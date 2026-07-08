El video que revive la versión de Ken Salazar: “No fue nuestro avión, ni nuestra gente”

La presidenta reaccionó a las declaraciones del embajador Ken Salazar | Foto: Jesús Avilés - Infobae México

Un video de agosto de 2024 volvió a circular esta semana luego de que se confirmara que el avión utilizado para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos fue donado por el FBI a un museo en Santa Teresa, Nuevo México. En la grabación, el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró de manera categórica: “No se utilizaron recursos estadounidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente.”

Según la versión que Salazar ofreció en su momento, no se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses, aunque se tiene entendido que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, y que el piloto no era empleado ni fue contratado por el gobierno de Estados Unidos.

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La grabación de agosto de 2024 retoma difusión luego de que se confirma que la aeronave usada para llevar a Ismael Zambada a Estados Unidos llega a un museo en Santa Teresa, Nuevo México, como donación del FBI

La exhibición que desmintió la versión oficial

El Museo del Aire War Eagles, en Nuevo México, comenzó a exhibir la aeronave —una Beechcraft King Air 200— como parte de sus instalaciones. De acuerdo con Aristegui Noticias, una portavoz del FBI declaró que el avión “es un ejemplo de las prioridades” de la agencia, entre ellas “la defensa de la seguridad nacional y el combate implacable contra los crímenes violentos”, lo que implica una participación directa que contradice el discurso de Salazar.

Además, medios locales señalan que el avión fue modificado para eludir radares: se le cambió la matrícula y serie, se removió su sistema de rastreo y se alteraron los planes de vuelo, lo que profundiza las dudas sobre la versión original.

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Sheinbaum cuestiona directamente a Salazar

Ante la evidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante en su conferencia matutina: “¿Quién mintió o quién miente? ¿El embajador Ken Salazar, porque también lo escribe en su libro?”

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que de confirmarse una operación encubierta del FBI en territorio mexicano sin conocimiento de las autoridades, se estaría ante una flagrante violación de la soberanía nacional y de diversos tratados internacionales.

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La mandataria solicita revisar el operativo tras la exhibición del avión en un museo donde la agencia se atribuye la acción, y advierte que, de confirmarse, habría violaciones a tratados internacionales y a la Constitución

FGR y SRE, encargadas de investigar

Cuestionada sobre las consecuencias si se comprueba que Salazar mintió, Sheinbaum precisó que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República revisar el caso, y recordó que aunque los embajadores gozan de inmunidad diplomática, es relevante determinar si un funcionario de ese rango mintió al gobierno mexicano.

La mandataria también descartó que el incidente afecte la cooperación bilateral contra el crimen organizado, al señalar: “No es afectar, es garantizar que se diga la verdad al pueblo de México y de Estados Unidos (...) No se nos puede mentir deliberadamente”.

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La otra versión: la de “El Mayo”

Desde su detención, Zambada ha sostenido una narrativa distinta: asegura haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, versión que contrasta con la ofrecida inicialmente por las autoridades estadounidenses.

El caso, originado con la captura del capo el 25 de julio de 2024, continúa generando tensión entre ambos gobiernos casi dos años después.

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