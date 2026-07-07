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“El Mayo Zambada” no quiere ir a la prisión donde está recluido “El Chapo”: pide a EEUU morir en cárcel médica

El cofundador del cartel de Sinaloa recibirá su sentencia el próximo 20 de Julio

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Ilustración en acuarela de una sala de juicio con un hombre sentado a la izquierda y un juez a la derecha, con una bandera de EEUU al fondo.
Una ilustración en acuarela muestra a Ismael "El Mayo" Zambada sentado en el lado izquierdo de una sala de juicio de EEUU, mientras el juez Brian Cogan preside desde el estrado con una bandera estadounidense de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, pidió a la justicia de Estados Unidos que se le recluya en un centro médico federal en lugar de enviarlo a la prisión de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La solicitud fue presentada el 6 de julio de 2026 mediante un memorando de sentencia de 12 páginas ante el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

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El documento fue firmado por el abogado defensor Frank A. Pérez y argumenta que Zambada García, de 76 años, padece problemas de salud crónicos y progresivos vinculados a su edad.

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