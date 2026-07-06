Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre julio-agosto

La Secretaría del Bienestar publicó este lunes 6 de julio el calendario oficial de pagos del bimestre julio-agosto 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario durante la conferencia mañanera.
El programa deposita 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.
Al acumular los seis bimestres del año, el total asciende a 38 mil 400 pesos mexicanos, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
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Cuánto dinero reciben los adultos mayores con la Pensión Bienestar en 2026
El programa no requiere años cotizados ni registro en el IMSS ni en el ISSSTE.
Basta acreditar tener 65 años o más, nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país. El apoyo llega directo a la tarjeta bancaria, sin intermediarios.
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Quienes aún no están inscritos deben esperar la siguiente convocatoria de registro en los Módulos de Bienestar.
Para registrarse se necesita acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa.
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El calendario completo: fechas de pago del bimestre julio-agosto 2026
Las fechas de cobro para estos dos meses del año se distribuyen del 6 al 29 de julio según la inicial del primer apellido.
Los beneficiarios cuyo apellido comienza con A cobran este lunes 6 de julio. Los de B, el martes 7. Los de C, el miércoles 8.
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Una segunda fecha para C —correspondiente al programa Sembrando Vida— cae el jueves 9. Los apellidos D, E y F cobran el viernes 10.
La segunda semana arranca el lunes 13 con la letra G, que también tiene fecha el martes 14.
Los apellidos H, I, J y K cobran el miércoles 15; la letra L, el jueves 16; la M, el viernes 17.
La tercera semana cierra el bloque central: M tiene una segunda fecha el lunes 20.
Los apellidos N, Ñ y O cobran el martes 21; P y Q, el miércoles 22; R, el jueves 23 y el viernes 24.
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La letra S cobra el lunes 27; T, U y V, el martes 28; y los apellidos W, X, Y y Z cierran el calendario el miércoles 29 de julio.
Qué hacer si el depósito no llega en la fecha programada
El dinero no se pierde si el depósito no aparece en la fecha asignada.
La Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal, según las Reglas de Operación.
Si el banco rechaza el depósito, el pago debe sumarse al bimestre siguiente.
El primer paso es confirmar el saldo en cajero automático o ventanilla del Banco del Bienestar, ya que a veces se trata de una demora temporal.
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Para resolver cualquier problema, el beneficiario debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión.
Si tiene dificultad para movilizarse, una persona auxiliar puede realizar el trámite en su nombre.
Los fraudes que circulan en redes sociales
La Secretaría de Bienestar alertó, a través de su portal oficial y redes sociales, sobre posibles acciones fraudulentas dirigidas a derechohabientes del programa.
Quienes los difunden aseguran que los beneficiarios deben actualizar datos personales o cumplir requisitos adicionales para seguir recibiendo su pago.
La dependencia desmintió esa información: responder correos o mensajes no es ni ha sido condición para recibir el apoyo, y que todos sus programas se realizan sin intermediarios.
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Los canales oficiales donde se publica información válida del programa son gob.mx/bienestar y el portal oficial de Programas para el Bienestar.
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