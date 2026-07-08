U2 lanza el video grabado en México: significado y letra de la canción ‘Street of Dreams’

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Este martes 7 de julio, U2 lanzó un nuevo sencillo como adelanto del primer álbum de estudio de la banda irlandesa en nueve años, la canción está acompañada de un video que se grabó en la Ciudad de México.

El tema lleva por nombre ‘Street of Dreams’ y cuenta con un estribillo en español: “La calle, la calle del sueño”. La canción es un primer adelanto de lo que será el nuevo álbum, previsto para finales de 2026, según un comunicado de Universal Music.

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La disquera informó que el tema se acompañó de un video que el grupo filmó el pasado mes de mayo en Ciudad de México, durante su presencia en la final de la Street Child World Cup 2026 en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Un rodaje en el Centro Histórico marcado por la tormenta

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El comunicado detalló que la grabación del video se realizó en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo y convocó a cientos de seguidores pese al mal clima.

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Durante la filmación, el equipo de producción tuvo que superar algunos retos por el mal tiempo, una fuerte tormenta con lluvia y truenos provocó el daño de uno de los generadores del rodaje.

En ese contexto, una familia de la zona abrió las puertas de su casa a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. para que el grupo continuara filmando desde el balcón de su departamento.

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Qué significa la letra y el fuerte componente social del tema

La banda congregó a cientos de fans mexicanos en el Centro Histórico para la filmación de The Streets of Dreams, su nuevo video musical. (X/U2)

U2 interpretó la canción sobre el techo de un autobús escolar intervenido con un graffiti del artista mexicano Chavis Mármol. En la parte frontal del vehículo se leyó la frase “La calle de los sueños”, la traducción al español del título.

La disquera marcó la canción como un tema con un importante componente social, con frases como: “La calle, calle del sueño / Justice an obsession on the street of dreams” (“La Justicia, una obsesión en la calle de los sueños”).

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La estrategia de lanzamiento

La canción se produjo con Jacknife Lee y, de acuerdo con el comunicado, ya quedó disponible en descarga digital y en plataformas de streaming.

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

A mediados de febrero pasado, la banda publicó el EP Days of Ash con seis temas sobre la actual situación política en el mundo, tras nueve años sin sacar música nueva. En ese momento, el grupo definió ese trabajo como una colección de canciones y un poema que fueron “una respuesta a la actualidad, inspirados en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad”.

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Su último álbum de estudio fue Songs of Experience, que se lanzó el 1 de diciembre de 2017 e incluyó canciones como You’re the Best Thing About Me y Summer of Love.

El vínculo de U2 con México

U2 en México, 1997 (Especial)

La primera visita de U2 a México fue en 1992, cuando la banda británica colocó cuatro conciertos en el Palacio de los Deportes, dentro de una gira descrita como su Zoo TV Tour.

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Cinco años después, durante el PopMart Tour, el incidente en el Foro Sol quedó asociado a elementos de seguridad presidencial y al entorno familiar del entonces mandatario, Ernesto Zedillo, lo que derivó en el enojo de Bono y en un alejamiento prolongado.

U2 volvió a México hasta 2006 con el Vertigo Tour, en un regreso que significó una reconciliación de la banda con el país azteca, que cerró el paréntesis abierto desde 1997.

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A partir de ahí, la relación se reactivó con nuevas visitas: en 2011 la banda ofreció tres conciertos en el Estadio Azteca como parte del 360° Tour y en 2017 sumó dos fechas en el entonces Foro Sol con el The Joshua Tree Tour, todos reportados como llenos totales.