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“No hay punto de comparación”: Violeta Isfel habla de su supuesto parecido con Emma Stone tras críticas

La famosa señaló anteriormente que suelen confundirla con la actriz de ‘Cruella’

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Rostro de mujer dividido por la mitad. Lado izquierdo con cabello rojizo, maquillaje de ojos naranja y arete dorado. Lado derecho con cabello oscuro y arete de plata
La actriz Violeta Isfel muestra un fotomontaje de su rostro que presenta dos estilos de cabello y maquillaje en contraste. (Infobae México Especial)

Violeta Isfel, actriz mexicana con más de tres décadas de trayectoria, reaccionó este mes a las comparaciones que usuarios de redes sociales han hecho entre ella y la actriz estadounidense Emma Stone, tras el estreno de la película Cruella.

En un encuentro reciente con la prensa, Isfel señaló que aunque le halaga que la gente encuentre similitudes físicas, para ella “no hay punto de comparación” entre ambas intérpretes.

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“No hay punto de comparación”: Violeta Isfel responde a las comparaciones con Emma Stone

Durante la conversación con medios, Violeta Isfel rechazó que exista una equivalencia directa entre su carrera y la de Emma Stone.

(Captura: @violetaisfel/Instagram)
Los fans de Violeta Isfel la apodaron "la Emma Stone mexicana" por su parecido con la actriz (Captura: @violetaisfel/Instagram)

“No inventen. No hay punto de comparación. ¿Cómo crees? La señora Emma, por Dios, ¿no? Además, ella es una artista internacional”, dijo Isfel al ser cuestionada sobre las menciones que la vinculan con la protagonista de Cruella.

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La actriz aclaró que, si bien ha recibido mensajes de personas que notaron un parecido en el look con lentes que Stone utiliza en esa película, considera que su trabajo y el de la estrella estadounidense pertenecen a contextos distintos.

“A mí me encantaría estar en las grandes ligas como ella, pero no, bueno”, agregó. Isfel también destacó que admira la decisión de Emma Stone de mantenerse fuera de redes sociales y que, pese a su admiración, no se considera comparable:

Yo amo su trabajo, la admiro muchísimo. Pero no, dicen que nos parecemos, mas no nos comparan, no hay manera”.

Violeta Isfel
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Cuando se le preguntó si le resultaba agradable recibir ese tipo de comentarios, Isfel respondió: “Claro, es un halago. Ya quisiera yo parecerme un poco a ella”.

Trayectoria, proyectos y reflexión personal

Violeta Isfel celebró este año treinta y cinco años de carrera artística, un dato que subrayó en su diálogo con la prensa. Compartió que actualmente se siente satisfecha con su imagen y con el momento profesional que atraviesa.

“Me llena de mucho orgullo saber que sigo recibiendo llamadas de muchos productores que quieren trabajar conmigo”, afirmó.

Violeta Isfel
(Facebook Violeta Isfel)

Entre sus actividades, mencionó la preparación para un casting, la posibilidad de conducir un programa y su participación en un curso de guion junto a su hijo.

La actriz mencionó también su interés por seguir formándose.

Sobre su vida personal, Isfel compartió que se siente bien consigo misma y asume con naturalidad el paso del tiempo:

“Prefiero envejecer así, buena onda. Esto que ves es mi cara lavada, no trae nada, porque me van a caracterizar”. Recordó la influencia de Evangelina Elizondo, con quien trabajó en teatro y de quien recibió consejos para el cuidado personal sin obsesionarse por la juventud.

Isfel también descartó los rumores sobre su posible participación en el programa La Casa de los Famosos, asegurando que no es un formato que le interese por cuestiones de estabilidad emocional: “Todo lo que lean es mentira absoluta. No hay manera. No es mi formato, solo de pensarlo me da ansiedad”.

De dónde surgió el parecido entre Violeta Isfel y Emma Stone

El origen de la comparación entre Violeta Isfel y Emma Stone surgió tras una entrevista que la actriz mexicana concedió al canal de YouTube La casa de Mara, conducido por Mara Patricia Castañeda, según reportó Infobae México.

}Durante la charla, la conductora señaló que encontraba similitudes físicas entre ambas intérpretes, lo que llevó a Isfel a reconocer que este tipo de comentarios le llegan de manera frecuente desde hace tiempo.

Isfel relató que constantemente recibe mensajes de personas que consideran que tiene un parecido con la ganadora del Oscar, sobre todo a raíz del estreno de “Cruella”, donde Stone luce un estilo que muchos relacionaron con la actriz mexicana.

“Emma Stone... nos confunden mucho. Lo que amo de Emma es que puede hacer un camaleón impresionante”, dijo Isfel, subrayando que la comparación le resulta halagadora, aunque no cree que exista un punto de comparación real entre sus trayectorias.

La declaración se viralizó en plataformas digitales y provocó debate entre usuarios, quienes discutieron si realmente existe un parecido físico.

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