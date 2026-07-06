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Memo Ochoa se despide del Tri con desgarrador mensaje tras eliminación del Mundial 2026: “Por México, todo”

Aficionados nacionales reaccionaron a la publicación inmediatamente

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

La imagen de Guillermo “Memo” Ochoa llorando en la cancha tras la eliminación de México en el Mundial 2026 se volvió símbolo de la entrega y el sentimiento que marcó el adiós del histórico portero.

Horas después del partido ante Inglaterra, Ochoa rompió el silencio en redes sociales y compartió un mensaje directo para la afición, sin adelantar detalles sobre su despedida hasta su publicación en Instagram.

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El mensaje de Memo Ochoa tras la eliminación: “Por México, todo”

A través de su cuenta de Instagram, Memo Ochoa compartió varias fotografías donde se le ve visiblemente afectado y derramando lágrimas en la cancha. En su mensaje, escribió:

“Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por hacernos vibrar, por creer, por acompañarnos siempre. Te amo, México”, acompañado de un corazón y la bandera nacional. Las palabras resonaron entre los seguidores, quienes inundaron la publicación con muestras de cariño y respeto por su trayectoria.

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memo ochoa -México- 6 julio
(Instagram)

Reacciones y comentarios a su despedida

La publicación de Ochoa generó una ola de comentarios de apoyo, tanto de aficionados como de excompañeros y figuras del futbol mexicano.

Muchos reconocieron la entrega del guardameta durante los mundiales y su liderazgo en momentos clave. Entre los mensajes más repetidos estuvieron expresiones como:

  • "¡Gracias por todo memo! ¡Siempre serás una leyenda! Gracias por inspirarnos y hacernos creer en nuestros sueños. Dios te bendiga siempre"
  • "Memo solo queda decirte, gracias por tanto, por siempre estar ahí para la selección, por todas las atajadas que nos hicieron soñar, te amo y te admiro siempre!“.
  • “Gracias a ti, leyenda”
  • “El privilegio ha sido nuestro. Tqm, tq siempre"
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

Otros usuarios recordaron atajadas históricas y lo calificaron como un referente que marcó a varias generaciones.

Así fue el último momento de Memo Ochoa en el Mundial 2026

La despedida de Memo Ochoa en el Mundial 2026 quedó marcada por una escena llena de emoción y simbolismo.

Tras el silbatazo final del partido en que México fue eliminado por Inglaterra, el guardameta permaneció varios minutos en el césped, incapaz de contener las lágrimas. Rodeado por sus compañeros, Ochoa fue captado cubriéndose el rostro y recibiendo abrazos de otros jugadores, mientras el público le dedicaba una ovación desde las tribunas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha

Ochoa no solo vivió el adiós a una Copa del Mundo más, sino el cierre de una etapa histórica en la Selección Nacional. El arquero, que defendió el arco mexicano en múltiples mundiales y protagonizó atajadas recordadas por varias generaciones, se despidió en medio de aplausos y muestras de respeto.

Las imágenes de Ochoa, con los ojos enrojecidos y mirando hacia la tribuna, rápidamente se difundieron en redes sociales, convirtiéndose en emblema del sentimiento de todo un país. Su último momento en la cancha sintetizó la entrega y el orgullo que marcó su carrera con la Selección Mexicana.

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