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Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026: “Seguiremos luchando”

La Miss Universo 2025 se mostró orgullosa de los jugadores nacionales

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Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)
Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 provocó mensajes de aliento y reconocimiento por parte de figuras públicas y seguidores.

Una de las voces que se sumó a las reacciones fue la de Fátima Bosch, quien se pronunció en redes sociales tras la derrota del equipo nacional, sin adelantar detalles sobre su postura hasta que difundió su mensaje.

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El mensaje de Fátima Bosch tras la eliminación del Tri

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Fátima Bosch compartió una imagen del plantel mexicano acompañado de un texto en el que reconoció el esfuerzo de los jugadores.

“Fue un niño héroe”: Fátima Bosch comparte mensaje para Gilberto Mora y fans piden romance cuando cumpla 18 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
“Fue un niño héroe”: Fátima Bosch comparte mensaje para Gilberto Mora y fans piden romance cuando cumpla 18 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Hoy no tocó celebrar el resultado, pero sí el corazón con el que esta selección defendió nuestros colores”, escribió.

La Miss Universo 2025 subrayó el orgullo de representar a México:

“Perder un partido jamás borra el orgullo de representar a millones de mexicanos. Gracias por luchar hasta el último minuto”.

Bosch cerró su mensaje con una frase de esperanza: “Seguiremos soñando con ustedes, hoy y siempre”, junto a un emoji de corazón y la bandera nacional.

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Fatima Bosch -México- 6 julio
(Instagram)

Lo que siguió después de la derrota de México en el Mundial

Tras la eliminación de la selección, el ambiente en redes sociales y medios se centró en el reconocimiento al esfuerzo de los jugadores y el respaldo de la afición.

Diversos personajes públicos, así como aficionados, destacaron el papel del equipo a lo largo del torneo y llamaron a mantener el apoyo a los futbolistas.

Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)
Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)

En la Ciudad de México, aunque no hubo festejo masivo como en otras ocasiones, se registraron muestras de solidaridad y mensajes de aliento.

Los jugadores también se manifestaron agradecidos por el acompañamiento durante el Mundial, mientras la conversación giró hacia el futuro del futbol mexicano y el proceso de reconstrucción rumbo a próximos torneos.

Fátima Bosch reconoció a Gilberto Mora como “niño héroe” y desató apoyo entre los aficionados

Previo a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, Fátima Bosch compartió un mensaje especial dirigido a Gilberto Mora, el joven aficionado que se viralizó por su apoyo incondicional al Tri.

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)
Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

Bosch calificó a Mora como un “niño héroe” por la manera en que alentó al equipo desde las gradas y se convirtió en símbolo de la pasión nacional. La imagen del menor se difundió rápidamente y fue celebrada por miles de usuarios en redes sociales.

El reconocimiento de Bosch provocó que fans y seguidores comenzaran a bromear sobre la posibilidad de un romance futuro entre ambos, aunque Mora aún no alcanza la mayoría de edad.

La reacción incluyó decenas de mensajes y memes que pedían “esperar a que cumpla 18”, lo que convirtió el tema en tendencia temporal. Más allá del humor, el gesto de Fátima Bosch fue interpretado como una reafirmación del valor que tienen los aficionados jóvenes para el futbol mexicano.

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