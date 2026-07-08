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Qué hacer si te pica un alacrán, de acuerdo con especialistas de la UNAM

Especialistas advierten que la atención inmediata y la aplicación de medidas basadas en evidencia científica son clave para evitar complicaciones graves

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Un alacrán se desplaza sobre el suelo de baldosas grises de una estación del Metro, con las piernas de varios pasajeros y un tren naranja al fondo.
Un alacrán camina por el andén de la estación Insurgentes del Metro de la Ciudad de México, mientras los pasajeros esperan o abordan el tren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En temporada de calor, los casos de picaduras de alacrán aumentan en distintas regiones del país y representan una emergencia médica que puede poner en riesgo la vida, sobre todo en personas vulnerables.

Por ejemplo, históricamente, las alcaldías del sur y oriente, como Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y algunas zonas rurales de Iztapalapa y Tlalpan, se consideran áreas donde pueden encontrarse alacranes debido a su cercanía con áreas naturales y terrenos menos urbanizados.

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Especialistas de la UNAM advierten que la atención inmediata y la aplicación de medidas basadas en evidencia científica son clave para evitar complicaciones graves.

Estas son las recomendaciones principales de la universidad ante una picadura de alacrán.

Primer plano de un alacrán claro sobre un antebrazo humano. Se observa enrojecimiento alrededor del punto de la picadura y gotas de líquido.
Un alacrán de color claro se posa sobre el antebrazo de una persona, marcando una picadura con enrojecimiento y una gota de líquido visible en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si te pica un alacrán, de acuerdo con especialistas de la UNAM

De acuerdo con especialistas de la UNAM, si te pica un alacrán debes seguir estas recomendaciones:

  • Mantén la calma y evita moverte en exceso. El reposo físico es fundamental, ya que el movimiento y el nerviosismo elevan el ritmo cardíaco y pueden favorecer la dispersión del veneno en el cuerpo.
  • Lava la zona afectada con agua limpia y jabón neutro lo antes posible para reducir el riesgo de infecciones.
  • Aplica compresas frías (hielo envuelto en un paño limpio) sobre la picadura para disminuir la inflamación y ralentizar la absorción del veneno.
  • No te automediques ni uses remedios caseros como leche, ajo o analgésicos comerciales, ya que pueden enmascarar los síntomas y retrasar la atención médica.
  • Si es posible y seguro, toma una foto del alacrán para que los médicos puedan identificar la especie y determinar el tratamiento adecuado.
  • Acude de inmediato a un centro de salud, ya que la administración de faboterápicos (antídotos específicos contra el veneno de alacrán) es el único tratamiento definitivo.

Especialistas de la UNAM también advierten que niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son más vulnerables a la toxicidad del veneno.

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En caso de síntomas graves como sudoración excesiva, salivación abundante, dificultad para tragar o movimientos oculares involuntarios, el traslado debe ser de emergencia.

Infografía ilustra qué hacer y qué evitar ante una picadura de alacrán, mostrando una mano picada, un alacrán, un hospital y pasos clave como lavar, reposar y buscar ayuda médica.
Infografía con recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud de México sobre los pasos inmediatos a seguir y las acciones prohibidas ante una picadura de alacrán para garantizar una atención adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir una picadura de alacrán

De acuerdo con recomendaciones de especialistas y la UNAM, estas son las principales medidas para prevenir una picadura de alacrán:

  • Sacude y revisa ropa, zapatos y sábanas antes de usarlos, especialmente si estuvieron en el suelo o guardados por tiempo prolongado.
  • Mantén camas y cunas separadas de las paredes y sin colchas o sábanas que toquen el piso.
  • Sella grietas, hendiduras y orificios en paredes, techos y pisos, así como alrededor de puertas y ventanas.
  • Usa mosquiteros en ventanas y puertas, y coloca burletes o sellos en las puertas para evitar el ingreso de alacranes.
  • Limpia frecuentemente detrás de muebles, cuadros, electrodomésticos y objetos almacenados.
  • No acumules leña, cartón, piedras o escombros cerca de la vivienda, ya que son refugio frecuente de alacranes.
  • Si vives en zonas de riesgo, utiliza guantes al mover objetos almacenados, manipular leña, tierra o escombros.
  • Enseña a niñas y niños a no introducir las manos en huecos, piedras o debajo de objetos sin revisar primero.
Infografía sobre prevención de alacranismo en casa, mostrando un escorpión repelido, sellado de grietas, eliminación de escombros, manejo de basura y plantas aromáticas.
La Secretaría de Salud recomienda combinar mejoras estructurales, manejo de residuos y plantas aromáticas como lavanda y menta para prevenir eficazmente la entrada de alacranes a los hogares y proteger a la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones reducen la probabilidad de encuentros con alacranes y ayudan a proteger a los habitantes, especialmente en zonas donde estos animales son comunes.

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