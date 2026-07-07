Reportan tres detenidos y diez hombres abatidos, ligados a “Los Chapitos”, tras ataque a Fuerzas Armadas en Sinaloa

Detiene Marina a tres integrantes de “Los Chapitos” tras ataques a las fuerzas armadas en Sinaloa. Crédito: Semar

Un marino muerto, tres heridos y 10 agresores abatidos fue el saldo del ataque con explosivos improvisados contra personal naval en Mazatlán, Sinaloa, que derivó en la detención de tres presuntos integrantes de Los Chapitos por parte de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A los tres se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico, y quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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La agresión ocurrió mientras elementos de la Semar realizaban labores de sondeo en ríos y presas cerca de la comunidad de San Marcos, en la sindicatura de La Noria, municipio de Mazatlán. El operativo formaba parte de las acciones preventivas de la temporada de lluvias para detectar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar a la población.

En ese contexto, un grupo armado atacó al personal naval con artefactos explosivos improvisados. Los cuatro marinos heridos fueron trasladados al hospital de Villa Unión, donde uno de ellos falleció a consecuencia de las lesiones. Los otros tres continúan hospitalizados: dos fuera de peligro y uno en estado grave, según el comunicado oficial de la Semar.

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Diez abatidos y tres detenidos

Las autoridades detuvieron a tres hombres vinculados al grupo delictivo: José Luis “U”, originario del Estado de México; Steven Alberto “C”, de nacionalidad colombiana, y Yhair “A”, también del Estado de México. A los tres se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico, y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades detuvieron además a tres hombres vinculados al grupo delictivo: José Luis "U", originario del Estado de México; Steven Alberto "C", de nacionalidad colombiana, y Yhair "A". Crédito: Semar

Además, según información compartida por la Semar, 10 agresores perdieron la vida al repeler la agresión en el municipio de El Rosario.

Operativo extendido a tres localidades

El despliegue de seguridad abarcó las localidades de Cajón Ojo de Agua No. 2, Agua Verde y Chametla. Residentes de la zona reportaron la presencia de convoyes navales terrestres y helicópteros sobrevolando el área, principalmente en Agua Verde.

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Washington mantiene USD 10 millones de recompensa por los líderes de Los Chapitos

En paralelo a las operaciones en Sinaloa, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) reiteró este 6 de julio la recompensa de USD 10 millones por información que conduzca al arresto de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes prófugos de Los Chapitos.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) reiteró este 6 de julio la recompensa de USD 10 millones por información que conduzca al arresto de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes prófugos de Los Chapitos. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

"Estos hermanos infames heredaron redes de tráfico de drogas de su notorio padre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera“, publicó la dependencia en sus redes sociales, donde advirtió que ambos deben ser considerados armados y peligrosos.

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La disputa interna del Cártel de Sinaloa como telón de fondo

Los ataques contra elementos navales se enmarcan en la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, activa desde septiembre de 2024.

La agresión en San Marcos no es un hecho aislado. A mediados de mayo, personal naval ya había sido atacado durante recorridos terrestres en la localidad de Higueras de Ponce, en el municipio de San Ignacio. En esa ocasión, los agresores abandonaron dos vehículos con 11 armas largas, 76 cargadores, más de 2 mil cartuchos, 13 chalecos tácticos, seis placas balísticas y 23 artefactos explosivos improvisados.

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Condolencias institucionales y compromiso con el Estado de derecho

La Semar expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del marino fallecido. "La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, se solidariza con los familiares, compañeros de armas y seres queridos de nuestro elemento naval que perdió la vida en el cumplimiento de su deber“, señaló la dependencia en un comunicado oficial.

Además, el Gabinete de Seguridad reafirmó el compromiso de efectuar operaciones en estricto apego al marco jurídico vigente para contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y reforzar la seguridad en Sinaloa.

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