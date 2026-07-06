Denuncian nueva incursión de presuntos miembros del CJNG en Aquila, Michoacán: un policía comunitario resultó herido

ARCHIVO - Las letras "CJNG" que significan "Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Habitantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula del municipio de Aquila, en Michoacán, denunciaron una nueva incursión de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la localidad, así como el ataque armado contra un policía comunal que resultó gravemente lesionado.

Fue el Congreso Nacional Indígena (CNI) quien informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del sábado 4 de julio, específicamente en la Encargatura de la Mina de la Providencia, la cual fue atacada por sujetos armados, presuntamente integrantes del cártel.

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Además, señalaron que los sujetos agredieron a balazos a un comunero que también se desempeña como empleado del Ayuntamiento de Aquila como encargado de los trabajos de fontanería y que se encontraba en su jornada de trabajo al momento del ataque.

Aunque la agresión fue repelida por la Guardia Comunal, el hombre fue lesionado de gravedad.

Presencia del cartel en la región desde 2020

Imagen ilustrativa. Crédito: Seguridad Pública Coeneo

De acuerdo con la denuncia, los presuntos miembros del CJNG operan desde la comunidad de Huitzontla, en el municipio de Chinicuila, y desde diversos puntos del municipio de Coalcomán. Asimismo, continuarían con el abastecimiento de armamento y de integrantes del grupo criminal desde el estado de Colima.

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El ataque del 4 de julio se produce semanas después de que, a finales de mayo, el mismo cártel ejecutara bombardeos y ataques contra la comunidad, de acuerdo con lo señalado por los habitantes.

El CNI acusó que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en la región costa-sierra de Michoacán al menos desde el año 2020, y que ha ocupado progresivamente poblaciones y cabeceras municipales. Como consecuencia, numerosas familias se han visto obligadas a desplazarse ante asesinatos y desapariciones atribuidos al grupo criminal.

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La comunidad señaló que esta expansión de este grupo criminal se produjo “en medio de una insuficiente actuación por parte de las instituciones encargadas de la seguridad para desarticular a los criminales y proteger a la población civil”.

Desmantelar al CJNG y sus redes de protección: las exigencias de los habitantes

El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer

Ante los hechos de violencia, la comunidad exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tanto garantías para que su guardia comunal pueda operar, como el desmantelamiento del CJNG.

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Una de ellas fue el establecimiento de una base de operaciones interinstitucional —integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil— en la localidad de Los Parejos, municipio de Chinicuila, petición que, según el CNI, lleva más de dos años sin respuesta.

La comunidad también exigió el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y el cese de la protección que, a su juicio, funcionarios y mandos policiales corruptos otorgan al grupo criminal.

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Demandan además, la presentación con vida de comuneros desaparecidos y el castigo a los responsables de 42 asesinatos de integrantes de Santa María Ostula.

Finalmente, solicitaron respeto a la Guardia Comunal, la garantía del ejercicio de libre determinación y autonomía de la comunidad, así como el cese de lo que los habitantes denominan “la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México”.

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Alcalde de Aquila aseguró que el CJNG lleva 10 años intentando ingresar al municipio

Un elemento de la Guardia Civil de Michoacán haciendo guardia en el centro del municipio de Cotija. Foto: SSP de Michoacán

El alcalde de Aquila, José María Valencia Guillén, declaró en el año 2024 que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha intentado durante 10 años ingresar a ese municipio, pero sus intentos han sido repelidos por las guardias comunales.

Ante medios de comunicación, el funcionario dijo que las incursiones del también llamado cártel de las cuatro letras se concentraban en los límites con la comunidad indígena de Ostula.

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“Las zonas complicadas, la verdad, es la zona que colindamos con Chinicuila y con Coalcomán. Ahorita en estos momentos hay grupos que vienen a incursionar a nuestro municipio, en las fronteras de la comunidad indígena de Ostula, pero todo el tiempo se ha estado repeliendo. Tenemos 10 años con ese pleito, no es algo nuevo”, declaró.

Valencia Guillén atribuyó la contención de esos intentos al trabajo coordinado entre la Guardia Civil y la policía comunal, instancias que, según el alcalde, lograron repeler de forma sostenida las incursiones del cartel a la región.

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