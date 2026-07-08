EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 8 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar esta mañana acerca del ingreso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, al penal de Atlacholoaya en Morelos, por violencia familiar.

Asimismo, la mandataria quizás detalle su reunión con su homólogo suizo, Guy Parmelin. Sin embargo, la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.