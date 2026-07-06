México

Fiscalía de CDMX “no descarta otro delito asociado” a la muerte del joven en los festejos de México vs. Ecuador

La indagatoria se centra en reconstruir las circunstancias en las que un joven perdió el conocimiento durante los festejos en Paseo de la Reforma; se analizan videograbaciones, testimonios y hay estudios periciales en curso

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La afición mexicana se reunió para ver el partido de octavos de final entre México y Ecuador en el Mundial de la FIFA 2026, el pasado 30 de junio. (Crédito: Reuters)
La afición mexicana se reunió para ver el partido de octavos de final entre México y Ecuador en el Mundial de la FIFA 2026, el pasado 30 de junio. (Crédito: Reuters)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación por la muerte de un joven que perdió el conocimiento durante los festejos realizados en Paseo de la Reforma tras el partido México–Ecuador, hecho que derivó en su traslado al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La indagatoria se centra en reconstruir la secuencia de lo ocurrido en el punto donde la víctima, identificada como Isaías Trejo, se encontraba acompañada, así como en las circunstancias previas a la pérdida de conocimiento, a partir del análisis de videograbaciones, testimonios y dictámenes periciales que ya forman parte de la carpeta de investigación.

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De acuerdo con la información ministerial, el objetivo es establecer con precisión qué ocurrió desde el momento en que el joven comenzó a presentar complicaciones hasta su traslado al hospital, con apoyo de estudios toxicológicos y otros peritajes especializados.

Como parte de las diligencias, la autoridad capitalina también analiza la conducta de las personas que se encontraban con la víctima durante el evento masivo en la zona de Paseo de la Reforma, con el fin de determinar si existió alguna responsabilidad en los hechos.

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La Fiscalía capitalina señaló que las actuaciones ministeriales, policiales y periciales continúan en curso para esclarecer completamente lo ocurrido y definir si hay elementos que deriven en responsabilidades penales.

En ese contexto, la dependencia subrayó que no se descarta la posible existencia de otro delito relacionado con el fallecimiento, por lo que la investigación permanece abierta bajo un enfoque amplio de análisis.

Hasta el momento no se han informado detenciones ni posibles imputaciones derivadas del caso, mientras continúan las diligencias para integrar todos los elementos a la carpeta de investigación.

El partido México vs. Ecuador reunió a 1.4 millones de personas en Paseo de la Reforma y calles aledañas, de acuerdo con las autoridades capitalinas. (Crédito: EFE)
El partido México vs. Ecuador reunió a 1.4 millones de personas en Paseo de la Reforma y calles aledañas, de acuerdo con las autoridades capitalinas. (Crédito: EFE)

Familia de Isaías Trejo rechaza versión oficial y exige acceso a videos del C5

Mientras la fiscalía capitalina indaga, la familia de Isaías Trejo cuestionó la versión oficial sobre la muerte del joven y denunció presuntas irregularidades en el desarrollo de las investigaciones.

Los familiares sostienen que Isaías no recibió la atención adecuada tras perder el conocimiento durante los festejos por el partido de la Selección Mexicana y rechazan la explicación de que sufrió una crisis convulsiva antes de ser trasladado a un hospital. Según su versión, el joven fue abandonado en el lugar, por lo que exigen revisar las grabaciones de las cámaras del C5 para reconstruir lo ocurrido.

Los familiares pidieron que se esclarezcan las circunstancias en las que Isaías quedó inconsciente y solicitaron que las autoridades identifiquen a las personas que lo acompañaban esa noche. Además, buscan a quien presuntamente sustrajo las pertenencias del joven durante los hechos.

Semefo no entrega la ropa del joven, asegura la familia

La familia también denunció que el Servicio Médico Forense (Semefo) aún no les ha entregado la ropa ni los objetos personales de Isaías, situación que, aseguran, genera dudas sobre la preservación de las evidencias.

Ante ello, solicitaron a la Fiscalía capitalina transparentar la investigación, garantizar el resguardo de las pruebas y permitir el acceso a las videograbaciones captadas por las cámaras del C5.

El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de atención y seguridad implementados durante concentraciones masivas en la Ciudad de México.

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