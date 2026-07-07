México

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago HOY martes 7 de julio

El calendario oficial de pagos ha sido publicado de manera oficial y los siguientes días habrá depósitos para los beneficiarios

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Dos mujeres mayores sonriendo, una con cabello gris y otra con cabello blanco, sostienen tarjetas blancas del Banco del Bienestar sobre un fondo burdeos con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Dos mujeres mayores sonríen con sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, representando a los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han renovado los pagos de las Pensiones del Bienestar y es por ello que es importante estar al pendiente del calendario oficial de pagos.

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es un programa social del Gobierno de México que otorga un apoyo económico bimestral a personas de 65 años o más.

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Su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores, reconociendo su contribución a la sociedad y buscando garantizarles una vejez digna.

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Cuáles son las letras que reciben su pago hoy martes 7 de julio de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Tal como hemos mencionado antes, los depósitos de estas pensiones se realizan de manera escalonada, por lo que de acuerdo con el Calendario Oficial de Julio, los adultos mayores que reciben su pago mañana 7 de julio son aquellas cuyo apellido inicia con la letra B.

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Durante 2026, el apoyo económico registró un incremento al pasar de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por beneficiario. El recurso se deposita directamente en la tarjeta del programa, por lo que no es necesario acudir el mismo día a retirar el dinero, ya que este permanece disponible en la cuenta hasta que el titular decida utilizarlo.

La Pensión del Bienestar es universal, es decir, no depende del nivel socioeconómico ni de si la persona ya recibe otra pensión pública, aunque sí existen algunas reglas para evitar duplicidades con apoyos similares para trabajadores del Estado.

Calendario oficial de las Pensiones del Bienestar

  • Letra A: lunes 6 de julio
  • Letra B: martes 7 de julio
  • Letra C: miércoles 8 de julio
  • Letra C (Sembrando Vida): jueves 9 de julio
  • Letras D, E, F: viernes 10 de julio
  • Letra G: lunes 13 de julio
  • Letra G: martes 14 de julio
  • Letras H, I, J, K: miércoles 15 de julio
  • Letra L: jueves 16 de julio
  • Letra M: viernes 17 de julio
  • Letra M: lunes 20 de julio
  • Letras N, Ñ, O: martes 21 de julio
  • Letras P, Q: miércoles 22 de julio
  • Letra R: jueves 23 de julio
  • Letra R: viernes 24 de julio
  • Letra S: lunes 27 de julio
  • Letras T, U, V: martes 28 de julio
  • Letras W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio
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Pensión del Bienestar 2026: guía paso a paso para revistar tu saldo

Como mencionamos antes, estos son los principales canales para saber si ya has recibido el depósito de tu pensión.

  • Ingresa tu tarjeta del Bienestar en un cajero automático del Banco del Bienestar o de la red autorizada.
  • Escribe tu NIP y selecciona la opción “Consulta de saldo” en el menú principal.
  • Visualiza en pantalla el monto disponible y verifica si ya se reflejó el depósito correspondiente a la Pensión del Bienestar.
  • Marca el número oficial del Banco del Bienestar desde cualquier teléfono.
  • Proporciona los datos solicitados de tu tarjeta y sigue las instrucciones del sistema automatizado.
  • Escucha el saldo actualizado y confirma si ya se realizó el depósito.
  • Descarga la aplicación móvil del Banco del Bienestar en tu teléfono inteligente.
  • Registra tu cuenta con tus datos personales y los de la tarjeta.
  • Accede al apartado de saldo y consulta si el depósito de la Pensión del Bienestar ya fue acreditado.
  • Revisa el historial de movimientos para confirmar la fecha exacta de depósito.
  • Consulta el calendario oficial de pagos publicado por el programa para conocer las fechas programadas de dispersión de recursos.
  • Acude a los módulos de atención de la Pensión del Bienestar o comunícate a los teléfonos de contacto ante cualquier duda o inconsistencia en los depósitos.

Para recibir la pensión, las personas deben registrarse en los módulos del Bienestar presentando documentos como identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio.

El programa es administrado por la Secretaría de Bienestar y forma parte de las políticas prioritarias del gobierno federal actual.

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