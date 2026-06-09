El secreto de abuela: cómo el aceite de oliva puede aliviar labios partidos

Aceite de oliva, recomendado por expertos, destaca como opción natural para hidratar y proteger labios agrietados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación y el alivio de labios agrietados han encontrado en el aceite de oliva un nuevo protagonista, respaldado por especialistas de la Cleveland Clinic.

Más allá de su uso tradicional en la cocina, este ingrediente natural se consolida como una alternativa eficaz para el cuidado cutáneo, especialmente en climas fríos o ambientes secos, donde los labios sufren mayor vulnerabilidad.

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La dermatóloga Amy Kassouf, de la Cleveland Clinic, destaca que el aceite de oliva puede integrarse de manera segura en rutinas de cuidado personal, siempre y cuando se adapte a las particularidades de cada tipo de piel.

Según la experta, sus propiedades hidratantes y su composición rica en antioxidantes convierten a este aceite en un aliado ideal para restaurar la suavidad en zonas afectadas por la sequedad ambiental, como los labios partidos.

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Por qué los labios se agrietan y cómo actúa el aceite de oliva

Los labios carecen de glándulas sebáceas, lo que los vuelve especialmente propensos a la pérdida de humedad y a la aparición de grietas.

Factores como el clima frío, la exposición prolongada al viento y el uso de productos agresivos pueden intensificar esta sequedad.

El aceite de oliva responde a este problema mediante dos mecanismos: por un lado, actúa como barrera que retiene la humedad, evitando la evaporación acelerada del agua natural presente en la piel; por otro, aporta antioxidantes y grasas saludables que restauran la elasticidad y suavidad de los labios.

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Según la dermatóloga Amy Kassouf, basta con aplicar una pequeña cantidad sobre la piel húmeda para experimentar alivio y protección.

En palabras de los expertos de la Cleveland Clinic, “su acción es particularmente útil en personas con piel seca o sensible, ya que el aceite ayuda a suavizar y proteger la superficie cutánea, devolviendo confort en poco tiempo”.

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Este beneficio se percibe especialmente durante los meses fríos, cuando los labios requieren una hidratación más intensa.

Los labios pierden humedad con facilidad y se agrietan más en climas fríos o con viento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados y recomendaciones para el uso correcto

Para maximizar los efectos positivos del aceite de oliva en labios agrietados, los especialistas sugieren aplicarlo después de la ducha o tras humedecer ligeramente la zona.

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Este momento resulta óptimo porque los poros están más receptivos y la absorción es más eficiente.

Utilizar los dedos para distribuir el producto de forma uniforme evita acumulaciones y favorece una cobertura completa.

La rutina ideal incluye esperar unos minutos tras la aplicación, permitiendo que el aceite se absorba antes de ingerir alimentos o bebidas, o de acostarse. Si la sensación pegajosa persiste, se aconseja retirar el exceso con una toalla suave.

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Los expertos recomiendan comenzar con aplicaciones en áreas puntuales y, en caso de resultados positivos, considerar su uso en otras zonas secas del rostro.

Es importante señalar que, aunque el aceite de oliva es una opción natural libre de colorantes y fragancias, no se recomienda su uso en personas con tendencia al acné o piel grasa, dado que su naturaleza oleosa podría obstruir los poros y provocar la aparición de granos, según advierte Amy Kassouf.

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Alternativas naturales y precauciones adicionales

El uso de aceite de oliva para labios partidos es valorado por su sencillez y ausencia de químicos añadidos, pero los especialistas de la Cleveland Clinic insisten en la importancia de adaptar su uso a las necesidades individuales.

Para quienes buscan otras variantes, el aceite de coco se presenta como una alternativa con beneficios similares, aunque también debe aplicarse con moderación y bajo supervisión profesional.

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Un aspecto relevante es la precaución frente a la exposición solar.

Aplicar aceite de oliva en zonas expuestas al sol puede intensificar la hiperpigmentación, ya que el producto facilita la penetración de los rayos ultravioleta, oscureciendo manchas preexistentes.

Además, el aceite no ofrece protección solar, por lo que se desaconseja su uso sin un filtro adecuado y especialmente sobre quemaduras, donde podría agravar la lesión.

Infografía sobre el uso de aceite de oliva para labios agrietados, detallando los pasos de aplicación segura, sus beneficios hidratantes y las precauciones necesarias, como evitar su uso en piel grasa o durante la exposición solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones finales y consejos prácticos

Integrar el aceite de oliva en la rutina de cuidado de labios representa una alternativa accesible y natural para quienes buscan alivio inmediato y prevención de nuevas grietas.

Los especialistas recomiendan optar por aceites puros y prensados en frío, evitando mezclas con aditivos o fragancias artificiales, para asegurar la máxima eficacia y reducir riesgos de irritación.

Finalmente, la Cleveland Clinic señala que la clave para obtener buenos resultados reside en la moderación y en la escucha activa de las necesidades de cada piel.

Consultar a un dermatólogo ante dudas o reacciones adversas garantiza un cuidado seguro y personalizado, permitiendo aprovechar los beneficios del aceite de oliva sin comprometer la salud cutánea.