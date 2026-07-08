México

Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia familiar

Las agresiones del exdirector se dieron a conocer en redes sociales tras la publicación de un video donde golpea de manera reiterada a María Felicia Jiménez

Guardar
Google icon
Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia familiar. REUTERS/Henry Romero
Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia familiar. REUTERS/Henry Romero

La tarde de este 7 de julio se dio a conocer la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por agentes de la Policía Ministerial, tras la denuncia por violencia familiar de su esposa María Felicia Jiménez.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones precisa que su arresto se llevó a cabo en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez la tarde de este martes, alrededor de las 17:32 horas.

PUBLICIDAD

Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia familiar. (SSCP)
Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia familiar. (SSCP)

Así fue el momento de la denuncia pública por parte de María Felicia Jiménez

El pasado 26 de junio, María Felicia Jiménez dio a conocer un video a través de la plataforma de YouTube donde mostraba cómo el exdirector de Pemex ejercía violencia física en contra de ella y en presencia de su hijo menor de edad.

El video, cuya fecha apuntaría al 15 de marzo de 2026 por las marcas de origen del material, acompañó el mensaje escrito con el que Jiménez decidió hacer pública su situación.

PUBLICIDAD

En las descripciones, advirtió que hablar tiene un precio concreto: perder su trabajo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores de edad. Atribuyó ese riesgo a la cercanía de su esposo con figuras de alto nivel del gobierno federal, entre ellas gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.

En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa... Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”.

Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez
Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez

La grabación mostraba el forcejeo del exfuncionario en contra de su esposa, en un inicio, se puede ver que la discusión tuvo su origen por un porta documentos de color verde; el niño que presencia la escena, corre hacia las escaleras cuando los golpes se hacen presentes.

Rodríguez Padilla lanza a la mujer al sillón, donde la golpea de manera reiterada, jalándole del cabello y sometiéndola. En algún momento, también intenta tirar la cámara que graba lo que ahora será parte de las evidencias que lo muestran golpeando a su esposa.

Temas Relacionados

PemexCDMXVíctor Rodríguez PadillaViolencia FamiliarViolencia contra la MujerPetróleos Mexicanosmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 7 de julio: por fuertes lluvias con posible caída de granizo se actualiza a Alerta Naranja en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 7 de julio: por fuertes lluvias con posible caída de granizo se actualiza a Alerta Naranja en la capital

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Surge nueva denuncia de abuso contra Alfonso Obregón, la voz de Shrek

El actor de doblaje nuevamente señalado por una mujer

Surge nueva denuncia de abuso contra Alfonso Obregón, la voz de Shrek

Resultados del Sorteo Mayor 4019 de la Lotería Nacional del martes 7 de julio: premio mayor y reintegros

El plazo para reclamar un premio se extiende durante 60 días naturales, este periodo inicia a partir del día siguiente en que se publican los resultados

Resultados del Sorteo Mayor 4019 de la Lotería Nacional del martes 7 de julio: premio mayor y reintegros

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez

El nuevo proceso del Tri ya estaría en marcha con las posibles incorporaciones de los exjugadores al proyecto de Márquez

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

FGR catea refaccionaria en la Gustavo A. Madero y halla toma clandestina junto con más de 2 mil litros de huachicol

Marina asegura 259 millones de pesos en cocaína dentro de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Ken Salazar señala que no tuvo evidencia de presuntos vínculos de AMLO con el narco

Quien es Carlitos Rugrats, el pistolero del Mayito Flaco que ha sido clave en la guerra contra “Los Chapitos”

ENTRETENIMIENTO

Surge nueva denuncia de abuso contra Alfonso Obregón, la voz de Shrek

Surge nueva denuncia de abuso contra Alfonso Obregón, la voz de Shrek

Es oficial, Guillermo del Toro anuncia reestreno del Laberinto del Fauno en su 20 aniversario: ¿Cuándo podría llegar a cines de México?

U2 lanza el video grabado en México: significado y letra de la canción ‘Street of Dreams’

Fernanda Gómez, esposa de Canelo Álvarez, celebra a lo grande su cumpleaños 30: “Soy muy afortunada”

La lujosa vida de Julián Quiñones y Ana Gabriela: de bolsos de más de 1 millón de pesos y hasta más de 80 mil perfumes

DEPORTES

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México

A un día de ser eliminados, este es el mensaje de Estados Unidos con el que se despidió del Mundial 2026

Aficionados estallan contra David Faitelson luego de defender polémicas arbitrales en el Argentina vs Egipto