancas y cuello rojo. Collar rojo con colgante transparente. Fondo con estantería blanca, libros y figuras. Pato Merlín
El Pato Merlín se convirtió en el amuleto de la Selección Mexicana y en la mascota no oficial del Mundial 2026, su popularidad ha causado revuelo en redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto puede costar mantener un pato doméstico?

El mantenimiento de un pato doméstico implica gastos regulares en alimentación, atención veterinaria, insumos para la higiene y adecuación del espacio.

El alimento balanceado específico para patos puede costar entre $200 y $400 mensuales, dependiendo de la calidad y la cantidad requerida.

Las consultas veterinarias, al menos una revisión anual, oscilan entre $300 y $600 por visita, aunque pueden aumentar si se presentan enfermedades o emergencias.

A esto se suma la compra de material para lechos, como viruta o paja, que representa un gasto aproximado de $100 a $200 mensuales.

Por su parte, la instalación o mantenimiento de un espacio adecuado, como un pequeño estanque y cercado, puede requerir una inversión inicial variable según el tamaño y los materiales utilizados, partiendo de $1.500.

Es importante recordar que también se deben considerar gastos ocasionales en vitaminas, desparasitantes y limpieza, que podrían sumar entre $100 y $200 al mes.

Comedero de metal con pienso, granos de maíz, trozos de zanahoria y hojas verdes, junto a un recipiente de cristal con agua sobre viruta.
Un comedero de metal contiene una mezcla de pienso específico para patos, granos y trozos de zanahoria y hojas verdes, junto a un recipiente de agua limpia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los cuidados que requiere un pato domestico para tener una buena vida

De acuerdo el doctor Oscar Daniel González Santana, académico especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, un pato doméstico necesita un espacio amplio y seguro, preferentemente al aire libre, con acceso constante a agua limpia para beber y nadar.

Es fundamental proporcionarle un estanque o recipiente donde pueda sumergirse y mantener su plumaje en buen estado. La alimentación debe incluir pienso específico para patos, vegetales frescos y granos, evitando pan y alimentos procesados.

El área donde viva debe mantenerse limpia y seca, con lecho de viruta o paja que se renueve con frecuencia para prevenir infecciones.

Es importante proteger al animal de depredadores y del clima extremo, asegurando sombra en días calurosos y refugio durante el frío. La socialización favorece su bienestar, por lo que conviene que conviva con otros patos o, en su defecto, reciba suficiente interacción humana.

Las visitas periódicas al veterinario especializado en aves permiten detectar enfermedades y mantener el calendario de desparasitaciones y vacunaciones al día.

También se recomienda revisar el estado de sus patas y pico, vigilar que no presenten heridas ni infecciones, y proporcionarle actividades para estimular su comportamiento natural, como buscar alimento en el suelo o explorar el entorno.

Un pato blanco y amarillo bebe de un estanque de agua azul en un césped verde. Hay un comedero de madera con granos y vegetales, arbustos y una valla.
Un pato doméstico blanco y amarillo bebe agua de un pequeño estanque circular en un patio de césped verde, con un comedero lleno de granos y vegetales cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es recomendable tener un pato de mascota?

De acuerdo con el especialista, el bienestar de los patos domésticos depende de que quienes los adopten asuman el compromiso de proporcionarles una vida digna, saludable y libre de acciones que pongan en riesgo su integridad física o emocional.

Resulta fundamental garantizar instalaciones apropiadas, alimentación equilibrada, atención veterinaria y un entorno seguro donde puedan desarrollar sus comportamientos naturales.

El Dr. Oscar Daniel subraya la importancia de reflexionar antes de tomar la decisión de incorporar un pato al hogar. Recuerda que estos animales pueden vivir más de diez años, lo que implica dedicar recursos económicos, tiempo y atención especializada durante toda su vida.

Cuidar un pato requiere espacio suficiente para su movilidad, tiempo para labores de limpieza, alimentación y convivencia, y recursos económicos para cubrir gastos veterinarios y de manutención.

Temas Relacionados

Pato domésticoPato MerlínanimalesUNAMmascotasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este será el día con más lluvia en CDMX: prevén tormentas de más de 35 mm

Fuertes lluvias podrían provocar inundaciones y afectaciones viales en varias alcaldías, mientras las autoridades llaman a extremar precauciones

Este será el día con más lluvia en CDMX: prevén tormentas de más de 35 mm

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Fiscalía ofrece medio millón de pesos por ex ejecutivo y feminicida de Abril Pérez Sagaón

García Sánchez habría ordenado el asesinato de Abril Pérez Sagaón días antes de una audiencia judicial en su contra

Fiscalía ofrece medio millón de pesos por ex ejecutivo y feminicida de Abril Pérez Sagaón

Fiscalías rebasadas: Sólo uno de cada 100 delitos encuentra justicia en México

Las fiscalías de Ciudad de México y Estado de México presentan los niveles más bajos de confianza en el país

Fiscalías rebasadas: Sólo uno de cada 100 delitos encuentra justicia en México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de julio: protestan por desaparición de Camila Rodríguez en la autopista México-Cuernavaca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de julio: protestan por desaparición de Camila Rodríguez en la autopista México-Cuernavaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Ken Salazar señala que no tuvo evidencia de presuntos vínculos de AMLO con el narco

Quien es Carlitos Rugrats, el pistolero del Mayito Flaco que ha sido clave en la guerra contra “Los Chapitos”

EEUU acusa de narcoterrorismo a Carlitos Rugrats, presunto líder criminal vinculado con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Mitos y realidades del crimen fronterizo en Euphoria 3: lo que Zendaya traficó en pantalla y lo que ocurre en la vida real

ENTRETENIMIENTO

Así celebró el actor Sebastián Rulli la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

Así celebró el actor Sebastián Rulli la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

Ernesto Laguardia revela el premio y número de integrantes de La Casa de los Famosos México 4

Esto costarán los boletos para Elton John en el Estadio Banorte: rango de precios

Alejandro Marcovich sale del coma tras dura hospitalización

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

DEPORTES

Liverpool acelera conversaciones para fichar a Gil Mora

Liverpool acelera conversaciones para fichar a Gil Mora

Efraín Juárez debuta con derrota de último minuto en Champions League

Contra quién jugará Argentina los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver desde México

José Ramón Fernández destaca a Mohamed Salah tras desempeño contra Argentina

Calendario de Cruz Azul en la Legues Cup 2026: estas son las fechas y los horarios de los partidos de la Máquina