Quién era Adán Rodríguez, cantante y exvocalista de Los Nuevos Rebeldes asesinado afuera de su domicilio en Culiacán

Foto: Instagram / Adan Rodríguez

La noche de este domingo fue asesinado Adán Rodríguez, cantante norteño y exvocalista de Los Nuevos Rebeldes, cuando se encontraba afuera de su casa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, la agresión a balzos se registró alrededor de las 21:00 horas en el área de la cochera del domicilio del cantante, ubicado en el cruce de las calles Breñovieja y Ampuero del fraccionamiento Stanza Cantabria.

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Los datos refieren que un grupo de sujetos armados arribaron al inmueble a bordo de un vehículo y dispararon contra Adán Rodríguez en varias ocasiones, provocándole la muerte en el lugar, y huyeron del sitio.

Elementos de seguridad y emergencias fueron alertados a través del 911, por lo que al arribar localizaron el cuerpo del joven de 29 años de edad, por lo que procedieron a acordonar el área. Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado realzaron las diligencias correspondientes.

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El joven fue identificado por sus familiares tras darse a conocer el ataque armado en su contra.

¿Quién era Adán Rodríguez?

Foto: Instagram / Adan Rodríguez

Adán Rodríguez formó parte de la banda Los Nuevos Rebeldes, la cual fue fundada en Culiacán por el músico Eduardo Nájera, originario también de la capital sinaloense.

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El grupo se fundó a finales de los años noventa, pero Adán Rodríguez solo formó parte de él un par de años como vocalista y bajo sexto. Su salida ocurrió en febrero de 2025 debido a su intención por llevar su carrera como solista.

El joven tenía 19 años de trayectoria musical, luego de que permaneció aproximadamente cinco años en el grupo norteño. Su proyecto como solista se enfocó también en este género.

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Tan solo hace dos meses publicó una serie de videos en su canal de YouTube en los que realizó una versión en vivo de distintas de sus canciones, como lo son: Coleccionando Heridas, Consejos Gratis, No Hace Falta Nada, Media Naranja, entre otras.

Adán Rodríguez contaba con más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en la que solía compartir contenido relacionado con sus nuevas producciones, videos musicales, o realizaba pequeñas presentaciones en vivo.

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Foto: Instagram / Adan Rodríguez

Adán Rodríguez nació el 24 de noviembre de 1996 en Culiacán, y contaba con estudios en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo con la información disponible en sus redes sociales.

El cantante tenía una hija de alrededor de cinco años. Hasta el año 2024 compartía fotografías con su pareja sentimental y con la pequeña en distintas celebraciones y viajes que realizaban.

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En febrero fue asesinado el acordeonista de Grupo Arraigado

Su asesinato del suma al de Julio César “N”, acordeonista de Grupo Arraigado, quien murió luego de ser atacado a balazos el pasado 25 de febrero cuando viajaba a bordo de un vehículo por el Malecón Viejo de Culiacán.

De acuerdo con los reportes, el músico circulaba en una camioneta Chevrolet de modelo reciente cuando fue interceptado por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte en el lugar.

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La agresión se registró alrededor de las 16:30 horas en el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo. El vehículo quedó encendido en la vía pública y, según el portal Café Negro, no portaba placas visibles y solo llevaba un permiso provisional colocado en el espejo.

Un ataque armado en pleno centro de Culiacán dejó sin vida al acordeonista de Grupo Arraigado. (Facebook: Grupo Arraigado)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa arribaron al sitio, acordonaron el área y peritos de la Fiscalía estatal realizaron las primeras diligencias, con el hallazgo de casquillos percutidos de arma corta. Paramédicos confirmaron que el músico ya no presentaba signos vitales y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia oficial.

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Cabe señalar que en esa misma zona, casi un mes antes, se había registrado un atentado a balazos contra los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, quienes resultaron gravemente heridos y sobrevivieron.

Grupo Arraigado, agrupación conocida por corridos vinculados al Cártel de Sinaloa

Grupo Arraigado, fundado en Culiacán, se dio a conocer por un repertorio de corridos, algunos alusivos a Ismael “El Mayo” Zambada y a figuras vinculadas al Cártel de Sinaloa, en particular a Los Mayos. La agrupación contaba con cinco integrantes y difundía su música en plataformas digitales bajo el sello Loyalti Music.