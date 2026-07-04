Organizaciones advierten falta de condiciones para levantar Alerta de Género en Puebla: estado acumula 38 muertes violentas de mujeres

Alejandro Armenta busca levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. (Crédito: Cuartoscuro)

Luego de que el pasado 29 de junio, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, diera a conocer que su administración considera el retiro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, SJ (IDHIE) mostraron su preocupación y advirtieron falta de condiciones para llevar a cabo esta acción.

El mandatario estatal sustentó sus afirmaciones bajo la excusa de que informes oficiales indican que la entidad pasó del lugar número siete al doce en materia de feminicidios, sin embargo, ambas organizaciones destacaron que esto “no constituye, por sí misma, un indicador de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género”.

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GIM sin sesionar y medidas no cumplidas evitan que se levante la Alerta de Violencia de Género

Destacaron la deuda del gobierno poblano con las mujeres, sobre todo, después de que en 2019 se levantara la AVGM, ya que de las “45 medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta en Puebla, únicamente 4 han sido cumplidas en su totalidad, mientras que 28 continúan en proceso de cumplimiento, 2 presentan cumplimiento parcial, 1 permanece pendiente, 1 fue pospuesta y 9 han sido incumplidas”.

Precisaron que para que el mecanismo se levante, debe haber “cumplimiento efectivo de las medidas establecidas, los avances institucionales y los resultados verificables en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

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Colectivas, madres buscadoras y solidarias acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para realizar la Jornada de “Siembra de memoria”, protesta realizada tras el robo de una cruz de dos metros en el memorial para víctimas de violencia feminicida y de género. A su vez, colocaron dos nuevas leyendas “Jardín de Memoria” y “No Estamos Todas” a fin de reparar los daños causado a la galería al aire libre que la glorieta alberga. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Por lo anterior, la Alerta de Violencia de Género no debe levantarse solo tomando en cuenta datos estadísticos, ya que esto no muestra “evidencia que demuestre que las acciones implementadas han generado condiciones reales de seguridad para las mujeres y niñas”.

También resaltaron la falta de trabajos por parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), el cual está enfocado en dar seguimiento a la medida implementada, mismo que “lleva más de un año sin sesionar, lo que ha impedido contar con nuevos dictámenes y realizar una evaluación integral sobre los avances y el cumplimiento de las acciones implementadas por el Estado”.

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Gobierno solo reconoce 4 feminicidios de 38 muertes violentas de mujeres

Destacaron que aún está pendiente que la Secretaría de las Mujeres a nivel federal de a conocer el informe con las medidas de desaparición, el cual se concluyó en 2024. Cabe destacar que, la dependencia sigue sin titular, ya que la senadora Laura Itzel Castillo -quien fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum- asumirá funciones hasta septiembre de este año.

Señalaron que a las 38 muertes violentas de mujeres registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y mayo de este año, “se suma la grave problemática de desaparición de mujeres y niña”.

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“Este año, simplemente solo han acreditado cuatro feminicidios de 38 asesinatos de mujeres. Entonces, esto es importante porque los estados no están acreditando el delito", señaló la directora del OCNF, María de la Luz Estrada.

(Foto: X/@OCNF)

Armenta insta a evaluación técnica

El 8 de abril de 2019, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue decretada para 50 municipios de Puebla debido al aumento de agresiones hacia las mujeres. Armenta afirmó que apoyó la petición de dicha alerta durante su periodo como legislador.

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No obstante, subrayó que las circunstancias han cambiado y planteó la necesidad de analizar si la entidad podría superar esta medida, siempre a partir de criterios técnicos y garantizando la protección de las mujeres.

Reiteró que los avances se deben a la coordinación de dependencias estatales con la Fiscalía local, además de la puesta en marcha de las Casas Carmen Serdány losCentros LIBRE.

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