México

Antonia acusa a Sergio Andrade de supuesto maltrato animal a perritas: “A punto de morir asfixiada”

La hija del exproductor lo ha denunciado a través de redes sociales

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antonia y sergio andrade
(Instagram)

Antonia Andrade volvió a utilizar sus redes sociales para compartir un testimonio personal y sensible sobre el pasado que vivió junto a Sergio Andrade, sumando ahora una denuncia de supuesto maltrato animal.

La hija del productor musical difundió imágenes y relató episodios dolorosos que, según ella, forman parte de los abusos que ha señalado en las últimas semanas.

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Antonia Andrade denunció maltrato animal en su entorno familiar

En sus historias de Instagram, Antonia Andrade cuestionó la consciencia de Sergio Andrade al señalar:

“¿Cómo tendrás tu consciencia que ahora ya no aparece la web donde escribías? Y sigues siendo incapaz de dar la cara y tener los cojones para afrontar las consecuencias, por ti mismo y sin esconderte detrás de los demás”.

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antonia andrade y sergio andrade -México- 24 junio
(Instagram)

Antonia compartió la foto de un perro blanco que, según su testimonio, sufrió abandono y maltrato:

“Hace poco pude recuperar esto, que me causa tremendo dolor volver a ver y compartirlo. Desvergüenza de poner que en la descripcón del video que ningún animal fue dañado…”.

Relató que el animal estuvo varias veces a punto de morir asfixiada con la cadena por enredarse por el estrés del abandono, hambre y exposición a la intemperie”, y añadió: “Pude ‘recuperarla’ en sus últimos años y espero haber podido darle una mejor vida... Mía”.

La joven también mostró la imagen de una perrita café, denunciando que estaba a punto de pasar por una situación similar:

“Ibas a hacer lo mismo con ella… tratándola como un saco de patatas dentro de su transportín siendo aún cachorra y sólo porque lloraba y tenía hambre”.

antonia andrade -México- 8 julio
(IG)

Denuncias públicas y el activismo de Antonia Andrade

La denuncia por maltrato animal se sumó a una serie de señalamientos públicos que Antonia Andrade ha realizado en las últimas semanas contra su padre, Sergio Andrade.

En sus redes sociales, Antonia ha hablado de abuso psicológico, exposición mediática y omisión de responsabilidades, además de compartir experiencias personales y familiares que la han afectado desde la infancia.

En días recientes, Antonia ha dirigido llamados directos a la Fiscalía General de la República y al Consulado Mexicano, exigiendo justicia y protección para ella y otras víctimas.

antonia andrade -México- 24 junio
(Instagram)

Ha informado que su denuncia penal ya fue recibida por la FGR y que, debido a la naturaleza transnacional de los delitos, el proceso podría avanzar también en España. Antonia ha pedido evitar la revictimización y el morbo mediático, priorizando la atención a las víctimas y la colaboración institucional.

Además, la joven ha sido una de las principales impulsoras en la difusión de fotografías actuales de Sergio Andrade, solicitando apoyo social y oficial para impedir que continúe actuando con impunidad.

Su activismo ha motivado a otras sobrevivientes y figuras públicas, como Karla de la Cuesta y Aline Hernández, a sumarse a la exigencia de justicia y visibilización del caso.

En cada una de sus intervenciones públicas, Antonia ha insistido en la necesidad de no guardar silencio ante el abuso, ya sea humano o animal. Su testimonio ha resonado entre seguidores y medios, reavivando el debate sobre la responsabilidad, la memoria y el acceso a la justicia en casos de violencia sistemática.

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