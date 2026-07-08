Piden a la producción de ¿Apostarías por Mí? quitarle título de ganadora a Alejandra Jaramillo tras ofensas a México

Beta Mejía defendió a Alejandra Jaramillo de comentarios negativos sobre su cuerpo - crédito @betamejia/IG

En redes sociales de México y Estados Unidos, usuarios piden a la producción de ¿Apostarías por Mí? que le retire el título de ganadora a Alejandra Jaramillo después de que la conductora ecuatoriana celebró la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El reclamo, impulsado por aficionados y seguidores del reality, exige que Jaramillo pierda el reconocimiento oficial del programa, aunque no necesariamente el premio económico.

Usuarios demandan a la producción quitar el título a Alejandra Jaramillo

El 5 de julio, tras la derrota de México frente a Inglaterra por 3-2, Alejandra Jaramillo publicó un video en sus historias de Instagram donde saltaba, aplaudía y festejaba el resultado junto a un grupo de amigos. Las imágenes se viralizaron en plataformas digitales y generaron mensajes que cuestionan la legitimidad de su triunfo en el reality show producido por TelevisaUnivision.

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En Twitter y Facebook se multiplicaron los llamados para que la producción retire el título de “ganadora” a Jaramillo. Usuarios afirman que su victoria fue posible por los votos de la audiencia mexicana, que representa una parte significativa de la comunidad digital que sigue el programa. Entre las frases más citadas están: “Que le quiten el título, fue grosera con México” y “No merece el reconocimiento si se burla de quienes la apoyaron”.

La polémica por el festejo tras el México vs Inglaterra

Durante la transmisión de su festejo, Jaramillo agradeció con ironía a los futbolistas ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, y bromeó diciendo que “le dicen que tienen raíces esmeraldeñas”. En otra historia de Instagram, retomó un reel donde aseguraba que tenía “mala suerte” para la camiseta de México y remató: “Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avisé que tardaba por más días”.

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El cruce entre Peso Pluma y Alejandra Jaramillo en redes sociales (RS)

La reacción de la ecuatoriana provocó críticas de otros conductores y de cientos de seguidores mexicanos, quienes consideran una falta de respeto celebrar la eliminación de la selección nacional después de haber recibido apoyo en su carrera mediática. Comentarios como “Alguien se va a quedar sin trabajo si no pide disculpas” y “A ella se le olvidó que Univisión es parte de Televisa” circularon en diversas cuentas.

Quién es Alejandra Jaramillo y por qué se hizo viral

Nacida en Ecuador, Alejandra Jaramillo comenzó su carrera en la televisión local y amplió su presencia en medios hispanos de Estados Unidos. Actualmente forma parte del equipo de “Siéntese quien pueda” en TelevisaUnivision, donde se distingue por un estilo directo y por entrevistar a figuras de espectáculos como Peso Pluma, además de compartir fragmentos de su vida cotidiana.

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A pesar de la polémica, una parte de su audiencia reconoce su capacidad para conectar con distintos públicos, incluidos muchos seguidores mexicanos. No obstante, la viralización de su festejo tras el partido mundialista reavivó debates sobre la responsabilidad de quienes ocupan espacios públicos y la relación con sus audiencias internacionales.

Lo que piden los usuarios en redes: disculpa pública y retiro del título

El principal reclamo de los usuarios no es que Jaramillo devuelva el dinero obtenido como ganadora del reality, sino que pierda el reconocimiento oficial y ofrezca una disculpa pública a los aficionados mexicanos. En distintos comentarios se lee: “Si ganó por votos de México, mínimo que respete y pida perdón” y “No le quiten el premio, pero que no se quede con el título”.

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Algunos mensajes hacen referencia a la supuesta estrategia de la afición mexicana para afectar el descanso del equipo ecuatoriano antes de un partido previo, argumento que Jaramillo retomó para justificar su postura: “Hoy jugó Inglaterra más 18 millones de ecuatorianos”, afirmó la conductora, subrayando el apoyo de su país al equipo europeo.

Alejandra Jaramillo posa junto a Carlos Mesber, CEO de We Love Entertainment y productor general del show, en un evento promocional.

La respuesta de Alejandra Jaramillo ante la controversia

En medio de la oleada de críticas, Jaramillo compartió una reflexión en la que defendió la importancia de la humildad en el deporte: “Todo lo que sube tiene que caer, por eso vale la pena ser siempre humilde se gane o se pierda. Al visitante se lo recibe bien, no se lo humilla ni se le trata mal. Yo no me alegro del mal ajeno… pero si se meten conmigo y con mi país, un poco sí”.

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La conductora no ha ofrecido una disculpa directa a la afición mexicana, pero su publicación fue interpretada por algunos como una respuesta indirecta a la polémica. Mientras tanto, la presión en redes sociales para que la producción de ¿Apostarías por Mí? le retire el título de ganadora continúa creciendo.