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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 8 de julio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar esta mañana acerca del ingreso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, al penal de Atlacholoaya en Morelos, por violencia familiar.

Asimismo, la mandataria quizás detalle su reunión con su homólogo suizo, Guy Parmelin. Sin embargo, la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.

12:32 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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