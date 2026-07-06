Maru Campos niega uso de recursos públicos tras aparición de su secretario particular en el Mundial

La mandataria de Chihuahua sostiene que Fernando Álvarez Monje acudió a la sede mundialista en domingo y en su tiempo libre, luego de que su aparición en una transmisión en vivo desató señalamientos por presunto gasto oficial

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, salió al paso de las críticas generadas tras la aparición de su secretario particular, Fernando Álvarez Monje, en las gradas del partido entre México e Inglaterra durante el Mundial 2026. La mandataria negó cualquier irregularidad y defendió el derecho de los funcionarios a disfrutar de su tiempo libre.

¿Qué dijo Maru Campos sobre el caso?

Durante su comparecencia de este lunes, Campos aseguró que no vio personalmente a Álvarez Monje en el estadio, aunque no descartó su presencia:

El encuentro se disputó en domingo , día que calificó como libre para los funcionarios .

Subrayó que “a todos nos encanta el fútbol” y que “a todos nos hubiera gustado estar ahí”.

Cuestionó de forma retórica: “¿Quién levanta la mano y dice que no?”

Una mujer, identificada como la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, ofrece una declaración en un podio transparente con micrófono. El evento se desarrolla en un interior con paredes de piedra y una fuente ornamental. La mandataria aborda la controversia sobre la aparición de Fernando Álvarez Monje en la sede mundialista de Qatar, enfatizando que su asistencia fue en tiempo libre y un domingo. Múltiples teléfonos móviles graban la intervención. Este video documenta una conferencia de prensa sobre la controversia de gastos.

La polémica por el presunto uso de recursos públicos

El centro del señalamiento no es la asistencia al juego en sí, sino la sospecha de uso de recursos públicos para el traslado o los boletos del funcionario. Ante esto, la gobernadora fue tajante:

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“Esta administración ha sido demasiado cuidadosa en ese tema.”

Campos remarcó que su gestión ha mantenido, según dijo, un manejo prudente y transparente de los recursos del gobierno estatal, e insistió en que no existe evidencia de que se haya destinado presupuesto público para la salida de Álvarez Monje al partido.

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¿Quién es Fernando Álvarez Monje?

Álvarez Monje se desempeña como titular de la Oficina de la Gubernatura de Chihuahua, uno de los puestos de mayor cercanía con Maru Campos dentro del gabinete estatal. Su presencia en el juego fue captada durante la transmisión en vivo, donde también apareció junto a él la regidora panista Isela Martínez, su esposa, lo que amplificó la atención mediática sobre el caso.

La imagen de Fernando Álvarez Monje en el partido del Mundial genera cuestionamientos sobre un posible financiamiento con dinero del erario, mientras la titular del Ejecutivo estatal asegura que el funcionario estaba fuera de horario laboral

El contexto: la fiebre mundialista en la política mexicana

La aparición de funcionarios públicos en los estadios durante el Mundial 2026 se ha convertido en un tema recurrente de escrutinio político, en medio del ambiente de fiesta futbolera que envuelve al país. Este episodio se suma a otros casos recientes en los que la presencia de figuras públicas en los partidos ha generado debate sobre el uso del tiempo y los recursos oficiales.

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Por ahora, Maru Campos no ha anunciado ninguna investigación interna ni medidas adicionales de transparencia relacionadas con el caso, y se limitó a defender el derecho de sus colaboradores a disfrutar de su día de descanso.