¿Más oportunidad para los atletas mexicanos de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno? Habrá igualdad de género en 2030

El freeride y el synchro9 debutarán como nuevas disciplinas en Los Alpes Franceses 2030 con el objetivo de atraer más aficionados. (Brian Fluharty-Imagn Images)

El Comité Olímpico Internacional confirmó este martes el programa definitivo para los Juegos Olímpicos de Invierno en los Alpes Franceses 2030, donde por primera vez habrá paridad total de género, lo cual le abre las puertas a más atletas que sueñan con competir en el más alto nivel.

Además, la organización dio a conocer que tanto el freeride como el synchro9 debutarán como deportes olímpicos, mientras la combinada nórdica desaparecerá tras décadas de presencia.

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En total, competirán 3.046 deportistas en 126 pruebas: 56 femeninas, 55 masculinas y 15 mixtas.

COI aprueba programa histórico para Los Alpes 2030

(AP Photo/Lindsey Wasson)

El Comité Olímpico Internacional (COI) definió este martes el programa final de deportes y pruebas para los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030, donde habrá un total de 3,046 atletas: 1,525 mujeres y 1,521 hombres,

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La decisión es resultado de una revisión exhaustiva de disciplinas y pruebas, basada en propuestas enviadas tanto por federaciones internacionales como por el comité organizador francés, donde de las 26 pruebas nuevas sugeridas, la Comisión Ejecutiva aprobó la incorporación de tres disciplinas y 16 pruebas adicionales con el objetivo de reforzar la igualdad de género, la innovación y el atractivo entre el público joven.

Deportes que harán su debut en Los Alpes 2030

La prueba sincronizada de patinaje por equipo se añadirá al programa olímpica en 2030. ( Sergei Belski-USA TODAY Sports)

Por primera vez, el synchro de patinaje artístico y el freeride en esquí y snowboard serán parte del programa olímpico en Alpes 2030.

El freeride, disciplina que nació en los años noventa, ha logrado posicionarse internacionalmente por la espectacularidad de sus competencias y la preferencia de los jóvenes.

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Para esta edición contempla cuatro pruebas: esquí y snowboard, tanto en la rama varonil como femenil. De esta forma, 44 deportistas (22 mujeres y 22 hombres) tendrán la oportunidad de competir en la máxima cita invernal.

El synchro, modalidad de patinaje artístico por equipos reconocida oficialmente por la Unión Internacional de Patinaje (ISU) desde los años noventa, contribuye de manera importante a la paridad de género en el programa olímpico.

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Dicha prueba se llevará a cabo en la misma sede que las demás competencias de patinaje artístico. De acuerdo con el COI, su inclusión suma un valor especial al espectáculo y es una de las disciplinas pensadas para atraer al público.

El programa de los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030 suma nuevas modalidades, como el relevo mixto individual en biatlón, el team sprint para ambas ramas en patinaje de velocidad, la prueba mixta por equipos en esquí cross y snowboard paralelo, así como la super team femenil en salto de esquí.

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Como disciplina adicional, el esquí de montaña se incorpora tras recibir el visto bueno en la 146ª Sesión del COI celebrada en junio. Las competencias contemplan pruebas individuales, sprint y un relevo mixto, todas programadas en Montgenèvre.

Respecto a la igualdad de género, se prevé un aumento en la participación femenina en comparación con Milano Cortina 2026. Luge (del 44,3% al 50%) y esquí (del 48,6% al 50%) llegarán a la paridad total, mientras que bobsleigh (del 32,9% al 39,5%) y hockey sobre hielo (del 43,4% al 45,6%) también tendrán un mayor porcentaje de mujeres en competencia.

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