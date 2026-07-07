“El Mayo Zambada” no quiere ir a la prisión donde está recluido “El Chapo”: pide a EEUU morir en cárcel médica

El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, pidió a la justicia de Estados Unidos que se le recluya en un centro médico federal en lugar de enviarlo a la prisión de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
La solicitud fue presentada el 6 de julio de 2026 mediante un memorando de sentencia de 12 páginas ante el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.
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El documento fue firmado por el abogado defensor Frank A. Pérez y argumenta que Zambada García, de 76 años, padece problemas de salud crónicos y progresivos vinculados a su edad.
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