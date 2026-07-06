Cuáles son los jugadores que serán la base de la Selección Mexicana en 2030

México quedó fuera del Mundial 2026 tras caer ante Inglaterra y se prepara para comenzar un nuevo ciclo al mando de Rafa Márquez, quien se perfila como el próximo director técnico rumbo al proceso de 2030.
La eliminación genera desilusión, ya que el objetivo era avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, el balance es distinto a otros mundiales: el desempeño en la cancha dejó buenas sensaciones y genera esperanza.
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El futuro de la selección apunta a una renovación generacional, donde destacan jóvenes como Gilberto Mora y Armando González, quienes se perfilan como piezas clave para el próximo ciclo y podrían consolidarse como referentes del tricolor en los siguientes cuatro años.
Jóvenes promesas pintan para ser estrellas en 2030
Estos son los jugadores que formaron parte de la convocatoria de México en el Mundial 2026 y que se perfilan como la nueva cara de la selección rumbo al 2030:
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- Gilberto Mora: 17 años
- Johan Vásquez: 27 años
- Roberto Alvarado: 27 años
- Israel Reyes: 26 años
- Erik Lira: 26 años
- Raúl Rangel: 26 años
- Santiago Giménez: 25 años
- César Huerta: 25 años
- Armando González: 23 años
- Mateo Chávez: 22 años
- Brian Gutiérrez: 22 años
- Obed Vargas: 20 años
Guillermo Ochoa dice adiós a los mundiales y Raúl Jiménez se antoja complicado que pueda llegar al siguiente Mundial.
Sin embargo, hay otros grupos de futbolistas que llegarían a su último Mundial como veteranos si logran mantener el nivel que han mostrado:
- Jesús Gallardo: 31 años
- Carlos Acevedo: 30 años
- Luis Romo: 30 años
- Luis Chávez: 30 años
- Orbelín Pineda: 30 años
- César Montes: 29 años
- Álvaro Fidalgo: 29 años
- Julián Quiñones: 29 años
- Jorge Sánchez: 28 años
- Edson Álvarez: 28 años
- César Montes: 29 años
- Álvaro Fidalgo: 29 años
- Alexis Vega: 28 años
- Edson Álvarez: 28 años
- Alexis Vega: 28 años
Varios de ellos tuvieron sus primeros minutos mundialistas durante este proceso. Algunos arrancaron como titulares, mientras que otros ingresaron desde la banca, pero todos sumaron experiencia internacional que será clave para el siguiente ciclo.
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Esta generación representa una oportunidad de renovación para el futbol mexicano, con futbolistas que ya mostraron cualidades y potencial en la máxima competencia y podrían consolidarse como referentes del tricolor en los próximos años.
Otros mexicanos que pueden ser convocados
Además de los convocados al Mundial 2026, te presentamos la lista de jugadores jóvenes que pueden ser parte importante del proceso rumbo al 2030:
- Marcel Ruiz
- Elías Montiel
- Jordan Carrillo
- Íker Fimbres
- Diego “Chicha” Sánchez
- Santiago Sandoval
- Hugo Camberos
- Diego Lainez
- Everardo López
- Amaury Morales
- Efraín Álvarez
- Richie Ledezma
- Brian González
- Mateo Levy
- Alexéi Domínguez
Con estos futbolistas, Rafael Márquez buscará hacer historia en el siguiente Mundial, donde ya cuenta con varios jugadores con experiencia, mientras que la nueva generación viene empujando fuerte desde atrás.
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