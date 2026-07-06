EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca del desempeño de la Selección Mexicana en su enfrentamiento contra Inglaterra, que se disputó ayer en el Estadio Ciudad de México. En este mismo ambiente mundialista, quizá la mandataria reaccione al encuentro entre manifestantes (quienes le reclamaron por el caso Samir Flores) y el senador morenista Cuauhtémoc, quien se dirigía al partido.

Sin embargo, la agenda de la presidenta está sujeta a cambios.