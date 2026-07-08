Presidencia del Senado divide a Morena; ¿quiénes son los aspirantes?

Fotografía de archivo que muestra a los asistentes de una sesión en el Senado de la República en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Como cada año, el Senado debe renovar su presidencia, actualmente, quien dirige la Cámara Alta es la morenista Laura Itzel Castillo.

Son dos los senadores de Morena que han alzado la mano para presidir el Senado de 2026 a 2027, el fundador del Grupo Texcoco, Higinio Martínez, y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Catón Zetina, de origen priista.

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De acuerdo con la periodista, Leticia Robles de la Rosa, Martínez envió –desde el lunes pasado– cartas a sus compañeros legisladores para informarles que desea presidir la Cámara Alta.

Mientras que este miércoles, Catón Zetina confirmó que también busca ser el presidente del Senado. Con esto, inevitablemente, el grupo mayoritario se dividirá para elegir a quien reemplace a Laura Itzel Castillo.

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Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, asiste a un evento importante en el Senado de la República, posando frente a un mural con placas conmemorativas. (@LauraI_Castillo)

Hasta agosto inicia el proceso de elección

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, adelantó que –por reglamento– será hasta la segunda quincena de agosto cuando se abra formalmente el proceso de elección.

No obstante, Mier aclaró que, desde ahora, los aspirantes pueden buscar el apoyo de sus compañeras y compañeros senadores. Además, cree que “no es posible que repita quien ya ocupó esa posición”.

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“Cuando tengamos la plenaria del grupo parlamentario consideraremos los procesos, eso no quiere decir que no puedan expresar abiertamente quienes aspiran", dijo Mier Velazco ante medios de comunicación.

El Senado mantiene abierta la discusión sobre el calendario electoral de 2027.

Al ser cuestionado sobre si el senador morenista Gerardo Fernández Noroña puede repetir como presidente la Mesa Directiva del Senado, respondió lo siguiente:

“No, es un grupo de 67 (senadores) por parte del grupo parlamentario de Morena, también tenemos que buscar el consenso, el acuerdo con nuestros aliados, aún cuando no les corresponda”.

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¿Quién es Higinio Martínez?

Higinio Martínez Miranda es uno de los aspirantes a presidir la Mesa Directiva del Senado de la República. Con 70 años puede presumir una amplia trayectoria política.

Martínez Miranda es un médico cirujano y político originario de Texcoco, Estado de México, nacido el 18 de junio de 1956.

Es uno de los fundadores más influyentes de Morena en el Estado de México y líder del Grupo de Acción Política (GAP), una corriente interna clave en la entidad.

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En 2014, fue miembro fundador de Morena en el Estado de México. Desde 2018 es senador por dicha entidad, reelecto en 2024.

Posteriormente, en 2023, solicitó licencia para buscar la candidatura a la gubernatura del Estado de México; tras el triunfo de Delfina Gómez, fue nombrado jefe de gabinete estatal, cargo al que renunció poco después para regresar al Senado y buscar la reelección.

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Higinio Martínez Miranda, senador del partido Morena que representa al Estado de México, se encontraba entre las personas que fueron vigiladas, según los expedientes judiciales Foto: Cuartoscuro

Este es el perfil de Óscar Catón

El otro aspirante a ser presidente del Senado es Óscar Catón (73 años), quien actualmente encabeza la Comisión de Puntos Constitucionales.

Este senador nació el 1 de agosto de 1953 en Villahermosa, Tabasco. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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El senador de Morena, Óscar Catón Zetina, busca presidir el Senado de la República. Crédito: X / @INE_TABASCO

Actualmente se desempeña como senador de la República por Tabasco bajo las siglas de Morena, cargo que asumió el 1 de septiembre de 2024. Es el tabasqueño que más elecciones constitucionales de mayoría ha ganado en la historia reciente de su estado.

Su carrera en el Congreso arranca en 1982, cuando llega por primera vez a la Cámara de Diputados como representante de Tabasco en la LII Legislatura. Repite en San Lázaro de 1994 a 1997 y de nuevo de 2021 a 2024, esta vez por la vía plurinominal.

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En el Senado acumula tres periodos: de 1988 a 1994 (LIV y LV Legislaturas), de 2000 a 2006 (LVIII y LIX Legislaturas) y el actual, que inició en 2024.

Fue diputado local en el Congreso de Tabasco de 2007 a 2009.

Se alista una nueva división en Morena por la presidencia del Senado, ya veremos en agosto si las y los senadores eligen a Óscar Catón o a Higinio Martínez.