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Una madre y sus tres hijos desaparecen en Sinaloa desde febrero: denuncian el caso cinco meses después

La Fiscalía de Sinaloa activó un Protocolo Alba y tres Alertas Amber por Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, y sus hijos Camila, Ángel Iván y Oslem Vanessa, de 13, 9 y 6 años

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La Fiscalía de Sinaloa activó un Protocolo Alba y tres Alertas Amber por Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, y sus hijos Camila, Ángel Iván y Oslem Vanessa, de 13, 9 y 6 años. Crédito: Especial
La Fiscalía de Sinaloa activó un Protocolo Alba y tres Alertas Amber por Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, y sus hijos Camila, Ángel Iván y Oslem Vanessa, de 13, 9 y 6 años. Crédito: Especial

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó tres Alertas Amber y un Protocolo Alba para localizar a una madre y sus tres hijos desaparecidos en la colonia Nuevo Cajeme, en Mazatlán. La denuncia formal se presentó el 6 de julio de 2026, aunque la familia no ha tenido contacto con ellos desde febrero de ese mismo año.

Los cuatro integrantes del grupo familiar comparten el apellido Luna. Las autoridades advirtieron que podrían ser víctimas de un delito y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato sobre su paradero.

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Quiénes son y cómo se ven

Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, es la madre del grupo. Mide 1.54 metros, tiene complexión delgada, tez morena clara, cabello largo ondulado negro y ojos café claro.

Como señas particulares, porta un tatuaje en la muñeca izquierda con la fecha “1995” y otro en el brazo derecho con la leyenda “Sé valiente y fuerte”. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

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La Fiscalía de Sinaloa activó un Protocolo Alba y tres Alertas Amber por Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, y sus hijos Camila, Ángel Iván y Oslem Vanessa, de 13, 9 y 6 años. Crédito: Especial
La Fiscalía de Sinaloa activó un Protocolo Alba y tres Alertas Amber por Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, y sus hijos Camila, Ángel Iván y Oslem Vanessa, de 13, 9 y 6 años. Crédito: Especial

Camila Tapia Luna, de 13 años, mide 1.60 metros y comparte la complexión delgada, la tez morena clara, el cabello largo ondulado negro y los ojos café claro de su madre. Tiene un lunar debajo del ojo derecho como seña particular.

Ángel Iván Limón Luna, de 9 años, mide 1.40 metros, también de complexión delgada y tez morena clara. Su cabello es corto, lacio y negro, y tiene lunares en el lado derecho del cuello.

La menor del grupo es Oslem Vanessa Mendoza Luna, de 6 años, de complexión delgada, tez morena clara, cabello largo ondulado negro y ojos café claro. Presenta un lunar en la mejilla derecha como seña distintiva.

Cinco meses sin rastro de la familia

La familia desapareció en febrero de 2026 en la colonia Nuevo Cajeme, en el municipio de Mazatlán. Transcurrieron aproximadamente cinco meses antes de que un familiar acudiera al Ministerio Público a presentar la denuncia formal.

La Fiscalía de Sinaloa activó un Protocolo Alba y tres Alertas Amber por Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, y sus hijos Camila, Ángel Iván y Oslem Vanessa, de 13, 9 y 6 años. Crédito: Especial
La Fiscalía de Sinaloa activó un Protocolo Alba y tres Alertas Amber por Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, y sus hijos Camila, Ángel Iván y Oslem Vanessa, de 13, 9 y 6 años. Crédito: Especial

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas emitió las cuatro fichas de búsqueda con base en esa denuncia. En todos los casos, las autoridades indicaron que se desconoce la ropa que portaban al momento de su desaparición.

La activación simultánea del Protocolo Alba —orientado a mujeres adultas en riesgo— y de tres Alertas Amber —reservadas para menores cuya integridad física puede estar en peligro— refleja la gravedad que las autoridades asignan al caso.

Cómo reportar información

La Fiscalía habilitó dos líneas telefónicas para recibir reportes sobre el paradero de la madre y sus tres hijos. Todo reporte será confidencial y anónimo, según informaron las propias autoridades.

Los números de contacto son los siguientes:

  1. Línea nacional: 800-890-90-92
  2. Línea local: (667) 715-55-88
  3. Servicio de emergencias: 911
Espalda de un hombre sentado frente a dos monitores de computadora que muestran un formulario de datos y un mapa de calles con edificios y marcadores
Un operador del 911 en Florida monitoriza un sistema de mapeo y gestión de información para la localización de personas desaparecidas. (WTSP)

Cualquier dato, por menor que parezca, puede resultar útil para las investigaciones. Las autoridades exhortaron a la población a no retener información que pueda contribuir a la localización del grupo familiar.

Recomendaciones para la ciudadanía

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió las siguientes recomendaciones para quienes cuenten con información o avisten a alguno de los cuatro desaparecidos:

  1. No confrontar ni alertar a personas que pudieran estar relacionadas con la desaparición.
  2. Comunicarse de inmediato a los teléfonos habilitados por la Fiscalía Especializada.
  3. Marcar al 911 si se trata de una situación de riesgo inminente o se avista a alguna de las personas.
  4. Proporcionar el mayor número de detalles posibles: lugar, hora, descripción de personas o vehículos.
  5. Recordar que todos los reportes son confidenciales y anónimos; ningún denunciante quedará expuesto.

La colaboración ciudadana es el canal que las autoridades consideran más directo para avanzar en la búsqueda. El caso permanece abierto y bajo investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas del estado de Sinaloa.

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