Aldo de Nigris rompe en llanto durante transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra

Aldo de Nigris rompe en llanto en plena transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra (RS)

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 provocó una reacción inesperada en plena transmisión en vivo: Aldo De Nigris, exfutbolista y actual influencer, rompió en llanto al analizar la derrota por 3 a 2 frente a Inglaterra.

La escena, transmitida a miles de aficionados, dejó ver la magnitud de la desilusión colectiva tras la caída del equipo dirigido por Javier Aguirre, que pone fin al sueño de alcanzar los cuartos de final por primera vez en 40 años.

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En medio del duelo nacional, De Nigris expresó con lágrimas la frustración de millones de seguidores al ver desvanecerse la ilusión de avanzar en el torneo celebrado en territorio mexicano.

“No puedo contenerme. Esta derrota duele más porque era en casa y porque todos soñábamos con ese quinto partido”, dijo en vivo el exjugador.

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México se despide en octavos: fin del sueño mundialista en casa

La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)

La derrota frente a la selección inglesa marcó la eliminación más temprana de México en una Copa del Mundo jugada en casa.

El marcador final de 3 a 2, con doblete de Jude Bellingham para Inglaterra y goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez para el Tri, fue insuficiente para consumar la remontada que la afición exigía. El Estadio Ciudad de México, que vivía una auténtica fiesta, terminó en silencio al consumarse el resultado.

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La eliminación cortó una racha de esperanza alimentada durante semanas. La afición mexicana abarrotó plazas públicas, bares y zonas de aficionados, pero tras el silbatazo final, la desilusión se apoderó de la atmósfera. “El estadio quedó en silencio, solo se escuchaban sollozos”.

Lágrimas y silencio: así reaccionan jugadores y aficionados

No solo Aldo De Nigris mostró su dolor en público. Jugadores como Armando González y el veterano Guillermo Ochoa también rompieron en llanto al despedirse de la afición. El llanto de De Nigris, transmitido en vivo, se convirtió en símbolo del ánimo nacional tras la eliminación. “Verlos llorar nos parte el corazón, porque dejaron todo en la cancha”, dijo un aficionado consultado en el programa especial.

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En todo el país, la tristeza colectiva fue evidente. Calles antes festivas se vaciaron rápidamente. La emoción que acompañó los goles de Quiñones y Jiménez se desvaneció con el pitazo final. “Nunca habíamos sentido una derrota así, porque jugábamos en casa y la ilusión era enorme”, declaró De Nigris entre lágrimas.

El reto para la FMF: replantear el futuro del Tri

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El seleccionador de México, Javier Aguirre, antes del partido. REUTERS/Eloísa Sánchez

Con la eliminación, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) enfrenta el reto de replantear el rumbo del combinado nacional. El resultado marca el fin de ciclo para varios referentes y obliga a iniciar un nuevo proceso rumbo al próximo mundial. La decisión sobre la continuidad de Javier Aguirre y la reestructuración del plantel serán evaluadas en las próximas semanas.

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Para millones de aficionados, la eliminación en casa y el llanto de figuras como De Nigris y Ochoa quedarán como recordatorio del anhelo no cumplido. La expectativa de llegar al ansiado quinto partido deberá esperar al menos cuatro años más.