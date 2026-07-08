Senador de la 4T afirma que la revisión del T-MEC mantiene un saldo favorable para México

Ignacio Mier atribuyó el balance del T-MEC a indicadores macroeconómicos y al consumo interno. (Cámara de Diputados)

El senador Ignacio Mier aseguró que la revisión del T-MEC mantiene un balance favorable, al considerar que los indicadores macroeconómicos y el consumo interno lo reflejan, de acuerdo con un comunicado del Senado de la República difundido este 8 de julio.

Según declaraciones de Ignacio Mier, también coordinador de la bancada de Morena en el Senado, al área de comunicación del organismo legislativo, los datos se observan en la creación de empleos, el aumento de trabajadores inscritos en el IMSS, la reducción de la inflación, la paridad cambiaria y el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores.

PUBLICIDAD

El legislador recordó que el año pasado se sometieron a revisión 54 puntos del tratado comercial y que, para 2026, el número de temas revisados es “significativamente” menor; también sostuvo que el consumo en México está mejor que el año pasado y mejor que en 2024.

Mier recalcó que la relación con Estados Unidos se mantiene sólida y afirmó que 86% del comercio de México es con ese país; además, señaló que 43% de las exportaciones con reglas de origen no pagan aranceles en el sector automotriz. También mencionó que la inversión se incrementó y que México es el socio más importante de Estados Unidos dentro de los países de la OCDE.

PUBLICIDAD

“Hay una gran relación, además de que 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos; es decir, es una relación y coordinación indisoluble”, concluyó el senador de Morena.

Revisión del T-MEC llega a 14 temas pendientes rumbo a la ronda del 20 de julio

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, informó al Congreso de la Unión sobre el avance de la negociación del T-MEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos entra en una etapa decisiva con solo 14 temas pendientes de negociación, después de que ambos países redujeron la agenda desde 54 asuntos y antes de una nueva ronda de diálogo prevista para el próximo 20 de julio, en un proceso que definirá el rumbo del acuerdo comercial y de la integración económica de América del Norte.

PUBLICIDAD

El Gobierno de México informó al Congreso de la Unión que ese recorte en los pendientes marca un avance en las conversaciones bilaterales. El reporte fue entregado por la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, a la Comisión Permanente.

Dicho informe plantea que la reunión del 20 de julio servirá para definir los siguientes pasos de la revisión, atender los temas prioritarios para ambas partes y dar a conocer los resultados al terminar el encuentro. El anuncio llegó una semana después de que Estados Unidos rechazó extender de manera automática la vigencia del tratado por otros 16 años, una propuesta que apoyaban México y Canadá.

PUBLICIDAD

En lugar de esa ampliación inmediata, Washington optó por mantener vigente el acuerdo hasta 2036 bajo un esquema de revisiones anuales. Por ahora, esa decisión no modifica las reglas comerciales.

La siguiente ronda buscará destrabar aranceles y temas de origen

México prepara la siguiente ronda con la USTR y busca destrabar reglas de origen, aranceles y certidumbre para las empresas en América del Norte. (Infobae-Itzallana)

Como parte de los trabajos previos, Ebrard informó que sostuvo una reunión con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, para preparar la siguiente ronda de conversaciones. La meta mexicana, de acuerdo con el documento enviado al Congreso, es seguir reduciendo los asuntos abiertos hasta alcanzar acuerdos que den certidumbre a las empresas.

PUBLICIDAD

Entre las principales preocupaciones planteadas por Estados Unidos aparecen la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de cadenas de suministro provenientes de terceros países, el déficit comercial, las reglas de origen y la seguridad económica. La posición mexicana sostiene que esos problemas pueden resolverse con una estrategia regional que fortalezca la producción en América del Norte y reduzca la dependencia de insumos de Asia.

La delegación mexicana también tiene entre sus prioridades la eliminación de los aranceles que Estados Unidos aplica bajo la Sección 232 a industrias consideradas estratégicas. El objetivo es retirar esos gravámenes en los sectores de acero, aluminio y automotriz.

PUBLICIDAD