Senado exige justicia para la periodista Roxana Guzmán: Laura Itzel Castillo pide investigar el asesinato con perspectiva de género

La presidenta del Senado advirtió que ninguna declaración de los presuntos agresores debe utilizarse para justificar la violencia o desviar la atención del asesinato de la periodista.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, exigió que el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez sea investigado con rigor, perspectiva de género y sin descartar ninguna línea de investigación, incluida la relacionada con su labor periodística.

A través de un posicionamiento público, la legisladora expresó su solidaridad con la familia de la comunicadora, sus seres queridos y el gremio periodístico de Veracruz y de todo el país.

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Señaló que la muerte de una periodista no solo representa una agresión contra una persona y su familia, sino también un golpe a la libertad de expresión, al derecho de la sociedad a estar informada y a la vida democrática de México.

Comunicado oficial.

Castillo Juárez sostuvo que corresponde a las autoridades esclarecer plenamente los hechos, identificar tanto a los responsables materiales como intelectuales y garantizar acceso a la verdad y la justicia para Roxana Guzmán y su familia.

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Laura Itzel Castillo llama a evitar la revictimización de la periodista

En su pronunciamiento, la presidenta del Senado también hizo un llamado a evitar cualquier forma de revictimización durante el proceso de investigación.

Subrayó que ninguna versión, declaración o señalamiento proveniente de los presuntos agresores debe utilizarse para justificar la violencia ni para desviar la atención del hecho central: el asesinato de una mujer periodista.

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Laura Itzel Castillo pidió que durante la investigación del caso Roxana Guzmán se evite cualquier forma de revictimización y se garantice el acceso a la justicia. Crédito: Redes Sociales

Asimismo, afirmó que ninguna mujer debe ser silenciada mediante la violencia y reiteró que no puede existir justicia sin garantías para que las mujeres vivan, trabajen, informen y participen en la vida pública sin miedo.

“Verdad para Roxana. Justicia para su familia. Garantías para quienes ejercen el periodismo”, concluyó en el mensaje que difundió también en sus redes sociales.

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Entregan los restos de Roxana Guzmán a su familia tras confirmar su identidad

Este lunes, la Fiscalía General del Estado de Veracruz entregó los restos de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez a sus familiares, luego de que las pruebas de ADN confirmaran que correspondían a la comunicadora.

Con ello, sus seres queridos pudieron iniciar los servicios funerarios, poniendo fin a más de un mes de incertidumbre desde que Roxana fue privada de la libertad el 2 de junio en el municipio de Nanchital.

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La Fiscalía de Veracruz entregó los restos de Roxana Guzmán a su familia luego de que las pruebas genéticas confirmaran su identidad. REUTERS/Angel Hernandez

La directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste fue secuestrada por un grupo de hombres armados que irrumpió en su domicilio. El hecho quedó registrado en un video que posteriormente se difundió ampliamente y generó exigencias de justicia por parte de periodistas, organizaciones civiles y autoridades.

Cronología del caso Roxana Guzmán

El 2 de junio fue privada de la libertad en su domicilio de Nanchital, Veracruz .

El secuestro fue captado por cámaras y el video se viralizó en redes sociales.

Durante las investigaciones fueron localizados restos humanos en un predio del municipio de Moloacán .

Las pruebas genéticas confirmaron que los restos correspondían a Roxana Guzmán .

Este lunes fueron entregados los restos a su familia para realizar los servicios funerarios.

La Fiscalía ha informado la detención de ocho presuntos implicados, entre ellos cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de brindar apoyo logístico al grupo criminal.

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Madre de Roxana Guzmán perdona a los responsables y pide seguir adelante

Durante los servicios funerarios realizados este lunes, Rubicelia Ramírez, madre de la periodista, expresó que, a nivel personal, decidió perdonar a los responsables del crimen.

La madre de Roxana Guzmán expresó su perdón hacia los responsables del crimen y señaló que ahora su prioridad es cuidar a sus nietos. REUTERS/Angel Hernandez

Señaló que su prioridad ahora es sacar adelante a sus dos nietos, quienes quedaron en la orfandad tras el asesinato de la comunicadora, y afirmó que la justicia que espera es la de Dios.

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Además, agradeció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía General de la República, al considerar que las investigaciones permitieron localizar a su hija y darle sepultura.

También expresó su solidaridad con las madres buscadoras que aún desconocen el paradero de sus familiares.

Gobernadora de Veracruz evita pronunciarse sobre el móvil del homicidio

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que no emitirá comentarios sobre las líneas de investigación para evitar afectar el proceso judicial o revictimizar a las personas involucradas.

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Rocío Nahle evitó pronunciarse sobre el móvil del asesinato de Roxana Guzmán y señaló que corresponde a la Fiscalía continuar con las investigaciones.

La mandataria señaló que corresponde exclusivamente a la Fiscalía determinar el móvil del homicidio y continuar con las investigaciones, al tiempo que expresó sus condolencias a la familia de Roxana Guzmán.

Hasta ahora, la Fiscalía de Veracruz mantiene abiertas las indagatorias y ha ejecutado ocho órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con el secuestro y asesinato de la periodista.

Diversos sectores, entre ellos el Senado de la República, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el gremio periodístico, continúan exigiendo que el caso sea esclarecido en su totalidad, que se investigue con perspectiva de género y que el crimen no quede impune.