¿Qué pasa con la salud de Karime Pindter? mensaje de la influencer hace saltar las alarma

(IG: @karimepindter)

La creadora de contenido, Karime Pindter, desató la preocupación de todos sus seguidores tras publicar una alarmante foto en sus redes sociales.

La ex participante de La Casa de los Famosos es una de las creadoras de contenido más importante en redes sociales y dentro del mundo del espectáculo nacional.

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¿Cuál es la fotografía?

A través se su cuenta oficial de X (antes Twitter) la conocida influencer compartió una fotografía en la que se le ve llena de cables para monitorear su salud junto con una mascara que monitorea su respiración.

Algunos de sus seguidores comentan que podría tratarse de un estudio de rutina para poder seguir llevando una vida saludable como lo hace “La verdadera Matryoshka”.

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La fotografía compartida en X ha desatado los rumores sobre una posible enfermedad. (Captura de pantalla: X/@realkarime)

¿Cuál es el estado de salud de Karime?

Hasta el momento no ha habido una actualización oficial sobre su estado de salud, sin embargo, Karime, mencionó que se trataba de una consulta con el cardiólogo.

Sin embargo, la fotografía desató la preocupación de todos sus seguidores, preguntando si es que la también empresaria se encuentra bien.

Se espera que más adelante Karime actualice a todos sus seguidores sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

¿Cuál fue la reacción de sus seguidores ante la impactante imagen?

Los comentarios se encontraron divididos entre las personas que se encontraban realmente preocupadas y las personas que la conocieron durante su etapa en “Acapulco Shore”, mencionando que era algo que iba a pasar.

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“Que todo salga bien bebé, estaremos al pendiente”

“Mis oraciones puestas en ti Karime”

“Que todo salga bien Karime, que dios y la virgen te cuiden”

“Te amamos, nos dices como te fue, estamos al pendiente”

Fueron algunos de los comentarios positivos en la publicación de la influencer, sin embargo hay otros que no buscan alentar a la “La verdadera Matryoshka”.

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“Desgraciadamente los excesos, el reventón, las desveladas, el estrés, pasan factura tarde o temprano”, opinaba la gente en comentarios.

Sin embargo, la cantidad de comentarios de animo y apoyo fueron muchos más que los negativos.

Infobae México charló con la querida influencer de La Casa de los Famosos México y Acapulco Shore. (Crédito: Infobae México)

Karime Pindter saltó a la fama gracias al reconocido reality show “Acapulco Shore”, en donde Karime mostró una de sus facetas más polémica y extravagante.

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Desde el estreno del reality, Karime, se convirtió en una de las figuras más influyentes dentro de las redes sociales junto a sus compañeros de proyecto.

Durante el proyecto de “Acapulco Shore”, Pindter destacaba por su carácter fuerte y conflictivo, durante esa etapa se destacaba por sus constantes enfrentamientos con otros participantes, además de tener algunas polémicas con celebridades fuera del proyecto.

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Sin embargo, fue durante su participación en “La Casa de los Famosos México” en donde Karime se gano el corazón de todos. Mostrando una etapa más madura, Karime, logró cambiar la percepción que las personas tenían sobre ella.

Durante el reality, Karime formó parte del “Team Mar” junto a Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozzo, quedando en segundo lugar, solo detrás de “Mayito”.

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En su momento muchas personas la veían como ganadora, ya que su nueva etapa, con una personalidad más calma y segura, la llevó a conquistar al público con su carisma.

Pese a la incertidumbre inicial, la mayoría de sus fanáticos optó por enviarle mensajes de apoyo y aliento, demostrando el arraigo y la empatía que ha cultivado a lo largo de los años.

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Karime, fiel a su estilo, no se ha apartado del contacto con sus seguidores y, si bien no ha dado más detalles sobre su estado, mantiene la expectativa sobre una pronta actualización.

Mientras tanto, el público sigue atento a sus publicaciones, esperando recibir noticias positivas y muestras de su habitual energía.