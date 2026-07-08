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Lo atraparon con los restos de su pareja dentro de una hielera en la Tacubaya: vecina alertó a las autoridades

La intervención ocurrió en Álvaro Obregón después de que una residente permitió el acceso al inmueble y contó que escuchó golpes; la víctima era una joven de 19 años

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La intervención ocurrió en Álvaro Obregón después de que una residente permitió el acceso al inmueble y contó que escuchó golpes; la víctima era una joven de 19 años. Crédito. SSC
La intervención ocurrió en Álvaro Obregón después de que una residente permitió el acceso al inmueble y contó que escuchó golpes; la víctima era una joven de 19 años. Crédito. SSC

Luis Alberto “N”, de 28 años, fue detenido este miércoles en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón, luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lo hallaran en el patio trasero de su domicilio intentando introducir una bolsa negra con los restos de una mujer de 19 años, presuntamente su pareja sentimental en una hielera.

La intervención policial se desencadenó tras una denuncia ciudadana por un presunto caso de violencia familiar en el predio ubicado en avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos. Una vecina del inmueble permitió el acceso a los uniformados y les relató que, momentos antes, había escuchado gritos y golpes.

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Machete y restos hallados en el patio trasero

Al ingresar al predio, los agentes de la zona poniente de la SSC observaron a uno de los inquilinos cargando una bolsa de color negro que intentaba meter a una hielera. Los uniformados lo detuvieron de inmediato con las precauciones del caso.

Durante la inspección del sitio, localizaron un machete y los restos de la víctima, una joven de 19 años que, según el reporte policial, era pareja sentimental del imputado. El hallazgo se produjo en el mismo patio trasero donde fue arrestado Luis Alberto “N”.

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Caso ante el Ministerio Público

Pérez fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica. La autoridad ministerial también tendrá a su cargo ordenar los peritajes correspondientes y continuar con las investigaciones del caso.

Álvaro Obregón, segunda alcaldía con más feminicidios en la Ciudad de México

Álvaro Obregón es, de forma sostenida, una de las demarcaciones con mayor concentración de feminicidios en la Ciudad de México. En 2025, registró cinco casos, lo que la ubicó como la segunda alcaldía con más muertes de este tipo, solo detrás de Iztapalapa, con seis, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Juntas, ambas demarcaciones concentraron una cuarta parte del total registrado en la capital.

Escalera de un edificio clásico con decenas de figuras de madera femeninas y lazos negros. Un ramo de flores blancas yace en el primer escalón.
Figuras de madera y flores blancas en una escalera monumental conmemoran a las 27 mujeres víctimas de feminicidio en los primeros meses de 2026, exigiendo justicia y protección institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historial de la alcaldía muestra una tendencia irregular: cuatro carpetas de investigación por feminicidio en 2020, cinco en 2021, siete en 2022, tres en 2023 y cinco en 2025, de acuerdo con documentos oficiales de la propia demarcación. En el primer trimestre de 2026, la alcaldía ya acumulaba un caso adicional.

Repunte de feminicidios en 2026 tras la baja del año anterior

A nivel ciudad, los feminicidios cayeron 35.3% entre 2024 y 2025, al pasar de 68 a 44 casos. No obstante, la tendencia se revirtió al inicio de este año: en el primer bimestre de 2026, las carpetas de investigación por este delito subieron 80% frente al mismo periodo de 2025, y en el primer trimestre el incremento llegó a 57.1%, según cifras del SESNSP publicadas en abril.

El arma blanca fue el instrumento más frecuente en los feminicidios registrados en la CDMX durante los primeros tres meses de 2026, con 36.3% de los casos. Le siguieron las armas de fuego, con 27.3%.

La pareja, el agresor más frecuente en casos de violencia familiar

La detención en Mártires de Tacubaya se enmarca en un patrón documentado. Entre 2024 y 2025, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibió 62 mil 187 reportes de violencia familiar, un promedio de 53 llamadas de auxilio al día. En casi la mitad de esos casos, el agresor era la pareja sentimental de la víctima, según datos del propio organismo proporcionados por su directora general de atención ciudadana, Gabriela González.

Las principales víctimas fueron mujeres de entre 18 y 30 años, de acuerdo con el mismo reporte. Álvaro Obregón figura entre las cinco alcaldías con mayor número de solicitudes de auxilio, junto con Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan.

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