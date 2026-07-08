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Qué cirugías plásticas o tratamientos estéticos se habría realizado Galilea Montijo: “Se le va el labio de lado”

Aunque la especulación crece, la presentadora de Televisa sostiene que no se sometió a ninguna cirugía mayor antes del arranque del reality

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Qué cirugías plásticas o tratamientos estéticos se habría realizado Galilea Montijo: “Se le va el labio de lado”
Qué cirugías plásticas o tratamientos estéticos se habría realizado Galilea Montijo: “Se le va el labio de lado”

Previo al estreno de La Casa de los Famosos México 4, la conductora Galilea Montijo ha sido objeto de comentarios y críticas en redes sociales sobre posibles cirugías plásticas o tratamientos estéticos en su rostro.

Aunque la especulación crece, la presentadora de Televisa sostiene que no se sometió a ninguna cirugía mayor antes del arranque del reality, y ha explicado los procedimientos que sí ha realizado.

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Galilea Montijo responde a rumores sobre cirugías plásticas

En diversos espacios, incluidos sus redes sociales y el programa HoyGalilea Montijo ha abordado las versiones sobre supuestas intervenciones recientes. La conductora niega haberse hecho una cirugía plástica mayor en el rostro y detalla que, en realidad, recurrió a un procedimiento estético para levantar una ceja y emparejar su mirada. Este tratamiento no es considerado una cirugía y fue realizado por especialistas en estética facial.

Montijo explica que evita el uso de Botox en la frente porque le modifica la expresión. Prefiere tratamientos que mantengan su movilidad facial y su estilo característico ante las cámaras. La única intervención reciente fue un levantamiento de ceja para corregir una asimetría, procedimiento que, según la conductora, no requiere bisturí.

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Primer plano de una mujer con cabello largo y oscuro y blusa celeste con cuello alto, sosteniendo un vaso de agua. El fondo es colorido y desenfocado
Una mujer con cabello oscuro y blusa celeste sostiene un vaso de agua, observando pensativa su entorno. (Galilea Montijo/Instagram)

El detalle del labio y su explicación médica

Uno de los comentarios más repetidos en redes sociales es que “se le va el labio de lado”. La propia Galilea Montijo aclara que este efecto fue producto de una hinchazón temporal tras el procedimiento estético. De acuerdo con la conductora, el rostro puede inflamarse después de ciertos retoques y tarda algunos días en volver a la normalidad. Montijo atribuye las imágenes donde se observa esta asimetría a la inflamación y a la edición de fotos en plataformas digitales.

La presentadora invita a la audiencia a no dejarse llevar por rumores y asegura que siempre informa sobre los procedimientos que se realiza. Subraya que su salud y apariencia están supervisadas por especialistas.

Otros tratamientos estéticos y cambios físicos

A lo largo de los años, Galilea Montijo ha compartido detalles sobre otros procedimientos estéticos que ha probado. Uno de los más notables es el uso de carillas de porcelana para mejorar la apariencia de su sonrisa. Este tratamiento dental es común entre figuras públicas y consiste en colocar láminas delgadas sobre los dientes para corregir imperfecciones, color y forma.

En el tema de la piel, la conductora ha mencionado el uso de tratamientos faciales no invasivos para mantener la luminosidad y firmeza. Montijo afirma que su rutina de belleza incluye limpieza profunda, hidratación y protección solar diaria. De las cirugías corporales, la presentadora no ha confirmado procedimientos recientes.

Lo que Galilea Montijo ha confirmado sobre sus tratamientos

En entrevistas y transmisiones, la conductora de Hoy ha puntualizado lo siguiente:

  • No se realizó ninguna cirugía plástica mayor en el rostro para el arranque de La Casa de los Famosos México 4.
  • El levantamiento de ceja fue un procedimiento estético no invasivo.
  • Evita el Botox en la frente.
  • La hinchazón y el efecto en el labio fueron temporales.
  • Utiliza carillas de porcelana para la sonrisa.
  • Mantiene una rutina de cuidado facial y corporal con tratamientos no quirúrgicos.

La Casa de los Famosos México 4: lo que se sabe del estreno

El reality La Casa de los Famosos México 4 regresa a la pantalla con una nueva generación de participantes y la conducción principal de Galilea Montijo. El formato, producido por TelevisaUnivision, reúne a celebridades de distintas áreas que convivirán en una casa bajo vigilancia las 24 horas, compitiendo por premios semanales y la simpatía del público.

Para esta edición, la producción confirma la incorporación de figuras del entretenimiento, deportes y redes sociales. El programa mantiene la dinámica de nominaciones, retos y expulsiones periódicas, donde la audiencia juega un papel clave a través de su voto.

Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)
Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)

Galilea Montijo encabeza la conducción, acompañada de otros presentadores y analistas que comentan el desarrollo de la competencia. El estreno está programado para el horario estelar de Las Estrellas, con transmisiones especiales en plataformas digitales y resúmenes diarios.

Expectativa y reacción previa al estreno

En días previos al lanzamiento, la atención mediática se ha centrado tanto en la selección de los concursantes como en la imagen de Galilea Montijo. La conductora agradece el interés, pero insiste en que la especulación sobre cirugías no tiene fundamento en su caso y que su prioridad es el bienestar y la transparencia con su público.

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