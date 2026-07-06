Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre julio-agosto

La Pensión Bienestar no exige historial laboral ni años cotizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría del Bienestar publicó este lunes 6 de julio el calendario oficial de pagos del bimestre julio-agosto 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario durante la conferencia mañanera.

El programa deposita 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

La mañanera es la conferencia de prensa matutina que celebra diariamente la presidenta de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acumular los seis bimestres del año, el total asciende a 38 mil 400 pesos mexicanos, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

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Cuánto dinero reciben los adultos mayores con la Pensión Bienestar en 2026

El programa no requiere años cotizados ni registro en el IMSS ni en el ISSSTE.

Basta acreditar tener 65 años o más, nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país. El apoyo llega directo a la tarjeta bancaria, sin intermediarios.

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Quienes aún no están inscritos deben esperar la siguiente convocatoria de registro en los Módulos de Bienestar.

En 2026, un adulto mayor inscrito en el programa recibe 38 mil 400 pesos mexicanos al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para registrarse se necesita acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa.

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El calendario completo: fechas de pago del bimestre julio-agosto 2026

Las fechas de cobro para estos dos meses del año se distribuyen del 6 al 29 de julio según la inicial del primer apellido.

Los beneficiarios cuyo apellido comienza con A cobran este lunes 6 de julio. Los de B, el martes 7. Los de C, el miércoles 8.

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Calendario oficial de pagos del bimestre julio-agosto 2026 para diversos programas sociales de la Secretaría de Bienestar. (Gobierno de México)

Una segunda fecha para C —correspondiente al programa Sembrando Vida— cae el jueves 9. Los apellidos D, E y F cobran el viernes 10.

La segunda semana arranca el lunes 13 con la letra G, que también tiene fecha el martes 14.

Los apellidos H, I, J y K cobran el miércoles 15; la letra L, el jueves 16; la M, el viernes 17.

La tercera semana cierra el bloque central: M tiene una segunda fecha el lunes 20.

Los apellidos N, Ñ y O cobran el martes 21; P y Q, el miércoles 22; R, el jueves 23 y el viernes 24.

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Las fechas de cobro del bimestre julio-agosto 2026 se distribuyen del 6 al 29 de julio según la letra inicial del primer apellido del beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La letra S cobra el lunes 27; T, U y V, el martes 28; y los apellidos W, X, Y y Z cierran el calendario el miércoles 29 de julio.

Qué hacer si el depósito no llega en la fecha programada

El dinero no se pierde si el depósito no aparece en la fecha asignada.

La Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal, según las Reglas de Operación.

Si el banco rechaza el depósito, el pago debe sumarse al bimestre siguiente.

El dinero acumulado en la tarjeta no es heredable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es confirmar el saldo en cajero automático o ventanilla del Banco del Bienestar, ya que a veces se trata de una demora temporal.

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Para resolver cualquier problema, el beneficiario debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión.

Si tiene dificultad para movilizarse, una persona auxiliar puede realizar el trámite en su nombre.

Si el beneficiario tiene dificultad para movilizarse, una persona auxiliar puede realizar los trámites en su nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fraudes que circulan en redes sociales

La Secretaría de Bienestar alertó, a través de su portal oficial y redes sociales, sobre posibles acciones fraudulentas dirigidas a derechohabientes del programa.

Quienes los difunden aseguran que los beneficiarios deben actualizar datos personales o cumplir requisitos adicionales para seguir recibiendo su pago.

Los pagos se realizan de forma directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia desmintió esa información: responder correos o mensajes no es ni ha sido condición para recibir el apoyo, y que todos sus programas se realizan sin intermediarios.

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Los canales oficiales donde se publica información válida del programa son gob.mx/bienestar y el portal oficial de Programas para el Bienestar.