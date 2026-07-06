Cómo luce el abdomen de una persona que padece hígado graso en primeras y últimas etapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso en su fase inicial se caracteriza porque no hay signos físicos en el abdomen.

Los expertos del IMSS y el INCMNSZ señalan que el paciente no experimenta inflamación abdominal, ni dolor localizado.

Solo en casos específicos puede presentarse una sensación vaga de pesadez en la región superior derecha del abdomen, pero este síntoma es infrecuente y suele atribuirse a otros trastornos digestivos menores.

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Especialistas advierten que la mayoría de las personas ignora la presencia de hígado graso hasta que se realiza un ultrasonido por motivos ajenos a síntomas hepáticos. En este periodo, el diagnóstico se confirma por estudios de imagen y no por manifestaciones externas.

Avance de la enfermedad: primeras señales abdominales

Una infografía ilustra la progresión del hígado graso, mostrando cómo los síntomas abdominales evolucionan desde invisibles en etapas iniciales hasta evidentes en daño avanzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que la acumulación de grasa progresa, algunos pacientes pueden desarrollar molestias difusas en el abdomen. Según el INCMNSZ, estas molestias incluyen sensación de plenitud después de comer y, en ocasiones, una leve distensión abdominal. Sin embargo, estos signos no son exclusivos del hígado graso y pueden confundirse con problemas gástricos comunes.

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La literatura especializada señala que el abdomen blando, sin signos de irritación ni dolor a la palpación, es el hallazgo más frecuente en consulta. Los hospitales mexicanos advierten que la evolución clínica está marcada por la ausencia de síntomas claros, lo que retrasa la detección hasta etapas más avanzadas.

El abdomen en etapas avanzadas: crecimiento y distensión

En las últimas etapas de la enfermedad, cuando el hígado graso evoluciona hacia fibrosis o cirrosis, los cambios en el abdomen se hacen evidentes. El IMSS explica que el crecimiento del abdomen ocurre por la acumulación de líquido (ascitis) dentro de la cavidad abdominal. La piel del abdomen se tensa y puede volverse brillante. El ombligo puede sobresalir y, en casos graves, aparecen venas dilatadas en la superficie abdominal debido a la hipertensión portal.

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Especialistas del INCMNSZ añaden que la ascitis es el signo más visible y se asocia con una sensación de pesadez marcada, dificultad para respirar y aumento rápido del perímetro abdominal. Los pacientes pueden notar que la ropa les queda ajustada en el abdomen y que la hinchazón no cede con el reposo.

Según la Sociedad Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado, la distensión abdominal por líquido se acompaña de otros signos de insuficiencia hepática como coloración amarilla de piel y ojos (ictericia), picazón y tendencia a la formación de hematomas. El abdomen globoso, con presencia de líquido, indica daño hepático avanzado y requiere atención médica inmediata.

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Otros signos externos que acompañan al abdomen

Una ilustración médica muestra el hígado humano afectado por hígado graso en sus etapas de progresión: temprana, esteatohepatitis y cirrosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de daño hepático severo, el abdomen distendido suele presentarse junto con otras señales como pérdida de masa muscular, debilidad general y alteraciones en la piel. El IMSS advierte que la aparición de arañas vasculares (vasos sanguíneos dilatados en la piel) y el enrojecimiento de las palmas son indicadores de descompensación hepática.

El INCMNSZ recomienda que ante cualquier cambio inexplicado en el tamaño o la forma del abdomen, sobre todo en personas con factores de riesgo como obesidad, diabetes o consumo de alcohol, se consulte de inmediato a un especialista. La ausencia de síntomas visibles en etapas iniciales refuerza la importancia de la vigilancia médica periódica y del control de los factores de riesgo.

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