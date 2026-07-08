Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia familiar. REUTERS/Henry Romero

La tarde de este 7 de julio se dio a conocer la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por agentes de la Policía Ministerial, tras la denuncia por violencia familiar de su esposa María Felicia Jiménez.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones precisa que su arresto se llevó a cabo en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez la tarde de este martes, alrededor de las 17:32 horas.

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Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia familiar. (SSCP)

Así fue el momento de la denuncia pública por parte de María Felicia Jiménez

El pasado 26 de junio, María Felicia Jiménez dio a conocer un video a través de la plataforma de YouTube donde mostraba cómo el exdirector de Pemex ejercía violencia física en contra de ella y en presencia de su hijo menor de edad.

El video, cuya fecha apuntaría al 15 de marzo de 2026 por las marcas de origen del material, acompañó el mensaje escrito con el que Jiménez decidió hacer pública su situación.

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En las descripciones, advirtió que hablar tiene un precio concreto: perder su trabajo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores de edad. Atribuyó ese riesgo a la cercanía de su esposo con figuras de alto nivel del gobierno federal, entre ellas gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.

“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa... Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”.

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Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez

La grabación mostraba el forcejeo del exfuncionario en contra de su esposa, en un inicio, se puede ver que la discusión tuvo su origen por un porta documentos de color verde; el niño que presencia la escena, corre hacia las escaleras cuando los golpes se hacen presentes.

Rodríguez Padilla lanza a la mujer al sillón, donde la golpea de manera reiterada, jalándole del cabello y sometiéndola. En algún momento, también intenta tirar la cámara que graba lo que ahora será parte de las evidencias que lo muestran golpeando a su esposa.

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