Receta de gelatina de mosaico de durazno: cremosa y fácil de hacer para un postre saludable

Una gelatina de durazno en mosaico con cubos translúcidos de color naranja y trozos de durazno fresco se presenta sobre un plato blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Te imaginas un postre que combine color, frescura y cremosidad en cada bocado? La gelatina de mosaico de durazno es esa opción perfecta para conquistar a pequeños y mayores en cualquier sobremesa. Su aspecto llamativo y su sabor suave la hacen ideal para quienes buscan un capricho dulce, ligero y saludable.

Este postre tiene raíces en la cocina casera moderna, donde se fusionan tradición y creatividad. Es habitual en celebraciones familiares, especialmente en primavera y verano, y marida de maravilla tanto con cafés como con infusiones frías o un vino dulce de España.

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Una gelatina de mosaico de durazno, con cubos de fruta incrustados en una base cremosa blanca, se presenta sobre un plato blanco liso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de gelatina de mosaico de durazno

La gelatina de mosaico de durazno se caracteriza por sus cubos de gelatina de diferentes colores y una base cremosa, todo ello envuelto en una gelatina principal con sabor a durazno. Se emplea una técnica sencilla de hidratación y mezcla en frío, logrando una textura firme pero cremosa, con trozos de fruta que aportan frescor y contraste.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas (incluyendo el enfriado).

Preparación activa: 30 minutos.

Tiempo de cuajado: 3 horas y 30 minutos.

Ingredientes

2 sobres de gelatina de durazno (cada uno para 1/2 litro de agua). 1 sobre de gelatina de fresa (o cualquier otro color). 1 sobre de gelatina de limón (o cualquier otro color). 500 ml de nata líquida para montar (35 % M.G.). 400 ml de leche evaporada. 200 ml de leche condensada. 1 lata de duraznos en almíbar (mediana). 200 ml del almíbar de los duraznos. 1 sobre de gelatina neutra (7 g). 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Cómo hacer gelatina de mosaico de durazno, paso a paso

Preparar las gelatinas de colores: Disuelve cada gelatina de fresa y de limón por separado siguiendo las instrucciones del paquete (normalmente con 500 ml de agua caliente cada una). Vierte en recipientes bajos y deja enfriar en la nevera hasta que cuajen (mínimo 2 horas). Cortar en cubos: Cuando estén firmes, corta las gelatinas en cubos pequeños y resérvalos. Preparar la base cremosa: En un bol grande, mezcla la nata líquida, la leche evaporada, la leche condensada y la esencia de vainilla. Hidratar la gelatina neutra: Disuelve la gelatina neutra en 200 ml del almíbar de durazno caliente. Remueve bien hasta que esté completamente disuelta y deja templar. Incorporar la gelatina neutra: Añade la gelatina templada a la mezcla de leches y remueve bien. Añadir los duraznos: Corta los duraznos en cubos pequeños y agrégalos a la mezcla cremosa. Montar el mosaico: Incorpora los cubos de gelatina de colores a la mezcla cremosa. Remueve suavemente para no romperlos. Verter en el molde: Vierte toda la preparación en un molde grande de corona o rectangular ligeramente engrasado. Refrigerar: Lleva a la nevera y deja cuajar mínimo 3 horas, mejor si es de un día para otro. Para desmoldar, sumerge el molde unos segundos en agua caliente. Consejo técnico: Es clave enfriar bien las gelatinas de colores antes de cortar y añadir la gelatina neutra cuando está templada, nunca caliente, para evitar que los cubos se derritan.

El proceso de elaboración de gelatina de mosaico de durazno se desglosa en una serie de pasos que incluyen la preparación de gelatinas, la mezcla de ingredientes y el enfriado final, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal.

Proteínas: 4 g.

Grasas: 9 g.

Hidratos de carbono: 30 g.

Azúcares: 22 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, aguanta hasta 4 días en perfecto estado. No se recomienda congelar, ya que la textura se altera.