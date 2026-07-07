México

Gobernador de Puebla admite 140 fotomultas a su camioneta, así es como pagó

El mandatario de Puebla informa que ya liquidó las sanciones acumuladas por exceso de velocidad

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El gobernador de Puebla acusó que la empresa "se ha enriquecido" de los poblanos". | X- Alejandro Armenta
Alejandro Armenta paga fotomultas con su salario y afirma que no hay condonaciones para funcionarios. | X- Alejandro Armenta

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pagó fotomultas con su salario y aseguró que no hay condonaciones para funcionarios. En una conferencia de prensa este 6 de julio, el mandatario dijo que ya cubrió las sanciones de la camioneta oficial en la que se traslada y llamó a servidores públicos a respetar los límites de velocidad y el reglamento de tránsito.

Esta declaración se dio después de que trascendiera que esa unidad oficial acumuló 140 infracciones por exceso de velocidad. Armenta sostuvo que, aunque no maneja el vehículo de forma habitual, decidió cubrir el monto “para dejar en claro el tema” y subrayó que “no se permite pagar multas con presupuesto público.

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“Todos tenemos que pagar las multas y las tenemos que pagar de nuestro sueldo, afirmó Armenta. También dijo que exhortó a sus colaboradores a dialogar con quienes manejan para evitar reincidencias y recalcó: “Si tienen fotomultas, que las paguen porque no se cancelan, no hay condonaciones.

Alejandro Armenta plantea retirar la alerta de violencia de género en Puebla

Alejandro Armenta Mier
Armenta sostiene que reportes oficiales ubican a Puebla en el lugar 12 en feminicidios, cuando antes ocupaba el siete, como argumento para levantar el mecanismo. Crédito: Cuartoscuro

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, planteó retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, pero el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria (IDHIE) advirtieron que el estado no cumple las condiciones para hacerlo y que la discusión ocurre mientras la entidad acumula 38 muertes violentas de mujeres entre enero y mayo de este año.

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Las organizaciones sostuvieron que, de las 45 medidas fijadas en la declaratoria emitida en 2019, solo 4 se han cumplido por completo. Otras 28 siguen en proceso, dos tienen cumplimiento parcial, una permanece pendiente, una fue pospuesta y nueve continúan incumplidas.

El anuncio del mandatario se conoció después de que el pasado 29 de junio informara que su administración considera levantar el mecanismo. Armenta argumentó que reportes oficiales colocan a Puebla en el lugar 12 en feminicidios, cuando antes ocupaba el siete.

Señalaron el OCNF y el IDHIE que bajar posiciones en una tabla estadística no acredita, por sí mismo, el cumplimiento de la alerta. Precisaron que el retiro del mecanismo exige cumplimiento efectivo de las medidas, avances institucionales y resultados verificables en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres.

El adeudo por una infracción captada por cámara bloquea la verificación vehicular en la CDMX

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Las infracciones captadas por cámaras y radares en la Ciudad de México se generan de forma automática y sin intervención de un agente de tránsito. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Una fotomulta de 7 mil 038.60 pesos en CDMX se aplica incluso a autos con placas capitalinas cuando invaden carriles exclusivos, y el adeudo bloquea trámites como la verificación vehicular hasta que se pague.

La consecuencia práctica recae sobre la matrícula del vehículo: si la sanción económica queda pendiente, el auto no puede verificarse en los verificentros y tampoco avanzar en trámites como el cambio de propietario. El texto añadió que esa restricción se mantiene aunque el conductor decida ignorar la multa o las obligaciones derivadas de las fotocívicas.

En la Ciudad de México, las infracciones captadas por cámaras y radares se generan de forma automática, sin intervención de un agente de tránsito. A partir de ese registro, el sistema emite dos tipos de sanción: fotocívica, que descuenta puntos y obliga a cumplir medidas correctivas, o fotomulta, que cobra dinero directamente.

La sanción económica más alta para automovilistas y motociclistas particulares equivale a 60 UMAs. Se impone cuando un vehículo invade carriles exclusivos del Metrobús o ciclovías.

Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización en 2026, fijado en 117.31 pesos de acuerdo con INEGI, el monto base asciende a 7 mil 038.60 pesos. Para esta conducta, la multa se cobra de forma directa desde la primera infracción captada y no aplica descuentos por pronto pago.

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