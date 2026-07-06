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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca del desempeño de la Selección Mexicana en su enfrentamiento contra Inglaterra, que se disputó ayer en el Estadio Ciudad de México. En este mismo ambiente mundialista, quizá la mandataria reaccione al encuentro entre manifestantes (quienes le reclamaron por el caso Samir Flores) y el senador morenista Cuauhtémoc, quien se dirigía al partido.

Sin embargo, la agenda de la presidenta está sujeta a cambios.

12:35 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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