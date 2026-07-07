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Obras del Tren México-Querétaro: se acerca la fecha en que carriles serán reducidos

Automovilistas y residentes de la zona deberán prepararse para ajustes, nuevas rutas y apoyos durante siete semanas debido al proyecto

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Ataque armado en bar Los Cantaritos fue "dirigido a delincuentes", asegura presidente municipal de Querétaro
Obras del Tren México-Querétaro: se acerca la fecha en que carriles serán reducidos (X/@FeliFerMacias)

Las obras ferroviarias continuarán en el país, este 6 de julio el gobierno de Querétaro presentó detalles importantes sobre el proyecto que está por iniciar para la construcción del México - Querétaro. El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) ofreció una conferencia donde explicó detalles del inicio del proyecto.

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, informó que el arranque de los trabajos obligará a modificar la circulación en el tramo intervenido. El alcalde reconoció que la obra representará un reto para la movilidad, aunque aseguró que el Ejército Mexicano y los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para reducir las afectaciones.

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Las obras del Tren México-Querétaro arrancan con cierres parciales de carriles en el bulevar Bernardo Quintana, a la altura de Los Arcos, en Querétaro. El ajuste vial comienza desde las primeras horas del 11 de julio de 2026 como parte de la ampliación del puente ferroviario.

Pantalla muestra infografía de un tren sobre una estructura elevada con cimentación subterránea, detallando pilas, cabezales y zapatas
Una infografía del Gobierno de México ilustra el diseño isométrico de la cimentación para las nuevas vías del proyecto de tren México-Querétaro, con sus componentes estructurales. (Gobierno Querétaro)

La intervención federal en el puente de Bernardo Quintana se realizará del 13 de julio al 30 de agosto y afectará la movilidad de unos 150 mil automovilistas que circulan diario por esa vialidad. El operativo contempla dos etapas, contraflujos, rutas alternas, señalización y apoyo vial en distintos puntos de la zona metropolitana.

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En el primer ajuste, en el sentido de Plaza del Parque hacia Los Arcos quedará abierto un carril lateral y un carril central funcionará como contraflujo. Con ello, habrá tres carriles disponibles para el paso de vehículos.

En sentido contrario, de Los Arcos hacia Plaza del Parque, estarán habilitados dos carriles para la circulación. Las autoridades también informaron que se cerrará uno de los cinco carriles en el sentido de Plaza del Parque hacia Los Arcos y cuatro carriles en dirección opuesta.

Fechas del operativo y duración de la obra

La estrategia de movilidad se dividirá en dos etapas. La primera inicia el 11 de julio de 2026 con operativos viales y labores de socialización. La segunda etapa comenzará el 30 de julio. En esa fase habrá dos carriles en contraflujo, lo que permitirá conservar tres carriles de Plaza del Parque hacia Los Arcos, mientras que en el sentido opuesto solo quedarán habilitadas las laterales.

Un hombre con uniforme habla desde un atril frente a una pantalla grande que muestra el plan de un proyecto de vías férreas. Hay público parcialmente visible
Un funcionario del Gobierno de México expone el plan del proyecto de tren entre México y Querétaro ante una audiencia. (Gobierno Querétaro)

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que la obra federal arrancará el 13 de julio y concluirá el 30 de agosto. Durante ese periodo, los trabajos se realizarán las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante el actual periodo vacacional.

Las autoridades estiman que la intervención durará alrededor de siete semanas. El operativo también se desplegará en colonias y zonas cercanas al bulevar Bernardo Quintana.

Cambios viales y colonias afectadas

Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), detalló que el plan incluye obras de cambio de carril a la altura del restaurante Mochomos y antes del puente intervenido. Esas maniobras permitirán incorporar vehículos al carril de contraflujo.

Para la segunda etapa también se prevén cambios de carril a la altura de Plaza Boulevares y de la tienda HEB. Además, se realizarán cierres parciales para habilitar rutas alternas.

Las autoridades señalaron que los trabajos impactarán la movilidad en colonias como El Refugio, Álamos, Arboledas, Bosques del Acueducto, Loma Dorada, Zakia, Zibatá, La Pradera y Centro Sur. También mencionaron los barrios tradicionales del Centro Histórico y zonas aledañas al bulevar Bernardo Quintana.

Macías Olvera señaló que también habrá acompañamiento en coordinación con los municipios de Corregidora y El Marqués. Agregó que la campaña de información se concentrará en la zona metropolitana y en las colonias con mayores afectaciones.

Apoyo vial, transporte público y canales de información

Proyección durante la conferencia matutina con información sobre las licitaciones, demanda esperada y recorridos del tren de pasajeros Ciudad de México–Querétaro–Irapuato.
Proyección durante la conferencia matutina con información sobre las licitaciones, demanda esperada y recorridos del tren de pasajeros Ciudad de México–Querétaro–Irapuato.

La AMEQ informó que el dispositivo considera 25 cruces semaforizados en destello, 160 puntos señalizados para desvíos e instalación de dispositivos viales. También desplegará 166 auxiliares viales en cruces y zonas de alta circulación.

Durante el operativo también se prohibirá el paso de vehículos de carga y de transporte de personal privado por la zona intervenida. Además, se instalarán una grúa y una pipa de forma permanente para atender contingencias.

En transporte público, las rutas T02, T13, C57 y C63 mantendrán sus recorridos sin cambios. Ese servicio abarca 55 autobuses y una afluencia de 30 mil usuarios.

La población podrá consultar información en tiempo real a través de Waze, Google Maps, la página ameq.live, las redes sociales de @obrastrenqro y las líneas 070 y *8800. El plan también incluye cámaras con aforos en tiempo real y transmisiones en vivo con cámaras y drones.

El coronel ingeniero constructor Rodolfo Paz Sánchez, ingeniero residente del Frente No. 12 del Tren México-Querétaro, informó que el proyecto contempla 232 kilómetros de vías férreas. Detalló que serán dos líneas de carga al norte y dos de pasajeros al sur.

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