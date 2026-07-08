Osmar Olvera va por la única medalla que falta en su carrera: “Estoy muy motivado”

(EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES)

El doble medallista olímpico y campeón mundial Osmar Olvera Ibarra afrontará del 16 al 19 de julio la Copa México de Clavados, certamen que se realizará en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco, como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El seleccionado nacional competirá en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros junto a Juan Manuel Celaya Hernández, en lo que será su última competencia antes de la justa regional, donde buscará conquistar la única medalla que le falta dentro del ciclo olímpico.

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Osmar Olvera destaca la importancia de competir en México antes de Santo Domingo 2026

(Cuartoscuro)

Olvera celebró que la Copa México pueda realizarse en Guadalajara y resaltó el significado de volver a competir frente a la afición mexicana antes de viajar a República Dominicana.

“Estamos muy contentos de competir en la Copa México, en Guadalajara. Qué bueno que se pudo reagendar la competencia; siempre es una alegría presentarnos ante nuestra gente. Esperamos que el público disfrute mucho este evento y nosotros saldremos a dar lo mejor", señaló en entrevista con la Conade.

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El clavadista agregó que el objetivo es llegar con buenas sensaciones a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Nuestro objetivo es realizar una gran competencia, dejar a México en lo más alto y llegar con buenas sensaciones antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe“, afirmó.

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La Copa México de Clavados será la última prueba antes de los Juegos Centroamericanos

(REUTERS/Claudia Greco)

Tras competir en Zapopan, Osmar Olvera retomará su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) antes de viajar a República Dominicana.

“Después de la Copa México regresaremos a entrenar, tras unos días de preparación, viajaremos a República Dominicana. Esta competencia será una evaluación importante, aunque sabemos que nuestro pico de rendimiento está planeado para los Juegos Centroamericanos“, explicó.

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El campeón mundial aseguró que disputar por primera vez los Juegos Centroamericanos y del Caribe representa una motivación especial, ya que buscará sumar el único título que aún no tiene dentro del ciclo olímpico.

“Significa muchísimo para mí. Estoy muy motivado y emocionado de asistir a mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es la medalla que me falta dentro del ciclo olímpico y nuestro objetivo es conquistar el oro para representar a México de la mejor manera", expresó.

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Osmar Olvera confía en su preparación pese a las lesiones

El clavadista reconoció que durante este ciclo olímpico ha tenido que enfrentar lesiones que modificaron parte de su preparación, aunque aseguró que aprendió a confiar en el trabajo realizado durante los últimos años.

“Cada competencia deja enseñanzas. En este proceso he aprendido a confiar en el trabajo de muchos años, incluso cuando algunas lesiones no me permitieron entrenar con la intensidad habitual”, comentó.

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Asimismo, destacó el respaldo de su equipo multidisciplinario para mantenerse en condiciones óptimas rumbo a las competencias más importantes del año.

“En el alto rendimiento siempre existen molestias por la carga de entrenamiento, pero gracias al apoyo de mis entrenadores, médicos y fisioterapeuta hemos podido controlar esas situaciones y llegar en buenas condiciones”, indicó.

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Finalmente, agradeció el apoyo de su familia y de quienes lo acompañan en su carrera deportiva.

“Todo esto es gracias a mi familia, a mis entrenadores y a todo mi equipo de trabajo. Ellos han sido fundamentales para que hoy esté donde estoy. Cada resultado también es para ellos y, por supuesto, para todo México“, concluyó.

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La Copa México de Clavados reunirá del 16 al 19 de julio en Zapopan a figuras nacionales e internacionales y otorgará puntos para el ranking mundial de World Aquatics, además de servir como el último parámetro competitivo para los seleccionados mexicanos antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.